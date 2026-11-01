Sociedad

Una argentina murió en un trágico accidente entre un auto y un camión en Nueva Zelanda

La mujer de 37 años fue identificada como Ayelén Amarilla. Residía en el país maorí desde el 2020, era oriunda de Mar del Plata y tenía una hija. La familia abrió una colecta para ayudar a la familia con los gastos

Una argentina murió en un choque en Nueva Zelanda
La marplatense Ayelén Amarilla falleció tras una colisión frontal entre su auto y un camión en la isla sur de Nueva Zelanda (Fuente)
Guardar

Una mujer de 37 años falleció en un brutal accidente en la isla sur de Nueva Zelanda entre un auto y un camión. La víctima era oriunda de Mar del Plata y residía en el país oceánico desde el año 2020, donde formó una familia y ahora piden ayuda para ayudar con los gastos funerarios.

De acuerdo con lo que informaron medios locales, la víctima fue identificada como Ayelén Amarilla y volvía de trabajar en un auto cuando chocó contra un camión sobre la ruta estatal 6 que conecta las localidades de Cromwell y Queenstown. El incidente ocurrió el viernes por la tarde en una zona conocida como el desfiladero de Kawarau.

PUBLICIDAD

El siniestro se produjo alrededor de las 15.10, cerca de la intersección con el camino Cardrona-Roaring Meg Pack Track. Por causas que las autoridades aún investigan, el vehículo en que viajaba Amarilla colisionó de frente contra un camión. La mujer perdió la vida en el lugar como consecuencia directa del impacto. Una segunda persona que viajaba en el auto fue trasladada al Hospital Lakes District con heridas de carácter leve.

El operativo de emergencia incluyó el despliegue de dos helicópteros y una ambulancia del servicio sanitario Hato Hone St John. La ruta permaneció cerrada durante varias horas mientras la Unidad de Investigación de Accidentes Graves realizaba las pericias correspondientes para establecer las condiciones en que se produjo el choque.

PUBLICIDAD

Una argentina murió en un choque en Nueva Zelanda
El choque fatal se produjo sobre la ruta estatal 6, en el sector del desfiladero de Kawarau que conecta Cromwell con Queenstown

Según pudo averiguar LA CAPITAL, Amarilla vivía en Nueva Zelanda desde 2020. Durante ese tiempo, la marplatense había sostenido una trayectoria laboral marcada por empleos rotativos, en su mayoría de carácter temporal. Había cumplido 37 años en octubre y era madre de Astrid, una niña de apenas dos años, que tuvo con su pareja Frankie.

La noticia de su muerte llegó hasta Mar del Plata, donde residen parte de sus seres queridos. Sus familiares y amigos comenzaron a despedirla a través de las redes sociales con mensajes de dolor y afecto. En esos testimonios, Amarilla fue recordada con el apodo “Coco”, con el que era conocida en su entorno más cercano.

En paralelo, quienes la conocieron pusieron en marcha una colecta en la plataforma neozelandesa Givealittle, bajo el título “In loving memory of Coco, who always was keen to help others” (“En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás”). En la descripción de la campaña, sus allegados la definieron como “una hermosa persona con un corazón bondadoso, alguien que estaba siempre pensando en los demás, que hablaba de empatía, amabilidad y la importancia de apoyarnos mutuamente”.

La campaña también incluyó un extenso recuerdo de su vínculo con Astrid. “Creía en cuidar de la gente y en marcar la diferencia en la vida de quienes la rodeaban. Pero, sobre todo, amaba a su pequeña, Astrid. Coco era una madre increíblemente cariñosa y dedicada. Siempre buscaba recetas saludables, actividades nuevas y maneras de fomentar el crecimiento y desarrollo de Astrid. Cada día, deseaba brindarle a su hija la infancia más feliz, sana y hermosa posible”, indicaron quienes impulsaron la iniciativa.

Una argentina murió en un choque en Nueva Zelanda
(Fuente)

En el texto de la colecta también se precisó que Frankie “se enfrenta al difícil reto de criar a Astrid sin la persona con la que iba a compartir cada hito, cada desafío y cada alegría de la vida de su hija”. El dinero recaudado será destinado directamente a él para aliviar los gastos cotidianos que implica la nueva situación familiar.

“Ninguna donación es demasiado pequeña. Cada contribución, cada vez que se comparte y cada acto de bondad marcará la diferencia. Coco dedicó gran parte de su vida a recordar a los demás la importancia de la empatía, la bondad y el apoyo mutuo. Ahora, nos toca a nosotros demostrar ese mismo amor y apoyo a la familia que tanto amaba. Unámonos por Frankie y Astrid. Para Coco”, cerraron en el llamado a la solidaridad.

La campaña fue impulsada por Noelia Raquel Arias, una amiga de la familia, y está disponible para recibir colaboraciones desde distintos lugares del mundo a través de la plataforma Givealittle.

Temas Relacionados

Nueva ZelandaAccidentes de tránsitodonacionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La Toretto” llega a juicio por la muerte de Walter Armand: las claves del caso y la pena que enfrenta

Felicitas Alvite comenzará a ser juzgada este lunes por el choque en el que murió un motociclista en abril de 2024. La joven, que cumple prisión domiciliaria, está acusada de homicidio con dolo eventual. También será juzgada una amiga suya

“La Toretto” llega a juicio por la muerte de Walter Armand: las claves del caso y la pena que enfrenta

Impactante operativo en Mar del Plata: tres canadienses fueron rescatados de un velero que se incendiaba

Dos hombres, una mujer y un perro fueron evacuados de la embarcación que venía de Uruguay e intentaba amarrar en una boya de cortesía. Los bomberos extinguieron el fuego sobre la costa

Impactante operativo en Mar del Plata: tres canadienses fueron rescatados de un velero que se incendiaba

Recreaban la Batalla de Villamayor en Marcos Paz y un cañón se disparó frente a ellos

El episodio ocurrió este sábado durante una actividad por el 170° aniversario del combate de 1856 y no dejó heridos de gravedad.

Recreaban la Batalla de Villamayor en Marcos Paz y un cañón se disparó frente a ellos

Hay alerta amarilla por tormentas para el AMBA y 8 provincias: cómo estará el tiempo a la hora del Superclásico

Se espera un domingo con precipitaciones, con alerta naranja en sectores del centro del país. ¿Se juega el Boca - River bajo lluvia?

Hay alerta amarilla por tormentas para el AMBA y 8 provincias: cómo estará el tiempo a la hora del Superclásico

Destrozos, heridos y granizo: así quedaron Río Negro y Córdoba tras el paso de dos temporales

Las condiciones meteorológicas afectaron viviendas, infraestructura deportiva y cultivos. Para este domingo, se mantendrán activas las alertas con alertas activas en gran parte del país

Destrozos, heridos y granizo: así quedaron Río Negro y Córdoba tras el paso de dos temporales

DEPORTES

Tras la caída ante Boca: qué necesita River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Tras la caída ante Boca: qué necesita River Plate para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1: se consagró como el campeón más joven de todos los tiempos

9 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca ante River: del “merecimos el triunfo” al “todavía no ganamos nada”

“No tienen vergüenza ni límites”: la fuerte crítica de Stéfano Di Carlo tras las polémicas en el triunfo de Boca ante River

Silvio Trucco, el árbitro del VAR que condicionó el Superclásico: ignoró un penal evidente para River y aplicó criterios diferentes ante jugadas similares

TELESHOW

La foto que compartió Emanuel Ortega tras el viaje de Julieta Prandi a Río de Janeiro

La foto que compartió Emanuel Ortega tras el viaje de Julieta Prandi a Río de Janeiro

Marta Fort eligió a una máxima diva para homenajear en Halloween: “Disfrazada de mi madre”

La burla de Lali Espósito por las imágenes filtradas de su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

La boda íntima de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: quién fue el famoso que ofició la ceremonia

Seda plateada, una flor en la cintura y un tajo: el look de Juana Viale para recibir noviembre

INFOBAE AMÉRICA

Cientos de familias visitan los cementerios de Guatemala para recordar a sus fallecidos en el Día de Todos los Santos

Cientos de familias visitan los cementerios de Guatemala para recordar a sus fallecidos en el Día de Todos los Santos

República Dominicana envía equipos para la fuerza internacional desplegada en Haití

Denuncian amenazas de cárcel contra colaboradores de un medio comunitario en Santa Clara

Honduras entrega a El Salvador a un hombre de 79 años buscado desde 2007

Familias salvadoreñas llegan a los cementerios para rendir homenaje a sus difuntos con flores