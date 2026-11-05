Un beso en los labios entre Kylie y Kendall Jenner causa revuelo en redes sociales

Durante una reunión nocturna registrada en video y compartida en redes sociales por Khloé Kardashian, las hermanas Kylie Jenner y Kendall Jenner aparecen bailando, abrazándose y riendo juntas.

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Un video de Kylie y Kendall Jenner dándose un beso en los labios sacudió las redes sociales con opiniones divididas sobre la muestra de afecto entre las hermanas. Las imágenes, que fueron compartidas por Khloé Kardashian como parte de los homenajes por el cumpleaños número 31 de Kendall, muestran a las dos integrantes del clan Kardashian-Jenner divirtiéndose en una fiesta familiar.

En el clip, Kendall le pide a Kylie que le dé un beso. La empresaria de belleza responde a la solicitud, se inclina hacia su hermana mayor y le da un beso en los labios. Después del gesto, ambas comienzan a reírse mientras permanecen abrazadas.

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La grabación fue publicada por Khloé Kardashian el miércoles 4 de noviembre. La empresaria acompañó el video con un mensaje afectuoso para sus hermanas: “Amo a estas dos pequeñas palomitas” y “Feliz cumpleaños a mi Kenny, mi amor para siempre”.

Khloé Kardashian rescató una escena de la fiesta de cumpleaños de Kendall en 2025 (Instagram)

Sin embargo, las imágenes no corresponden a la celebración de este año. Los atuendos de las hermanas coinciden con la exclusiva fiesta en la playa que organizó Kendall por sus 30 años en 2025.

El gesto llamó la atención porque, aunque la familia Kardashian-Jenner suele compartir muestras de cariño en público, el beso en los labios entre las dos hermanas generó una conversación particular en plataformas como Reddit, X y TikTok.

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Algunos usuarios en redes cuestionaron la naturalidad del gesto y expresaron incomodidad ante la escena. “¿Esto es... normal?”, escribió una persona.

En 2025, la familia se reunió en una gran fiesta en la playa (Instagram)

“¿En qué mundo es esto normal? Esto NO es normal”, escribió otro usuario. Otro comentario calificó el gesto como algo “repugnante”.

“Por ser hermanas, no es normal, pero para esa familia, lamentablemente, sí. Son conocidas por comportarse de manera inapropiada entre ellas”, señaló otro usuario.

Algunos alegaron que Kylie se veía ebria en las imágenes. Sin embargo, otros usuarios defendieron a las hermanas ya que consideraron que el beso no tenía ninguna connotación sexual. “Se están divirtiendo, déjenlas en paz”, pidió otro individuo.

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Los mensajes que recibió Kendall Jenner por sus 31 años

El video de Kylie no fue la única publicación dedicada a Kendall durante su cumpleaños. El martes 3 de noviembre de 2026, la modelo y estrella de telerrealidad celebró sus 31 años y recibió numerosos mensajes de su familia.

Uno de los más emotivos llegó precisamente de su hermana menor. Kylie compartió un carrusel de fotografías de ambas durante su infancia y acompañó las imágenes con una dedicatoria: “Soy quien soy gracias a quien tú has sido para mí”. También la llamó su “hermana avestruz/ciervito” y le deseó un feliz cumpleaños.

Kylie dedicó varias fotografías de su infancia a Kendall por su cumpleaños. (Instagram)

En otra publicación, la empresaria retomó una fotografía de las dos cuando eran pequeñas, vestidas con atuendos coordinados y tomadas de la mano. “Una parte de mí siempre será tu hermanita, aquí para tomarte de la mano”, escribió.

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Kim Kardashian también felicitó a Kendall con una fotografía de su adolescencia en la que aparece abrazando y besando en la mejilla a su hermana menor cuando era bebé. “Mi pequeña Kenny. El más feliz de los cumpleaños. Sé que este año te traerá muchísima alegría y no puedo esperar para estar a tu lado y presenciar otro año mágico”, expresó. La empresaria, de 46 años, cerró su mensaje con un “Te amo”.

Kim Kardashian recordó los primeros años de Kendall con una fotografía en la que aparece junto a ella cuando era bebé.(Instagram)

Por su parte, Kris Jenner publicó un homenaje con fotografías de Kendall durante su infancia y otras imágenes familiares. La matriarca del clan destacó los logros profesionales de su hija, pero también sus cualidades personales.

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“Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado, pero aún más orgullosa de la mujer increíble que eres y de la vida que estás construyendo para ti misma”, escribió. En su dedicatoria, la describió como una persona amable, apasionada, paciente, divertida, cariñosa, inteligente, creativa, dulce y leal. “Por más adulta que seas, siempre serás mi pequeña”, concluyó la famosa ‘momager’.

Kris Jenner expresó su orgullo por la mujer en la que se ha convertido su hija.(Instagram)