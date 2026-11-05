11 frases de Ponzio tras la victoria de River: los argumentos para pelear el Clausura, el gesto de Almada y el mensaje a los hinchas

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River Plate venció 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella y cerró su participación en la primera fase del Torneo Clausura. El Millonario se quedó con la victoria gracias a los goles de Lucas Beltrán de penal y Ángel Correa. Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa sobre cómo afrontarán los playoffs del certamen y lo que dejó la derrota en el Superclásico contra Boca Juniors.

“Volver a ganar te da confianza. Podés corregir en ánimos positivos. Volver a encarar otro partido tras el resultado del domingo es más que todo cabeza. Sabíamos que teníamos que volver a ganar. Para ratificar la localía y lo que veníamos queriendo hacer. Fue ante un rival en un contexto en el que estaba descendido, con nosotros siempre teniendo la responsabilidad, pero más con el partido para llevarlo adelante”, resaltó el entrenador de River en conferencia.

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Al mismo tiempo, les dedicó un mensaje a los hinchas de River que acompañaron al equipo en Mar del Plata: “Quiero agradecerle a la gente. Un día jueves, a las tres de la tarde, que tengamos la cantidad de público que nos vino a seguir es la historia pura de este club. Siempre digo lo mismo. Son ellos los que nos llevan a poder estar al máximo”.

Ante la consulta sobre cuáles son los argumentos futbolísticos de River para pelear el Clausura, destacó: “Los argumentos son que vamos a ir a buscar todos los partidos. Después, es generar juego y acciones de gol, que hoy tuvimos. La historia marca que nunca nos podemos bajar de llevarnos un campeonato. Es lo que buscamos”.

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En referencia a la actuación en el Superclásico, agregó: “El último partido, si hay un análisis, son los 10 minutos de primer tiempo. Después se hace difícil un análisis con un jugador menos. Con dos menos, el análisis se mantiene. En lo defensivo estuvimos muy bien. El rival no nos exigió mucho en ese punto. Tenemos que mejorar. Los números importan y no. Al fin y al cabo, lo que importa a fin de año es ganar y coronar”.

El triunfo depositó a River en el cuarto puesto de la zona B con 26 unidades y una diferencia de gol favorable de +7. Tanto Belgrano como Barracas Central están obligados a ganar por goleada para superar al Millonario en la tabla, que contará con la ventaja de disputar los octavos de final del Clausura en el estadio Monumental: podría medirse contra Lanús o Defensa y Justicia. Además, se aseguró un lugar en la próxima Copa Sudamericana por la tabla anual.

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MÁS FRASES DE LEONARDO PONZIO TRAS EL TRIUNFO DE RIVER SOBRE ALDOSIVI

El gesto de Almada en el penal que convirtió Beltrán: “Fue un gran gesto de Thiago Almada, que le llevó la pelota para que patee el penal. Flota lo que todos quieren: siempre lo mejor para el compañero. Lucas agarró la responsabilidad de patear un penal después de no poder convertir. Me pongo contento por cómo se maneja el grupo”.

Qué les pide a los jugadores: “Lo que quiero es lo que me están dando. Sigo exigiendo. Es día a día. En River, ganás y tenés que volver a ganar. No hay conformismo”.

El tiempo sin actividad que tendrá River antes de los octavos de final: “Vamos a hacer algo, seguramente. Cualquier persona y jugador de fútbol, que tiene tanta exigencia día a día, si está bien de lo mental, fluye todo. En este momento, a lo mejor vemos que nos va a dar la posibilidad de generar dobles turnos”.

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Los pocos minutos de juego de Mauro Arambarri y la conformación del mediocampo: “Jugó poco. Viene de un fútbol europeo que es totalmente distinto al nuestro. Tiene la capacidad de jugar, lo va a hacer. Pero hoy decidimos por otros. Respecto a la generación de juego, pretendo que siempre ocupemos las bandas. Cuando se llega por fuera hay mucho peligro y estirás a los equipos. El rombo le da más movilidad. Fija los centrales. Hoy entendemos que Lucas jugaba un poco más adelantado y Seba (Driussi) jugaba más atrás. Siempre vamos a generar juego, pero hay que entender hacia dónde queremos ir. Tenemos que finalizar las situaciones de gol”.

La adversidad de las definiciones por penales para River Plate y si lo trabajará en los entrenamientos: “Con los penales entramos en la cuota de si hay suerte o no. El fútbol te da revancha todos los domingos. Evitaría pensar en cómo venimos y estar en que el próximo paso va a ser positivo. Vamos a hacer algo para generar dobles turnos y ambientes. Estar juntos”.

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La actuación de Giovanni González y Rafael Santos Borré: “Yo siempre dije: cuando uno juega no pregunta por qué juega. Cuando no jugás, hay que hacer un poco de autocrítica personal. Después, el que decide soy yo. Tengo tanta cercanía al jugador que le digo: ‘Si estás enojado por no jugar, me encanta. Demostrame y se va a dar’ Hoy existió la posibilidad de que entren todos. Lo de Giovanni fue un paso adelante de él mismo. Voy a contar una intimidad y él se lo merece. Es el primero en llegar a todas las prácticas. Las recompensas aparecen”.

La presencia del debutante Santiago Espíndola en la mitad de la cancha en lugar de Lucas Silva: “Decidimos jugar con dos cincos mixtos junto a Tobías Andrada, combatieron el mediocampo y sostuvieron el ataque. Más que nada, pensando un poco más allá. En los duelos mata-mata es muy importante mantener el cero. Son jugadores del club y enaltecen cómo se trabaja abajo y lo que pueden llegar a dar”.

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