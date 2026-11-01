“No tienen vergüenza ni límites”: la fuerte crítica de Stéfano Di Carlo tras las polémicas en el triunfo de Boca ante River

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El triunfo de Boca ante River por 1-0 en el Superclásico, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, quedó atravesado por las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del encuentro en La Bombonera. Tras el partido, las reacciones se multiplicaron entre dirigentes, ex referentes, hinchas y observadores neutrales, con cuestionamientos dirigidos al árbitro Nicolás Ramírez y a la intervención del VAR. Las expulsiones a Lucas Martínez Quarta y a Gonzalo Montiel quedaron en el ojo de la tormenta.

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, expresó su enojo en la plataforma X una vez terminado el encuentro. El dirigente publicó un mensaje en el que apuntó contra la reiteración de fallos: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, escribió.

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Las críticas también llegaron desde Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de la institución, quien reaccionó durante el desarrollo del partido. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, expresó en el primero de dos mensajes que difundió en las redes sociales.

El posteo de Di Carlo

El eje de la discusión fue la interpretación de varias jugadas decisivas, aunque la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los ocho minutos concentró la mayor parte de las críticas en un encuentro de alta tensión.

La secuencia comenzó con un avance de Boca en el estadio Alberto J. Armando. Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel y Ramírez, en una primera observación, no sancionó la infracción. Silvio Trucco, a cargo del VAR, convocó luego al árbitro para revisar la acción en el monitor. Después de observar las imágenes, el juez mostró la tarjeta roja al defensor de River por considerar que había interrumpido una ocasión manifiesta de gol.

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La decisión dejó al equipo visitante con diez jugadores y obligó a su técnico, Leonardo Ponzio, a modificar la formación apenas dos minutos después. Lucas Beltrán salió del campo y Lautaro Rivero ingresó en su lugar en el minuto diez. Aquella variante temprana respondió a la necesidad de reorganizar la defensa tras la pérdida de uno de sus futbolistas.

El análisis reglamentario pone el foco en los cuatro elementos que establece la Regla 12 para determinar una ocasión manifiesta de gol, conocida como DOGSO: la distancia entre la falta y la portería, la dirección general de la acción, la probabilidad de que el atacante controle el balón y la cantidad de defensores. El aspecto discutido fue la posesión, ya que Merentiel no tenía el balón ni una posibilidad clara e inmediata de controlarlo cuando recibió la sujeción.

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Bajo esa interpretación, la acción debió calificarse como una falta táctica que interrumpió un ataque prometedor y castigarse con tarjeta amarilla. El cuestionamiento alcanzó tanto a Ramírez como al equipo de videoarbitraje, debido a que la revisión se produjo en una jugada que, de acuerdo con esa lectura técnica, no justificaba una expulsión directa.

A 10 minutos del final, Ramírez expulsó también a Gonzalo Montiel por una infracción contra Lautaro Blanco, quien instantes antes había zafado de la expulsión por una falta similar a Andrada. River quedó con nueve hombres y varios futbolistas rodearon al árbitro para reclamar por la medida. El lateral demoró su salida tras mantener un intercambio acalorado con el juez, mientras que Rafael Santos Borré, quien estaba entre los suplentes, recibió una tarjeta amarilla.

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Leonardo Ponzio se acercó a Ramírez en el tramo decisivo y le reprochó la determinación con enojo. “¿Ya está? ¿Cumpliste? ¿Listo? ¿Otro más no, no?”. Más tarde, el entrenador sostuvo en conferencia de prensa: “El análisis del partido lo vieron ustedes. Pudimos hacer poco de lo que vinimos a buscar. La realidad es que al quedarse con un hombre menos, marca la tendencia del partido. Después, en todos los acontecimientos que se dieron dentro del partido, fueron parte del arbitraje o del VAR, y queríamos que quedara exento de todo esto. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”.