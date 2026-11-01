Los gestos de Martínez Quarta y Montiel a los hinchas de Boca luego de sus polémicas expulsiones en la derrota de River

Martínez Quarta fue expulsado en el Superclásico y abandonó la cancha con gestos polémicos

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El Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, estuvo atravesado por decisiones arbitrales que dejaron al equipo visitante con nueve jugadores. Lucas Martínez Quarta fue expulsado antes de los 10 minutos y Gonzalo Montiel recibió otra tarjeta roja a los 79, en dos salidas que incluyeron gestos hacia la hinchada local.

La primera expulsión llegó a los ocho minutos. Nicolás Ramírez, después de recibir el aviso del VAR, sancionó a Martínez Quarta por una acción sobre Miguel Merentiel durante un ataque de Boca. El árbitro había dejado continuar la jugada en primera instancia, mientras el delantero uruguayo le reclamó cara a cara y Rodolfo Arruabarrena protestó desde el banco local.

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Silvio Trucco, a cargo del VAR, llamó a Ramírez para que revisara la secuencia en el monitor. El juez consideró que el defensor había impedido una oportunidad manifiesta de gol y le mostró la tarjeta roja. La salida de Martínez Quarta derivó en una variante inmediata de River: Lucas Beltrán dejó el campo y Lautaro Rivero ingresó para recomponer la estructura del conjunto conducido por Leonardo Ponzio.

Durante su camino hacia la salida, Martínez Quarta miró a las tribunas de Boca y con sus dedos señaló un 3-1, en un inequívoco gesto en alusión a la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, en la que River venció a su rival y se consagró campeón. La reacción del futbolista sumó tensión a un partido que ya estaba condicionado por la expulsión temprana.

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A 10 minutos del final, Montiel cometió una infracción contra Lautaro Blanco y Ramírez resolvió expulsarlo de manera directa. River quedó entonces con nueve hombres y varios de sus jugadores rodearon al árbitro para cuestionar la decisión. El propio lateral demoró su retiro tras un intercambio acalorado con el juez, mientras Rafael Santos Borré, que estaba entre los suplentes, recibió una tarjeta amarilla.

Montiel abandonó el terreno de juego acompañado por efectivos policiales y respondió a los gritos del público local con gestos relacionados con los títulos obtenidos frente a Boca. El lateral hizo movimientos circulares con un dedo y pareció decir: “Yo di la vuelta acá”. Álvaro Montero respondió a la provocación con un saludo de mano, mientras River reclamaba que Blanco había recibido solo una amarilla por una infracción similar sobre Tobías Andrada minutos antes.

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Boca se impuso 1-0 gracias al gol de Lautaro Di Lollo a los 27 minutos. Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y el defensor ganó en el área ante Lautaro Rivero, que acababa de ingresar, para conectar un cabezazo que definió el resultado del Superclásico.

Tras el triunfo, Boca quedó segundo del Grupo A con 30 puntos y pasó a liderar la tabla anual con 60 unidades, por delante de Rosario Central, que suma 59, y Argentinos Juniors, con 57. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Banfield el 14 de noviembre por las semifinales de la Copa Argentina y jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el 21 del mismo mes. River, en cambio, se ubicó cuarto en la Zona B con 23 puntos y ocupa el octavo puesto de la clasificación anual, con 52 unidades, posición que por ahora le permite ingresar a las copas internacionales.

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