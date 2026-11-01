Honduras

Honduras entrega a El Salvador a un hombre de 79 años buscado desde 2007

El procedimiento se realizó en el puesto fronterizo de El Amatillo, en el departamento de Valle, tras una coordinación policial entre Honduras, Nicaragua y El Salvador

El hombre detenido es originario del municipio de Pasaquina, en el departamento salvadoreño de La Unión.
El hombre detenido es originario del municipio de Pasaquina, en el departamento salvadoreño de La Unión.
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Un ciudadano salvadoreño de 79 años que permanecía bajo búsqueda internacional desde 2007 fue entregado a las autoridades de su país, luego de ser requerido por la justicia por su presunta vinculación con un caso de homicidio agravado.

La entrega se concretó en el puesto de control fronterizo de El Amatillo, ubicado en el departamento de Valle, al sur de Honduras, donde agentes policiales realizaron el procedimiento en coordinación con sus homólogos salvadoreños y nicaragüenses.

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De acuerdo con el informe de la Policía Nacional hondureña, el hombre era requerido mediante una notificación roja de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), mecanismo utilizado para localizar a personas buscadas por las autoridades judiciales de distintos países.

La orden de búsqueda fue emitida el 2 de octubre de 2007 por un Juzgado de Instrucción de El Salvador, por lo que llevaba aproximadamente 19 años bajo requerimiento judicial.

Prófugo por más de 11 años

Las autoridades identificaron al detenido como originario de Pasaquina, municipio del departamento de La Unión, en El Salvador. El requerimiento judicial está relacionado con el homicidio agravado de Víctor Manuel Osorio Gutiérrez, caso por el cual la justicia salvadoreña solicitaba su localización y entrega para continuar con el proceso correspondiente.

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La notificación roja activó los mecanismos de cooperación policial internacional para ubicar al ciudadano y concretar su entrega. Este tipo de alerta no constituye por sí misma una sentencia condenatoria, sino una solicitud internacional para localizar y, cuando corresponda, detener provisionalmente a una persona con fines de extradición o entrega conforme a la legislación aplicable.

Ilustración a lápiz de la frontera Honduras en Guasaule. Dos policías escoltan a un hombre, otros revisan un auto. Una mesa tiene herramientas y equipaje.
Un requerimiento judicial emitido en 2007 mantuvo al detenido bajo búsqueda internacional durante casi dos décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación entre los cuerpos policiales de los tres países permitió realizar el traslado en El Amatillo, uno de los principales pasos terrestres entre Honduras y El Salvador. La Policía Nacional indicó que el procedimiento se desarrolló conforme a los mecanismos legales de cooperación internacional.

La operación estuvo a cargo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante su oficina de Interpol, con apoyo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas. En el procedimiento también participaron autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), que acompañaron las diligencias para formalizar la entrega..

Qué es una notificación roja de Interpol

La notificación roja de Interpol es una alerta internacional que permite solicitar a las policías de los países miembros que localicen y detengan provisionalmente a una persona buscada por la justicia de otro Estado.

La notificación roja de Interpol funciona como una solicitud de localización y detención provisional sujeta a las leyes de cada Estado.
La notificación roja de Interpol funciona como una solicitud de localización y detención provisional sujeta a las leyes de cada Estado.

Su emisión responde a una solicitud de las autoridades judiciales del país requirente y no representa una orden de arresto internacional automática. Cada país determina las medidas que puede adoptar de acuerdo con su legislación.

El requerimiento emitido por la justicia salvadoreña en octubre de 2007 mantuvo activa la búsqueda durante casi dos décadas, hasta que se concretó la entrega en territorio hondureño.

Con el procedimiento, el hombre quedó a disposición de las autoridades salvadoreñas, que deberán continuar las actuaciones judiciales relacionadas con el homicidio agravado por el que era requerido.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 8 de septiembre de 2024, cuando las autoridades hondureñas entregaron a Manuel Coto Barrientos, expresidente de la cooperativa salvadoreña COSAVI, quien había sido detenido en territorio hondureño después de permanecer prófugo y contar con una notificación roja de Interpol. Coto era investigado en El Salvador por un caso de presunto desfalco millonario en la cooperativa

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