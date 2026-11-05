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Jugó para la Argentina, lo sigue de cerca Brasil y el Santos de Neymar lo blindó en más de USD 100 millones: “Cumplí un sueño”

Ignacio Pereira Salmón nació en Chaco, pero está radicado en el vecino país desde los cinco años. Ahora, rubricó su primer contrato con el Peixe

Ignacio Pereira Salmón firmó su primer contrato profesional con el Santos (@ignaciopereira_10)
Ignacio Pereira Salmón firmó su primer contrato profesional con el Santos (@ignaciopereira_10)
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El Santos blindó con una cláusula de salida de 100 millones de euros (USD 112 millones) a una de sus joyas de las inferiores con un contrato hasta 2029. El club brasileño aseguró la continuidad de Ignacio Pereira Salmón, delantero de 16 años con raíces argentinas y que milita en las categorías formativas del Peixe, mediante la firma de su primer vínculo profesional.

El atacante, nacido en la provincia argentina de Chaco y radicado en Brasil desde los cinco años, forma parte de la estructura formativa de Santos desde 2023, cuando llegó procedente de las divisiones juveniles de Juventude, club con el que había tenido un paso previo de seis meses tras su etapa inicial en Gremio.

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El día que cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida: firmar mi primer contrato profesional. Un momento que representa no sólo una firma, sino también años de dedicación, esfuerzo y sacrificios en la búsqueda de este objetivo”, relató el jugador en su cuenta de Instagram.

Vive en Brasi, pero nació en Chaco (@ignaciopereira_10)
Vive en Brasi, pero nació en Chaco (@ignaciopereira_10)

“Agradezco a Dios todo lo que ha hecho en mi vida, a mi familia, que desde el principio no sólo creyó en mí, sino que también siempre me apoyó, y al personal, por todo el trabajo realizado para hacer realidad mi sueño”, agregó junto con las fotos de la firma del contrato con el elenco brasileño.

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Su desempeño en el fútbol de base respalda la decisión del club paulista. En la temporada anterior, Pereira Salmón fue el goleador del Santos en el Campeonato Paulista Sub-15. Ya en la presente temporada, pese a disputar su primer año en la categoría Sub-17, un escalón por encima de la que le correspondería por edad, sostuvo su producción ofensiva: marcó seis goles en 17 partidos del Campeonato Brasileño de la categoría, lo que lo ubicó como segundo artillero del plantel, y sumó otras cuatro conquistas en el torneo paulista de Sub-17.

La carrera de Pereira Salmón tiene antecedentes de seguimiento internacional. A mediados de 2025, cuando tenía 15 años, fue convocado por Diego Placente y Adrián Gallará para integrar la Selección Sub-15 de Argentina de cara a la Liga Evolución, disputada en Paraguay, y fue titular en un amistoso frente a Uruguay en el predio de Ezeiza, que terminó 1 a 0 a favor del equipo argentino.

Aquella citación se sumó al interés que también manifestó la Confederación Brasileña de Fútbol, que incluyó al delantero en sus listas de observación, en un contexto en el que el propio jugador había expresado sentirse orgulloso de representar a cualquiera de los dos países. “Me sentiría orgulloso de representar a cualquiera de los dos. Ambos son parte de mi historia y de la de mi familia, y son igual de importantes en el mundo del fútbol”, sostuvo Pereira Salmón.

Desde entonces, Pereira Salmón acumuló tres convocatorias a selecciones juveniles de Argentina, país al que señaló como uno de sus objetivos a mediano plazo, además de la meta de llegar al plantel profesional del Santos.

Juego como atacante, y soy bastante técnico a la hora de elaborar los ataques y posicionarme, pateo con las dos piernas, considero que cabeceo bien y que tengo una composición física importante para mi edad. Mi referencia es Haaland”, supo contar en diálogo con Diario Norte sobre sus cualidades.

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