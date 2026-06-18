Olimpia de Paraguay hizo oficial la llegada de Tim Payne, el neozelandés que se convirtió en sensación del Mundial

Tim Payne jugará en Olimpia de Paraguay (Kirby Lee-Imagn Images)

Olimpia confirmó el fichaje de Tim Payne, el defensor neozelandés que se convirtió en la sensación viral del Mundial 2026, a través de un mensaje en su cuenta de X: “Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!”

El lateral derecho de 32 años, nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, llega procedente del Wellington Phoenix de la primera división australiana. Puede actuar como central o lateral derecho y acumuló 14 partidos y 867 minutos en la temporada 2025/2026, con 12 titularidades y 5 asistencias, sin tarjetas amarillas ni rojas. Su valor de mercado ronda los USD 350.000.

PUBLICIDAD

La incorporación se da en un contexto de alta exposición para el jugador. Semanas antes del inicio del torneo, el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “Elscarso” en redes sociales, lanzó una campaña para convertir al “futbolista menos conocido” del Mundial en una figura global. Eligió a Payne, quien entonces contaba con apenas 4.715 seguidores en Instagram. La iniciativa se viralizó primero en Argentina y luego en otros países, y en cuestión de días la cuenta del defensor escaló hasta superar los casi 6 millones de seguidores.

El posteo de Olimpia

El propio Payne reconoció públicamente la campaña: “Me estaba preguntando por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu posteo. Agradezco el amor. Gracias, hermano”, le escribió a Scarsini. El jugador también publicó un video desde la concentración del seleccionado en Florida en el que agradeció en español e inglés el apoyo recibido.

PUBLICIDAD

Esa exposición digital se trasladó al SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Nueva Zelanda e Irán empataron 2-2 en el debut del Grupo G. Seguidores de diversas nacionalidades portaron banderas y pancartas con el nombre de Payne en las tribunas. El defensor arrancó como titular y mostró nerviosismo en los primeros minutos, con un control fallado que generó murmullos desde la tribuna, aunque con el correr del partido se asentó y tuvo intervenciones correctas, con proyecciones al ataque en algunas secuencias.

Disputó 78 minutos, hasta que el seleccionador Darren Bazeley lo reemplazó por Callan Elliot en una fase de presión ofensiva iraní. Tras el partido, Payne expresó: “Gracias por venir. Aprecio mucho su apoyo. La atmósfera fue fantástica y estamos deseando que llegue el próximo partido”.

PUBLICIDAD

En ese encuentro, Nueva Zelanda abrió el marcador a los 7 minutos por Elijah Just, con Chris Wood como referencia ofensiva. Irán igualó cerca de la media hora con un tanto de Ramin Rezaeian. En el complemento, Just convirtió su segundo gol a los 55 minutos, pero Mohammad Mohebi igualó de cabeza a los 64 para cerrar el marcador en 2-2. Bélgica y Egipto, los otros participantes del Grupo G, también tienen un punto tras su empate 1-1 en la primera fecha del certamen ecuménico.

Antes del Wellington Phoenix, el defensor tuvo pasos por el Blackburn Rovers de Inglaterra, donde se profesionalizó, y por el Portland 2 de la MLS Next Pro entre 2015 y 2016. Payne suma más de cincuenta partidos con la selección neozelandesa, que regresó a una Copa del Mundo después de 16 años.

PUBLICIDAD

Olimpia, dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, llega al fichaje en un momento de forma. El club acaba de consagrarse campeón del Torneo Apertura de Paraguay y avanzó directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras liderar el Grupo G con 13 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina. Su rival en octavos saldrá del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Medellín de Colombia.