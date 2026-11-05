“El narcoterrorismo ha metido sus garras en casi todas las naciones”: Laura Fernández pide unir fuerzas contra el crimen organizado en Cumbre Iberoamericana

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, centró su discurso ante la XXX Cumbre Iberoamericana en la lucha internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Crédito: Presidencia de la República

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, hizo un llamado a los países iberoamericanos para fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, al advertir que estas estructuras representan una amenaza directa para la soberanía, las instituciones democráticas y la seguridad de millones de ciudadanos.

El pronunciamiento se produjo este jueves 5 de noviembre de 2026, durante su primera participación como mandataria en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, España, ante representantes de los 22 países que integran este espacio de cooperación.

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Fernández dedicó buena parte de su intervención a explicar cómo las organizaciones delictivas han adquirido capacidad para operar simultáneamente en diferentes países, mediante redes dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y recursos económicos.

“El narcoterrorismo ha metido sus garras en casi todas las naciones de Iberoamérica y del mundo entero”, aseguró.

La presidenta comparó el funcionamiento de estas estructuras con el de empresas transnacionales, debido a que distribuyen sus actividades de producción, transporte, comercialización y financiamiento entre distintos territorios.

Según explicó, esta capacidad de organización requiere una respuesta coordinada entre los gobiernos y sus cuerpos policiales.

Fernández propone mano dura y cooperación internacional

Durante su discurso, la mandataria defendió la necesidad de aumentar las inversiones en seguridad, modernizar las legislaciones nacionales y reforzar los operativos contra las organizaciones criminales.

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También señaló que la prevención debe ocupar un lugar importante, principalmente mediante programas educativos y oportunidades económicas que eviten el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos delictivos.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que la soberanía radique en el pueblo y no en grupos criminales organizados”, manifestó.

Fernández destacó que, en el caso costarricense, la lucha contra el narcotráfico depende de las fuerzas policiales, debido a que el país abolió su ejército.

Entre las medidas que mencionó figuran el fortalecimiento de la vigilancia marítima, aérea y terrestre, las reformas legales, las restricciones de comunicación entre organizaciones criminales dentro de las cárceles y el intercambio internacional de inteligencia.

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La presidenta sostuvo que estas acciones forman parte de la prioridad que su administración ha otorgado a la seguridad nacional.

Fernández pidió fortalecer el intercambio de inteligencia y la cooperación internacional para combatir a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

Destaca reducción del trasiego de drogas hacia Europa

Uno de los datos más relevantes de su intervención estuvo relacionado con los resultados que, según Fernández, ha permitido obtener la cooperación internacional en materia de seguridad portuaria.

La mandataria señaló que, gracias al apoyo de Estados Unidos, Costa Rica logró instalar escáneres en sus puertos para fortalecer la detección de cargamentos ilegales.

También afirmó que la cooperación con autoridades europeas ha contribuido a reducir el tráfico de drogas hacia diferentes terminales marítimas.

Según las cifras presentadas por Fernández, el trasiego habría disminuido a menos de la mitad hacia Róterdam, un 70% hacia Amberes y un 54% hacia Hamburgo.

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La presidenta utilizó estos resultados para defender la importancia de mantener mecanismos internacionales de cooperación.

La mandataria destacó la instalación de escáneres en puertos costarricenses y presentó cifras sobre la reducción del trasiego de drogas hacia terminales europeas. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

Respalda candidatura de Rebeca Grynspan a la ONU

La presidenta también aprovechó su participación en la cumbre para solicitar respaldo internacional a Rebeca Grynspan, candidata costarricense a ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fernández aseguró que la designación de una persona latinoamericana representaría una oportunidad para fortalecer la participación de América Latina y el Caribe en las decisiones multilaterales.

La candidatura de Grynspan fue uno de los asuntos mencionados por diferentes mandatarios durante el encuentro internacional.

La intervención concluyó con un llamado a transformar los compromisos diplomáticos en resultados concretos frente al crimen organizado.

“El valor de los foros internacionales no se mide con discursos, se mide sobre todo con resultados”, expresó Fernández.

Con este mensaje, Costa Rica buscó posicionar la seguridad y la cooperación policial como asuntos prioritarios dentro de la agenda iberoamericana, ante una amenaza criminal que, según la mandataria, ningún país puede enfrentar de manera aislada.

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