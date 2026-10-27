Tensión en Argentinos-Independiente Rivadavia: un empleado de seguridad tomó del cuello a un alcanzapelotas y desató una gresca

Incidentes entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia en el entretiempo

Guardar

El partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, disputado este martes en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura, tuvo un episodio de tensión sobre el final de la primera etapa: un integrante de la seguridad del encuentro tomó del cuello a un juvenil que cumplía funciones de alcanzapelotas, en medio de un cruce generalizado entre futbolistas de ambos planteles, suplentes y personal del operativo.

El incidente se produjo cuando ya se cumplía el tiempo adicionado de los primeros 45 minutos. Según mostraron las imágenes del partido, jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una discusión que escaló con rapidez y derivó en un cruce físico.

PUBLICIDAD

En ese contexto, un encargado de la seguridad del estadio sujetó del cuello al joven que asistía como recolector de pelotas, una acción que generó repudio inmediato entre los presentes y quedó registrada por las cámaras de televisión. Tras algunos minutos de gresca generalizada, los equipos se marcharon a los vestuarios para dar comienzo al entretiempo y continuar con el normal desarrollo del encuentro.

La secuencia de la gresca

El clima de calentura no fue una sorpresa sobre el cierre de la etapa inicial: ya a los cuatro minutos de juego se había producido una trifulca luego de una disputa de pelota entre Nahuel Oroz, de Argentinos Juniors, y Francisco Florentín, de Independiente Rivadavia. Aquel cruce le valió al futbolista local la tarjeta amarilla y marcó el tono de un duelo que ambos equipos definieron como clave para sus aspiraciones en la temporada.

PUBLICIDAD

Argentinos Juniors llegó a la fecha con 54 puntos y con la necesidad de un triunfo para alcanzar a Boca Juniors en la cima de la Tabla Anual. Del otro lado, Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, arribó al duelo en el sexto puesto en esa misma tabla, a cuatro unidades del líder, y con la necesidad de un resultado positivo para meterse en zona de clasificación a los playoffs de la Zona B. Ambos planteles comparten, además, el objetivo de acercarse a un cupo para la Copa Libertadores 2027.

Más allá de la tensión, el desarrollo futbolístico del primer tiempo fue parejo y con escasas emociones. La situación más clara llegó a los 18 minutos, cuando Matías Fernández definió junto al palo tras una salida rápida de Independiente Rivadavia, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada. Minutos después, Cortés, arquero de Argentinos Juniors, le ahogó el grito de gol a Vigo con una intervención clave.

PUBLICIDAD

Sobre el cierre de la etapa, el arquero Bolcatto también tuvo una actuación destacada ante un remate de Verón, en una secuencia que terminó con un despeje a quemarropa del defensor Osella dentro del área mendocina. El resto del primer tiempo estuvo dominado por las imprecisiones y los lanzamientos largos, sin que ninguno de los dos equipos lograra generar circuitos de juego claros hacia el arco rival.

El antecedente más importante entre ambos clubes fue la final de la Copa Argentina 2025, cuando la Lepra mendocina se impuso por penales ante un Bicho que llegaba como favorito.