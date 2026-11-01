Silvio Trucco, el árbitro del VAR que condicionó el Superclásico: ignoró un penal evidente para River y aplicó criterios diferentes ante jugadas similares

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Silvio Trucco quedó en el centro de los cuestionamientos por su actuación desde el VAR en el Superclásico entre Boca y River. El árbitro, que integra la estructura arbitral de la AFA bajo la conducción de Federico Beligoy, fue protagonista de una serie de decisiones y omisiones que condicionaron el desarrollo del encuentro. La disparidad de criterios ante infracciones de características similares y, especialmente, la falta de intervención frente a un posible penal para River, volvieron a poner bajo la lupa su desempeño.

Las infracciones de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada y la que terminó con la expulsión de Gonzalo Montiel fueron dos de las acciones que generaron mayor controversia. Pese a tratarse de jugadas comparables, Trucco no convocó al árbitro Nicolás Ramírez para revisar ambas situaciones bajo un mismo criterio. La falta de uniformidad en la aplicación del reglamento alimentó los cuestionamientos sobre el funcionamiento del videoarbitraje y su incidencia en el desarrollo de la competencia.

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Sin embargo, la omisión más grave se produjo con el agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi dentro del área de Boca. La acción, considerada como un penal claro, no motivó una convocatoria al árbitro principal para revisar la jugada en el monitor. Trucco decidió no intervenir ante una situación que pudo haber cambiado el resultado del partido. La ausencia de revisión generó fuertes cuestionamientos, especialmente por tratarse de una infracción cuya gravedad podía advertirse en las imágenes televisivas.

Secuencia televisiva de una jugada durante el segundo tiempo del encuentro entre Boca Juniors y River Plate. En la acción, el lateral de Boca Lautaro Blanco barre para disputar la pelota e impacta al futbolista de River, provocando su caída sobre el césped mientras los futbolistas y el público reaccionan a la sanción arbitral.

Trucco tiene 48 años y nació en Rafaela, Santa Fe. Es hermano mayor de Gisela (38), que también se dedica al arbitraje de forma profesional. Es uno de los árbitros preferidos de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

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Además, Trucco arrastra un antecedente polémico con River, ocurrido durante la reciente goleada 3-0 ante Belgrano: en el Estadio Mario Alberto Kempes llamó a Pablo Dóvalo para anular el que habría sido el cuarto tanto del equipo de Leonardo Ponzio. El juez entendió que Francisco Ortega había tocado intencionalmente la pelota con la mano en el origen de la acción, por lo que convocó al árbitro central, quien tomó la misma decisión. Las imágenes muestran que no existió intención de tocarla con la mano, dado que el balón impacta primero en el muslo del lateral izquierdo.

El mensaje claro de Leo Ponzio a Nicolás Ramírez por el arbitraje en el Superclásico

Asimismo, con tres tantos anulados de forma consecutiva por el VAR, River es el equipo más perjudicado en ese aspecto del campeonato. Ante Sarmiento, fue invalidado un gol de Montiel por una supuesta mano antinatural de Fausto Vera, aunque el mediocampista realizó un movimiento completamente natural. Después se produjo el ya mencionado episodio frente a Belgrano y, más tarde, le anularon un tanto contra Racing por una presunta interferencia de Montiel en la acción anterior a la definición de Ángel Correa.

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La actuación de Trucco vuelve a colocar en discusión el sistema de designaciones y supervisión arbitral de la AFA. El juez, que ya había protagonizado intervenciones controvertidas en partidos anteriores, continúa siendo elegido para encuentros de máxima trascendencia por la estructura que encabeza Beligoy durante la gestión de Claudio Tapia.