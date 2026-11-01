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Nicolás Ramírez expulsó a Martínez Quarta a los 8 minutos del Superclásico y desató una ola de críticas: “Son unos ladrones”

Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River, encabezó los reclamos con dos mensajes en la red social X. El defensor vio la tarjeta roja en el inicio del duelo ante Boca

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Rodolfo D’Onofrio no tardó en reaccionar. Apenas se consumó la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el inicio del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, el ex presidente del Millonario —figura central de la etapa más exitosa del club en el siglo XXI— recurrió a X para descargar su indignación con una dureza que no dejó margen a interpretaciones. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió, en lo que fue el primero de dos mensajes que agitaron las redes en pleno desarrollo del partido.

El ex dirigente encabezó los reclamos en redes en medio de una ola de críticas de parte de los hinchas de River Plate y también neutrales. “Ni en pedo era roja para Martínez Quarta. Ni de casualidad. Ramírez inclinó la cancha en favor de Boca a los 10 minutos de partido”, indicó el periodista Martín Etcheverry. Otros sumaron la infracción en plancha de Lautaro Blanco a Andrada en el segundo tiempo, que juzgaron como sancionable con tarjeta roja. Sin embargo, no hubo llamado del VAR para revisar. Por una secuencia similar ante el lateral izquierdo ex Central, vio la roja Gonzalo Montiel.

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También hubo planteos porque Paredes, estando amonestado, no vio la segunda amarilla a 17 minutos del final, luego de una falta a Tomás Galván que pudo recibir sanción disciplinaria. “Podría haber echado a Paredes y a Blanco sin dudas”, remarcó un usuario en X. “Esto es una vergüenza, robo es poco”, sumó otro.

Tras el encuentro, Stefano Di Carlo, titular del Millonario, también fue contundente: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”.

Jorge Brito, antecesor de Di Carlo, también remarcó su postura en X: “Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”.

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La jugada que desató la tormenta ocurrió a los ocho minutos de juego en el estadio Alberto J. Armando. Martínez Quarta tomó del cuerpo a Miguel Merentiel durante un avance de Boca. Ramírez, en una primera lectura, no sancionó la falta. Fue el VAR, operado por Silvio Trucco, quien llamó al árbitro a revisar la secuencia en el monitor. Tras observarla, Ramírez sacó la tarjeta roja por considerar que se había interrumpido una ocasión manifiesta de gol. River quedó con diez hombres y su técnico, Leonardo Ponzio, se vio obligado a realizar su primera variante en el minuto diez: Lucas Beltrán cedió el lugar a Lautaro Rivero.

Sin embargo, el análisis técnico del reglamento pone en duda la decisión. La Regla 12 establece cuatro condiciones para configurar una ocasión manifiesta de gol —conocida en el mundo arbitral como DOGSO—: la distancia entre la infracción y la portería, la dirección general de la jugada, la probabilidad de controlar el balón y la cantidad de defensores. El punto determinante, según la norma, es el tercero: Merentiel no tenía la posesión ni una posibilidad clara e inmediata de controlar la pelota en el momento de la falta. Bajo ese criterio, la infracción de Martínez Quarta debió haberse sancionado como una falta táctica —que corta un ataque prometedor— con tarjeta amarilla, y no con expulsión. El error no fue solo de Ramírez: al recomendar la revisión ante una jugada que no revestía esa gravedad, el VAR también incurrió en una falla de valoración.

rodolfo D'Onofrio
El primer posteo de D'Onofrio

D’Onofrio no se conformó con el primer tuit. Minutos después, en un segundo posteo que apeló directamente a la memoria histórica de los hinchas de River, amplió su crítica y la extendió hacia el cuerpo arbitral en general: “¿Se acuerdan en la cancha de River? El penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, publicó.

Una expulsión que quedará en los libros del Superclásico

La roja a Martínez Quarta no fue solo motivo de debate técnico: quedó inscripta en la historia de los clásicos entre Boca y River. Fue la segunda expulsión más temprana en la historia del Superclásico. Solo la supera la tarjeta roja que recibió Reinaldo Merlo a los ocho minutos —mismo tiempo, pero con segundos de diferencia— en el mismo estadio, en un partido que Boca ganó 1-0.

La expulsión además fue la quinta de Martínez Quarta con la camiseta de River, y la segunda en 2026. Ya había visto la roja en una victoria sobre Aldosivi en 2018, en el partido ante el Inter en el Mundial de Clubes, en la visita a Estudiantes en septiembre de 2025 y en el empate con Blooming en abril por la Copa Sudamericana, cuando la vio a los cinco minutos. Esta vez había regresado al equipo titular tras cumplir una fecha de suspensión producto de una amarilla por protestas al término del encuentro ante Belgrano —una sanción que ya lo había dejado afuera del duelo contra Racing—, y su regreso duró apenas ocho minutos.

rodolfo D'Onofrio
La segunda publicación del ex presidente de River

Boca aprovechó la superioridad numérica. A los 27 minutos, un córner de Sebastián Villa terminó en el cabezazo de Lautaro Di Lollo, que venció la marca de Rivero para abrir el marcador. La polémica arbitral quedó así entretejida con el resultado, y los dichos de D’Onofrio —presidente del club entre 2013 y 2021, período en el que River ganó cuatro Copas Libertadores— se convirtieron en el epicentro del debate que rodeó al partido.

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