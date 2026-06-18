Deportes

Olimpia de Paraguay hizo oficial la llegada de Tim Payne, el neozelandés que se convirtió en sensación del Mundial

El lateral derecho de 32 años se transformó en un fenómeno de las redes gracias a la intervención de un influencer argentino

Guardar
Google icon
Tim Payne jugará en Olimpia de Paraguay (Kirby Lee-Imagn Images)
Tim Payne jugará en Olimpia de Paraguay (Kirby Lee-Imagn Images)

Olimpia confirmó el fichaje de Tim Payne, el defensor neozelandés que se convirtió en la sensación viral del Mundial 2026, a través de un mensaje en su cuenta de X: “Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!”

El lateral derecho de 32 años, nacido el 10 de enero de 1994 en Auckland, llega procedente del Wellington Phoenix de la primera división australiana. Puede actuar como central o lateral derecho y acumuló 14 partidos y 867 minutos en la temporada 2025/2026, con 12 titularidades y 5 asistencias, sin tarjetas amarillas ni rojas. Su valor de mercado ronda los USD 350.000.

PUBLICIDAD

La incorporación se da en un contexto de alta exposición para el jugador. Semanas antes del inicio del torneo, el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “Elscarso” en redes sociales, lanzó una campaña para convertir al “futbolista menos conocido” del Mundial en una figura global. Eligió a Payne, quien entonces contaba con apenas 4.715 seguidores en Instagram. La iniciativa se viralizó primero en Argentina y luego en otros países, y en cuestión de días la cuenta del defensor escaló hasta superar los casi 6 millones de seguidores.

El posteo de Olimpia
El posteo de Olimpia

El propio Payne reconoció públicamente la campaña: “Me estaba preguntando por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu posteo. Agradezco el amor. Gracias, hermano”, le escribió a Scarsini. El jugador también publicó un video desde la concentración del seleccionado en Florida en el que agradeció en español e inglés el apoyo recibido.

PUBLICIDAD

Esa exposición digital se trasladó al SoFi Stadium de Los Ángeles, donde Nueva Zelanda e Irán empataron 2-2 en el debut del Grupo G. Seguidores de diversas nacionalidades portaron banderas y pancartas con el nombre de Payne en las tribunas. El defensor arrancó como titular y mostró nerviosismo en los primeros minutos, con un control fallado que generó murmullos desde la tribuna, aunque con el correr del partido se asentó y tuvo intervenciones correctas, con proyecciones al ataque en algunas secuencias.

Disputó 78 minutos, hasta que el seleccionador Darren Bazeley lo reemplazó por Callan Elliot en una fase de presión ofensiva iraní. Tras el partido, Payne expresó: “Gracias por venir. Aprecio mucho su apoyo. La atmósfera fue fantástica y estamos deseando que llegue el próximo partido”.

En ese encuentro, Nueva Zelanda abrió el marcador a los 7 minutos por Elijah Just, con Chris Wood como referencia ofensiva. Irán igualó cerca de la media hora con un tanto de Ramin Rezaeian. En el complemento, Just convirtió su segundo gol a los 55 minutos, pero Mohammad Mohebi igualó de cabeza a los 64 para cerrar el marcador en 2-2. Bélgica y Egipto, los otros participantes del Grupo G, también tienen un punto tras su empate 1-1 en la primera fecha del certamen ecuménico.

Antes del Wellington Phoenix, el defensor tuvo pasos por el Blackburn Rovers de Inglaterra, donde se profesionalizó, y por el Portland 2 de la MLS Next Pro entre 2015 y 2016. Payne suma más de cincuenta partidos con la selección neozelandesa, que regresó a una Copa del Mundo después de 16 años.

Olimpia, dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, llega al fichaje en un momento de forma. El club acaba de consagrarse campeón del Torneo Apertura de Paraguay y avanzó directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras liderar el Grupo G con 13 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina. Su rival en octavos saldrá del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Medellín de Colombia.

Temas Relacionados

Tim PayneOlimpiaMundial 2026CopaMundial 2026Selección Nueva Zelanda Mundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO: la selección argentina se entrenará a cuatro días del partido ante Austria en el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni continuará su puesta a punto para el segundo duelo en el Grupo J

EN VIVO: la selección argentina se entrenará a cuatro días del partido ante Austria en el Mundial 2026

El impensado conflicto que se desató entre Alpine y Red Bull por el trofeo del tercer puesto del GP de Mónaco de F1

El francés Pierre Gasly heredó el podio tras su reclasificación por el reclamo de su escudería

El impensado conflicto que se desató entre Alpine y Red Bull por el trofeo del tercer puesto del GP de Mónaco de F1

Cinco gritos en 25 minutos: el vendaval de goles en el triunfo de Suiza ante Bosnia por el Mundial 2026

El combinado helvético resolvió el partido en el segundo tiempo con una actuación descollante de Johan Manzambi, quien marcó dos tantos y fue la gran figura ante un seleccionado bosnio que terminó con uno menos

Cinco gritos en 25 minutos: el vendaval de goles en el triunfo de Suiza ante Bosnia por el Mundial 2026

Facundo Díaz Acosta avanzó a semifinales en Poznan tras una dura batalla y quedó cerca del Top 100

El argentino se impuso sobre el alemán Florian Broska en el tie-break del tercer set. Está a dos triunfos de su cuarto título del año en el Challenger Tour

Facundo Díaz Acosta avanzó a semifinales en Poznan tras una dura batalla y quedó cerca del Top 100

Videos: la Mona Jiménez improvisó un show arriba de un vuelo demorado que llevaba a varios campeones del mundo

El cantante les ofreció un recital a los pasajeros que se dirigían a Dallas, sede del segundo partido de la selección argentina en el Mundial 2026

Videos: la Mona Jiménez improvisó un show arriba de un vuelo demorado que llevaba a varios campeones del mundo

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina se entrenará a cuatro días del partido ante Austria en el Mundial 2026

EN VIVO: la selección argentina se entrenará a cuatro días del partido ante Austria en el Mundial 2026

El impensado conflicto que se desató entre Alpine y Red Bull por el trofeo del tercer puesto del GP de Mónaco de F1

Cinco gritos en 25 minutos: el vendaval de goles en el triunfo de Suiza ante Bosnia por el Mundial 2026

Facundo Díaz Acosta avanzó a semifinales en Poznan tras una dura batalla y quedó cerca del Top 100

Videos: la Mona Jiménez improvisó un show arriba de un vuelo demorado que llevaba a varios campeones del mundo

TELESHOW

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Nicole Neumann vaticinó el 3-0 de Argentina y lanzó su propia cábala mundialista

Mario Pergolini chicaneó a Lali Espósito y Ca7riel & Paco Amoroso: “Después los veo en Televisión Española”

Andrea del Boca al límite en Gran Hermano: confesó que piensa abandonar la casa

Cómo es el estado de salud de Chiche Gelblung: las últimas novedades

INFOBAE AMÉRICA

Interna en el régimen iraní: el líder supremo se oponía al acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian

Interna en el régimen iraní: el líder supremo se oponía al acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian

Ernesto Castro confirma que participará en las internas de Nuevas Ideas para buscar tercer periodo en la Asamblea Legislativa salvadoreña

Caso Master: la Policía Federal de Brasil allanó propiedades del senador Jaques Wagner, aliado clave de Lula da Silva

Honduras ya registra más muertes por accidentes viales en 2026 que en todo 2025, alerta la SIAT

El Ministerio de la Defensa de Guatemala certificó con la norma ISO 9001:2015 a ocho dependencias de la institución