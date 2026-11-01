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Boca Juniors y River Plate animarán una atrapante edición del Superclásico del fútbol argentino en la Bombonera: hora, TV y formaciones

El equipo de Arruabarrena buscará un triunfo para volver a liderar la tabla anual, mientras que los dirigidos por Ponzio necesitan una victoria para soñar con la Libertadores. Transmiten TNT Sports y ESPN Premium

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12:42 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

12:41 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-River:

El duelo comenzará a las 15 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.

12:39 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Superclásico del fútbol argentino que animarán Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Composición dividida con dos futbolistas: uno con la camiseta de Boca Juniors a la izquierda y otro con la de River Plate a la derecha
Boca Juniors vs River Plate

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