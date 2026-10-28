Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconciliado en secreto a meses de su separación: "Él pide no blanquear"

La modelo y el polista habrían retomado su vínculo tras unos meses de separación

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A siete meses de su separación, Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reencontrado y estarían intentando una reconciliación lejos de la exposición pública. La versión fue revelada por Yanina Latorre durante una charla al aire de SQP (América), en la que aseguró que el polista pidió mantener el vínculo en reserva.

“Claro, yo me quedé de una pieza. Chechu Bonelli y Facundo Pieres. Pero en secreto”, afirmó Latorre al dar a conocer la información. Según su relato, el acercamiento ocurrió después del regreso de Pieres de Estados Unidos, donde habría estado por compromisos vinculados al polo.

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“Él volvió de su gira de polo en Estados Unidos. Hará como un mes y medio, dos. Hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen”, sostuvo la panelista. Luego remarcó que ambos estarían solteros: “Les pido perdón, igual están los dos solteros”.

La conductora vinculó la supuesta decisión de no hacer pública la relación con el deseo de Pieres de evitar la exposición mediática. “Porque él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático, de su pelea con Darío, con Ivana”, explicó, en alusión al conflicto que involucra a Zaira Nara, expareja del deportista, y a su entorno.

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La primera ruptura entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres ocurrió a fines de marzo, un mes después de oficializar el noviazgo

Sin embargo, Latorre agregó otra versión sobre los motivos de la reserva. “Pero las malas lenguas me dicen que él le pide de no blanquear porque no está seguro del todo y está sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara con su marido”, señaló. Ante esa posibilidad, Majo Martino reaccionó: “¡Ay, no! Qué feo para Chechu”, mientras otro integrante del panel planteó: “Pero qué, vuelve a medias con Chechu entonces”.

En ese contexto, Rodrigo Bar contó que intentó obtener la palabra de Bonelli, aunque no consiguió una declaración. “Quisimos hablar con ella. Dijo que no quería, que no tenía nada para decir”, relató. Latorre le preguntó: “Le quisiste hacer una nota. ¿Y qué pasó?”.

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El cronista explicó que prefirió no mencionarle a Pieres al iniciar el contacto porque Bonelli no quería abordar el tema. “Insistimos un poquito. Yo prefería no decírselo en la nota, pero ella le aclaré que no íbamos a hablar de su ex, que es algo de lo cual ella no quiere hablar. Se metió una policía en el medio a defenderla y a decirle que no le pongamos una cámara en la cara. Entonces, bueno, no pudimos hacer la nota”, detalló.

Facundo Pieres pidió mantener la relación en reserva para evitar conflictos con los medios y con el entorno de Zaira Nara

Frente a esa situación, Latorre cuestionó la intervención: “Ay, pero no es tan grave. Volvió con el novio. ¿No le contaste que querías hablar de Facundo?”. Después añadió: “Es un montón, estás haciendo un laburo, por Dios. Ya que nos pongan a la policía...”.

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Pía Shaw también comentó que había felicitado a Bonelli antes de conocer la presunta condición que habría puesto Pieres. “No sabía el final de la historia y le mandé un mensaje: ‘Chechu, me muero de amor’, con la foto de Yanina. No sabía este final de historia”, dijo entre risas.

Al cerrar el tema, Latorre le envió un mensaje a la modelo: “Bueno, Chechu, te mandamos un beso, cuidate, pero nunca que te tengan en secreto, que te blanqueen. Porque lo que está en secreto por algo es”.

La separación de Bonelli y Pieres había quedado en el centro de las versiones televisivas por su separación a finales de marzo. En aquel entonces, la noticia generó repercusiones en el ambiente artístico y abrió interrogantes sobre los motivos del distanciamiento.

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Chechu Bonelli habló de su presente tras confirmarse la separación de Facundo Pieres

En SQP (América), Yanina Latorre contó entonces que recibió información del entorno del polista y sostuvo que la ruptura se habría dado apenas un mes después de la oficialización de la pareja. La razón que trascendió fueron supuestas diferencias de agenda, aunque en el programa pusieron en duda esa explicación debido a que ambos habían compartido una jornada de playa pocos días antes.

Según la panelista, la decisión de confirmar la separación habría buscado anticiparse a la difusión de otros datos sobre la situación sentimental del deportista. De acuerdo con esa versión, el quiebre habría ocurrido cerca de una semana antes de que se conociera públicamente, mientras las imágenes de la pareja en Punta del Este mantenían las especulaciones sobre el vínculo.

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En ese marco apareció el nombre de Zaira Nara, expareja de Pieres. Latorre afirmó que un mensaje de la modelo tuvo un efecto emocional en el polista: “Eso paralizó su corazón, porque este tipo no se olvidó de Zaira Nara”. La conductora añadió que, después de ese intercambio, él volvió a seguirla en redes sociales.

El contacto, según se comentó al aire, habría surgido por una consulta vinculada a un constructor para una casa en Uruguay. Sin embargo, el episodio alimentó las hipótesis sobre sentimientos pendientes y sobre su posible incidencia en el final de la relación con Bonelli. También se mencionó que Pieres siguió en Instagram a Zaira y a Wanda Nara, un dato que sumó nuevas conjeturas alrededor de su vida personal.

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