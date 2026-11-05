Honduras

Honduras: Capturan a mujer señalada como mano derecha del “Cártel del Diablo”

La sospechosa, de 38 años, tenía una orden de captura por trata de personas agravada con fines de realizar actividades delictivas. Las autoridades investigan el papel que desempeñaba dentro de la organización criminal.

La sospechosa es originaria de Sulaco, Yoro, y residía en San Pedro Sula, donde fue localizada por agentes de investigación e inteligencia policial durante un operativo de vigilancia. (Foto: Policía Nacional)
La sospechosa es originaria de Sulaco, Yoro, y residía en San Pedro Sula, donde fue localizada por agentes de investigación e inteligencia policial durante un operativo de vigilancia. (Foto: Policía Nacional)
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Una mujer señalada como presunta integrante y mano derecha del denominado “Cártel del Diablo” fue capturada la mañana de este jueves 5 de noviembre en San Pedro Sula, Cortés, durante un operativo de la Policía Nacional que busca desarticular esta estructura criminal que opera en Honduras.

La detención se ejecutó en la colonia Flor de Cuba, donde agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con funcionarios de inteligencia policial, localizaron a la sospechosa después de desarrollar labores de vigilancia y seguimiento.

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La mujer, de 38 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, es originaria del municipio de Sulaco, departamento de Yoro, y residía en la colonia donde finalmente fue localizada.

De acuerdo con el jefe regional de la DPI, César Ruiz, sobre la detenida pesaba una orden de captura por suponerla responsable del delito de trata de personas agravada con la finalidad de realizar actividades delictivas.

El funcionario explicó que las investigaciones permitieron establecer su posible vinculación con el grupo criminal conocido como el “Cártel del Diablo”, por lo que los equipos especializados procedieron a ejecutar el requerimiento judicial.

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Sobre la detenida pesaba una orden de captura por el delito de trata de personas agravada con fines de realizar actividades delictivas, según informó la Dirección Policial de Investigaciones. (Foto: Policía Nacional)
Sobre la detenida pesaba una orden de captura por el delito de trata de personas agravada con fines de realizar actividades delictivas, según informó la Dirección Policial de Investigaciones. (Foto: Policía Nacional)

Ruiz indicó que la operación se desarrolló luego de que las autoridades recibieran información sobre la posible participación de la mujer en esta organización.

Asimismo, señaló que, tras los despliegues policiales realizados el miércoles en el departamento de Yoro, la sospechosa habría optado por refugiarse en San Pedro Sula.

Las autoridades buscan determinar qué funciones desempeñaba dentro de la estructura y cuál habría sido su nivel de participación en las actividades delictivas atribuidas al grupo.

La detenida será puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes para responder por el delito que se le imputa, mientras continúan las diligencias investigativas.

Operativos contra el “Cártel del Diablo” dejan múltiples capturas

La detención de la mujer ocurre un día después de una serie de operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad en el departamento de Yoro, principalmente en los municipios de Sulaco y Victoria, como parte de las acciones dirigidas contra el denominado “Cártel del Diablo”.

El director de la DPI, comisionado Rolando Ponce Canales, informó que 22 personas fueron capturadas durante estas intervenciones, todas investigadas por su presunta vinculación con la estructura criminal.

Una mujer de 38 años fue capturada en la colonia Flor de Cuba, en San Pedro Sula, tras ser señalada por las autoridades como presunta integrante y mano derecha del denominado Cártel del Diablo. (Foto: Policía Nacional)
Una mujer de 38 años fue capturada en la colonia Flor de Cuba, en San Pedro Sula, tras ser señalada por las autoridades como presunta integrante y mano derecha del denominado Cártel del Diablo. (Foto: Policía Nacional)

Los procedimientos incluyeron allanamientos en diferentes sectores de Sulaco, donde las autoridades concentraron buena parte de los despliegues para localizar a sospechosos relacionados con distintos hechos violentos registrados en la zona.

Ponce Canales explicó que la institución cuenta con elementos probatorios relacionados con los detenidos y que los cargos específicos serán detallados en los requerimientos fiscales que presente el Ministerio Público.

El jefe policial también confirmó que entre los capturados durante las intervenciones figuran tres mujeres, cuyos casos forman parte de las investigaciones que buscan establecer la participación individual de cada sospechoso.

Las autoridades han señalado al “Cártel del Diablo” como una estructura relacionada con diferentes actividades criminales y con hechos violentos que han generado preocupación en comunidades del departamento de Yoro.

Con esta nueva captura en San Pedro Sula, las investigaciones se extienden a otros puntos del país para ubicar a personas que presuntamente forman parte de la organización o colaboran con sus operaciones.

Los equipos policiales mantienen las diligencias para identificar a otros posibles integrantes, reunir pruebas y avanzar en los procesos judiciales contra quienes resulten vinculados con esta estructura.

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