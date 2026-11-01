El Salvador

Familias salvadoreñas llegan a los cementerios para rendir homenaje a sus difuntos con flores

Desde este 1 de noviembre, salvadoreños acuden a los camposantos para limpiar, pintar y decorar las sepulturas de sus seres queridos con flores y oraciones, en vísperas de la conmemoración del 2 de noviembre

Familias salvadoreñas llegan a los cementerios para enflorar las tumbas de sus seres queridos antes del Día de los Fieles Difuntos. (Foto cortesía PNC)
Familias salvadoreñas llegan a los cementerios para enflorar las tumbas de sus seres queridos antes del Día de los Fieles Difuntos. (Foto cortesía PNC)
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Desde temprano, decenas de familias llegan a los cementerios de El Salvador con flores, pintura y artículos de limpieza para preparar las tumbas de sus seres queridos antes del Día de los Fieles Difuntos. En el Cementerio Los Ilustres, en San Salvador Centro, padres, hijos y abuelos se reúnen frente a las sepulturas para renovar los arreglos, elevar oraciones y recordar historias de quienes ya no están.

La afluencia convierte los camposantos en espacios de memoria y encuentro familiar.

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La Policía Nacional Civil mantiene presencia en el lugar para acompañar a los visitantes durante la jornada. Los cementerios municipales de San Salvador Centro tienen un horario especial de atención de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras los mercados locales ofrecen flores naturales y artificiales para quienes buscan rendir homenaje a sus difuntos este 2 de noviembre.

Desde tempranas horas, salvadoreños acuden a los cementerios municipales para preparar las sepulturas. (Foto cortesía PNC)
Desde tempranas horas, salvadoreños acuden a los cementerios municipales para preparar las sepulturas. (Foto cortesía PNC)
La afluencia de visitantes aumenta este 1 de noviembre en los camposantos, donde las familias preparan homenajes para sus difuntos. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La afluencia de visitantes aumenta este 1 de noviembre en los camposantos, donde las familias preparan homenajes para sus difuntos. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La tradición reúne a varias generaciones de familias salvadoreñas frente a las sepulturas de sus parientes. (Foto cortesía PNC)
La tradición reúne a varias generaciones de familias salvadoreñas frente a las sepulturas de sus parientes. (Foto cortesía PNC)
Oraciones, flores y recuerdos acompañan las visitas a los cementerios durante el Día de los Fieles Difuntos. (Foto cortesía PNC)
Oraciones, flores y recuerdos acompañan las visitas a los cementerios durante el Día de los Fieles Difuntos. (Foto cortesía PNC)
Los visitantes limpian y pintan las tumbas de sus familiares en vísperas de la conmemoración del 2 de noviembre. (Foto cortesía PNC)
Los visitantes limpian y pintan las tumbas de sus familiares en vísperas de la conmemoración del 2 de noviembre. (Foto cortesía PNC)
Flores naturales y artificiales cubren las sepulturas como parte de una tradición arraigada entre los salvadoreños. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Flores naturales y artificiales cubren las sepulturas como parte de una tradición arraigada entre los salvadoreños. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El Cementerio Los Ilustres, en San Salvador Centro, recibe a familias que recuerdan a sus seres queridos fallecidos. (Foto cortesía PNC)
El Cementerio Los Ilustres, en San Salvador Centro, recibe a familias que recuerdan a sus seres queridos fallecidos. (Foto cortesía PNC)
(Foto cortesía PNC)
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