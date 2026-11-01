Boca Juniors y River Plate animarán una atrapante edición del Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
A qué hora jugarán Boca-River:
El duelo comenzará a las 15 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto del Superclásico del fútbol argentino que animarán Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura.