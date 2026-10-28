Argentinos alcanzó a Boca en la Tabla Anual y complicó a River para llegar a la Libertadores: todos los goles de la fecha 14

El Torneo Clausura 2026 determinará las clasificaciones a copas internacionales del próximo año (EFE/ Nathalia Aguilar POOL)

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Se completó la fecha 14 del Torneo Clausura y arden las tablas con diversas definiciones: quiénes estarían llegando a los octavos de final del certamen, la lucha por la clasificación a las copas internacionales y por la permanencia ya que queda definir un lugar.

La actividad comenzó el viernes con la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 ante Sarmiento de Junín. El resultado le permitió al Lobo acercarse a los puestos de copas internacionales y consolidarse dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Platense, a su vez, derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y puso fin a una serie de siete encuentros sin ganar. La jornada también incluyó el triunfo de Atlético Tucumán por 1-0 frente a Tigre en Victoria. La caída provocó la salida de Diego Dabove del conjunto local.

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El sábado, Banfield y Lanús igualaron 1-1 en el Clásico del Sur, un resultado que dejó al Granate en el quinto lugar de la Zona A y en posiciones de Copa Sudamericana. En Córdoba, Defensa y Justicia venció 2-1 a Talleres y se ubicó cuarto en el grupo que lidera Instituto. San Lorenzo y Newell’s empataron sin goles en el Nuevo Gasómetro, mientras que Rosario Central superó 2-0 a Huracán en Rosario.

El domingo, Aldosivi derrotó 1-0 a Belgrano y sostuvo sus opciones de permanencia. Aunque deberá ganar sus próximos compromisos frente a Racing y River Plate, al que recibirá en Mar del Plata. El día continuó con el triunfo de Boca Juniors ante Independiente por 1-0 en Avellaneda, resultado que lo clasificó a los playoffs. Además, el Xeneize se mantiene como líder de la Tabla Anual y sigue dependiendo de sí mismo para ganar el título.

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En tanto que River Plate le ganó 1-0 a Racing Club y se afianzó en el cuarto lugar de la Zona B, además de escalar al sexto puesto en la general y a tres puntos de la zona de Copa Libertadores.

Precisamente ese puesto al que aspira el Millonario está en poder de Vélez Sarsfield, que goleó 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y se subió al podio de la tabla anual. Además, el Fortín es escolta en el Grupo A con 27 unidades, a solo dos puntos del líder Instituto. En tanto, Barracas Central se impuso 2-1 ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto y sueña con la Copa Sudamericana. Por lo pronto está en zona de playoffs del Clausura.

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Este lunes, Unión de Santa Fe le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata que está afuera de la zona de clasificación a copas internacionales a falta de dos fechas para terminar la fase regular. El Pincha quedó a 3 puntos del último que hoy está ingresando a la Copa Sudamericana, Lanús.

En el segundo encuentro de la jornada, Instituto de Córdoba venció 1-0 a Deportivo Riestra, se afirmó como líder en su zona y se clasificó a la Copa Sudamericana e incluso tiene chances de llegar a la Libertadores.

Este martes se terminó la jornada con el triunfo de Argentinos Juniors 1-0 ante Independiente Rivadavia, en La Paternal. De este modo, el Bicho alcanzó a Boca Juniors en la cima de la Tabla Anual, aunque posee peor diferencia de gol. Asimismo, aseguró el pase a los playoffs al alcanzar también en la punta de la Zona B a Rosario Central.

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Vale recordar que Belgrano de Córdoba ya aseguró su presencia en el máximo torneo de clubes del continente como campeón del Torneo Apertura. A ese cupo se sumarán los tres mejores de la Tabla Anual, el ganador de la Copa Argentina y el campeón del Clausura. Boca Juniors también podría acceder si vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata tendrá la misma posibilidad si se consagra ante Palmeiras, una combinación que podría elevar a ocho la cantidad de equipos argentinos en el torneo de Conmebol.

Boca Juniors encabeza la Tabla Anual con 57 puntos por encima de Argentinos Juniors, que también tiene 57 unidades, y Rosario Central, que aparece detrás con 56. En los lugares de Copa Sudamericana se ubican Vélez con 55 unidades, Instituto (53), Independiente Rivadavia (53), River Plate (52), Gimnasia y Esgrima La Plata (51), y Lanús (48). En la lucha por no descender, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría tras caer ante River Plate en el Monumental, mientras que Aldosivi y Deportivo Riestra definirán al otro equipo que bajará a la Primera Nacional.

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*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura

*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana, sacando a Belgrano que por ser campeón del Apertura jugará la Libertadores

AGENDA DE LA FECHA 14 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 23 de octubre

Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Sarmiento

Gimnasia de Mendoza 1-2 Platense

Tigre 0-1 Atlético Tucumán

Sábado 24 de octubre

Banfield 1-1 Lanús

Talleres 1-2 Defensa y Justicia

San Lorenzo 0-0 Newell’s

Rosario Central 2-0 Huracán

Domingo 25 de octubre

Aldosivi 1-0 Belgrano

Independiente 0-1 Boca Juniors

River Plate 1-0 Racing

Central Córdoba 0-5 Vélez

Barracas Central 2-1 Estudiantes de Río Cuarto

Lunes 26 de octubre

UNIÓN 3-1 Estudiantes de La Plata

ARGENTINOS 1-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Programación y árbitros de la fecha 15 de la Liga Profesional

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Nicolás LamolinaAVAR: Lucas Pardo

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Eric Grunmann

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Adrián Núñez Rodríguez

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: José Carreras

AVAR: Mariano Ascensi

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Yamil Possi

AVAR: Carla López

Sábado 31 de octubre

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Javier Viglieti

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Verlota

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Delbarba

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Iñaki Iparraguirre

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Carlos Córdoba

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Marcos Horticou

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Joaquín Gil

19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Maximiliano Silcan Jerez

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Iván Allende

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Julián Beligoy

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Guillermo González