Argentinos alcanzó a Boca en la Tabla Anual y complicó a River para llegar a la Libertadores: todos los goles de la fecha 14

Se completó la fecha 14 del Torneo Clausura y arden las tablas con diversas definiciones: quiénes estarían llegando a los octavos de final del certamen, la lucha por la clasificación a las copas internacionales y por la permanencia ya que queda definir un lugar.
La actividad comenzó el viernes con la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 ante Sarmiento de Junín. El resultado le permitió al Lobo acercarse a los puestos de copas internacionales y consolidarse dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Platense, a su vez, derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y puso fin a una serie de siete encuentros sin ganar. La jornada también incluyó el triunfo de Atlético Tucumán por 1-0 frente a Tigre en Victoria. La caída provocó la salida de Diego Dabove del conjunto local.
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El sábado, Banfield y Lanús igualaron 1-1 en el Clásico del Sur, un resultado que dejó al Granate en el quinto lugar de la Zona A y en posiciones de Copa Sudamericana. En Córdoba, Defensa y Justicia venció 2-1 a Talleres y se ubicó cuarto en el grupo que lidera Instituto. San Lorenzo y Newell’s empataron sin goles en el Nuevo Gasómetro, mientras que Rosario Central superó 2-0 a Huracán en Rosario.
El domingo, Aldosivi derrotó 1-0 a Belgrano y sostuvo sus opciones de permanencia. Aunque deberá ganar sus próximos compromisos frente a Racing y River Plate, al que recibirá en Mar del Plata. El día continuó con el triunfo de Boca Juniors ante Independiente por 1-0 en Avellaneda, resultado que lo clasificó a los playoffs. Además, el Xeneize se mantiene como líder de la Tabla Anual y sigue dependiendo de sí mismo para ganar el título.
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En tanto que River Plate le ganó 1-0 a Racing Club y se afianzó en el cuarto lugar de la Zona B, además de escalar al sexto puesto en la general y a tres puntos de la zona de Copa Libertadores.
Precisamente ese puesto al que aspira el Millonario está en poder de Vélez Sarsfield, que goleó 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y se subió al podio de la tabla anual. Además, el Fortín es escolta en el Grupo A con 27 unidades, a solo dos puntos del líder Instituto. En tanto, Barracas Central se impuso 2-1 ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto y sueña con la Copa Sudamericana. Por lo pronto está en zona de playoffs del Clausura.
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Este lunes, Unión de Santa Fe le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata que está afuera de la zona de clasificación a copas internacionales a falta de dos fechas para terminar la fase regular. El Pincha quedó a 3 puntos del último que hoy está ingresando a la Copa Sudamericana, Lanús.
En el segundo encuentro de la jornada, Instituto de Córdoba venció 1-0 a Deportivo Riestra, se afirmó como líder en su zona y se clasificó a la Copa Sudamericana e incluso tiene chances de llegar a la Libertadores.
Este martes se terminó la jornada con el triunfo de Argentinos Juniors 1-0 ante Independiente Rivadavia, en La Paternal. De este modo, el Bicho alcanzó a Boca Juniors en la cima de la Tabla Anual, aunque posee peor diferencia de gol. Asimismo, aseguró el pase a los playoffs al alcanzar también en la punta de la Zona B a Rosario Central.
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Vale recordar que Belgrano de Córdoba ya aseguró su presencia en el máximo torneo de clubes del continente como campeón del Torneo Apertura. A ese cupo se sumarán los tres mejores de la Tabla Anual, el ganador de la Copa Argentina y el campeón del Clausura. Boca Juniors también podría acceder si vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata tendrá la misma posibilidad si se consagra ante Palmeiras, una combinación que podría elevar a ocho la cantidad de equipos argentinos en el torneo de Conmebol.
Boca Juniors encabeza la Tabla Anual con 57 puntos por encima de Argentinos Juniors, que también tiene 57 unidades, y Rosario Central, que aparece detrás con 56. En los lugares de Copa Sudamericana se ubican Vélez con 55 unidades, Instituto (53), Independiente Rivadavia (53), River Plate (52), Gimnasia y Esgrima La Plata (51), y Lanús (48). En la lucha por no descender, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría tras caer ante River Plate en el Monumental, mientras que Aldosivi y Deportivo Riestra definirán al otro equipo que bajará a la Primera Nacional.
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*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura
*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana, sacando a Belgrano que por ser campeón del Apertura jugará la Libertadores
AGENDA DE LA FECHA 14 - TORNEO CLAUSURA
- Viernes 23 de octubre
Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Sarmiento
Gimnasia de Mendoza 1-2 Platense
Tigre 0-1 Atlético Tucumán
- Sábado 24 de octubre
Banfield 1-1 Lanús
Talleres 1-2 Defensa y Justicia
San Lorenzo 0-0 Newell’s
Rosario Central 2-0 Huracán
- Domingo 25 de octubre
Aldosivi 1-0 Belgrano
Independiente 0-1 Boca Juniors
River Plate 1-0 Racing
Central Córdoba 0-5 Vélez
Barracas Central 2-1 Estudiantes de Río Cuarto
- Lunes 26 de octubre
UNIÓN 3-1 Estudiantes de La Plata
ARGENTINOS 1-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Programación y árbitros de la fecha 15 de la Liga Profesional
Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Diego Bonfa
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Nicolás LamolinaAVAR: Lucas Pardo
19.00 Huracán – Tigre (Zona B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Eric Grunmann
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Adrián Núñez Rodríguez
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: José Carreras
AVAR: Mariano Ascensi
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Yamil Possi
AVAR: Carla López
Sábado 31 de octubre
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Javier Viglieti
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Verlota
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Delbarba
Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Gastón Suárez
18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Iñaki Iparraguirre
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Carlos Córdoba
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Marcos Horticou
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Maximiliano Silcan Jerez
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Iván Allende
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Julián Beligoy
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Guillermo González
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