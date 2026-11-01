Los puntajes de Boca tras el triunfo en el Superclásico: la consagración de Delgado y un gol inolvidable de Di Lollo ante River

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Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en la Bombonera y selló el triunfo con una actuación sólida en todas las líneas, potenciada por la superioridad numérica tras las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel. Lautaro Di Lollo se convirtió en la gran figura con el gol que definió el partido, aunque Milton Delgado fue el nombre más destacado del equipo por su manejo del mediocampo. A continuación, el repaso puntuado de la actuación de cada uno de los futbolistas del Xeneize.

Álvaro Montero 6: prácticamente sin intervenciones durante todo el partido. La superioridad numérica le jugó a favor y en las pocas que fue protagonista, no sufrió sobresaltos.

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Leandro Lozano 7: convincente partido de un futbolista que accionó como lo pedía cada jugada cada vez que participó. Boca tiene cubierto el lateral derecho con él.

Lautaro Di Lollo 8: gol de cabeza para definir el clásico y sólida actuación por arriba y por abajo. Su única deficiencia fue la falta innecesaria a Ángel Correa que le valió una amarilla. Inolvidable partido para él.

Facundo Herrera 6: sobria tarea hasta que fue reemplazado en el entretiempo, condicionado por la amarilla que se había ganado. No le pesó la responsabilidad de disputar su primer Superclásico. Bien.

Lautaro Blanco 8: otra buena actuación de un lateral izquierdo que es de los más destacados del país. Mejoró en la marca y mantiene ese picante que lo diferencia en ataque. Fuerte entrada a Andrada que le costó la amarilla.

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Leandro Paredes 8: por él pasó casi todo el fútbol de Boca. Alto porcentaje de precisión en cada entrega y liderazgo futbolístico más allá de la cinta de capitán. Amonestado por un cruce con el Huevo Acuña que lo condicionó y lo hizo caminar por la cornisa. Tercer clásico que gana desde su regreso al club sobre tres jugados.

Boca Juniors se quedó con el Superclásico ante River Plate con gol de Lautaro Di Lollo. Milton Delgado fue una de las figuras (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Santiago Ascacíbar 8: uno de los más regulares y que mejor entendió cómo se juega un clásico. Todoterreno para marcar, jugar y pisar el área.

Milton Delgado 9: el relojito del mediocampo de Boca. Manejó los tiempos, se desdobló en todos los sectores, hilvanó jugadas de ataque y fue uno de los más ovacionados. Consagratoria actuación.

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Leonel Flores 4: flojo, no se halló ni consiguió explotar su potencia y velocidad. Por eso fue el primer cambio en el segundo tiempo (le dejó el lugar a Velasco).

Miguel Merentiel 7: generó la expulsión de Martínez Quarta en el arranque y aportó lo suyo, aunque algunas malas decisiones lo privaron de convertir y hacerle convertir a algún comparo.

Sebastián Villa 7: con algunas malas, el colombiano siempre fue preocupación para la defensa de River. Le faltó algo de eficacia para coronar una gran tarea personal. Salió sobre el final para dejarle su lugar a Palacios.

Ayrton Costa 6: buen ingreso en el segundo tiempo por Jagger Herrera. Ganó casi todas las divididas aunque con un River disminuido. Cometió una innecesaria infracción sobre el final que le valió la amarilla.

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Alan Velasco 6: muy activo desde su ingreso, casi lo termina liquidando. Amarilla infantil por un manotazo a Montiel.

Rodolfo Arruabarrena 8: apostó con un planteo ofensivo y tuvo premio. Con toda la carne en el asador, Boca fue superior. Le faltó ampliar la ventaja o al menos liquidarlo.