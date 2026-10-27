Robert Pattinson elogia a Steven Soderbergh por ayudar a terminar ‘The Batman Part II’

Robert Pattinson asegura que entrenaba diariamente pese a las críticas sobre su físico en The Batman. (Captura de video)

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Robert Pattinson respaldó la incorporación de Steven Soderbergh para completar el rodaje de The Batman Part II, interrumpido temporalmente después de que Matt Reeves se ausentara por un asunto familiar. El actor confirmó en una entrevista que la producción ya reanudó sus actividades y que volverá al set en cuestión de días, mientras la película mantiene su estreno en cines para el 18 de febrero de 2028.

Una intervención para completar el rodaje

Soderbergh quedó a cargo de las últimas semanas de fotografía principal, la etapa en la que se filman las escenas previstas con el elenco antes de pasar plenamente a montaje y posproducción. Su llegada busca mantener el calendario y terminar el material pendiente sin apartarse del trabajo desarrollado por Reeves.

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Según un comunicado de DC Studios, fue el propio Soderbergh quien se acercó a Reeves para ofrecerle ayuda. El estudio apoyó el acuerdo, que contempla una coordinación directa entre ambos realizadores durante el tramo final de la filmación.

Pattinson describió esa decisión como un gesto desinteresado. “Estoy muy feliz de que haya venido a ayudar a Matt”, declaró el actor. “Es increíblemente generoso de su parte, y lo está haciendo de la manera más amable. Es completamente desinteresado”.

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El protagonista también remarcó que el proyecto está cerca de terminar su rodaje. De acuerdo con su explicación, el objetivo de Soderbergh es completar las escenas restantes y entregar el material a edición respetando el guion y las decisiones creativas ya establecidas.

“Creo que Matt había trabajado muchísimo en el guion y ya casi terminamos”, señaló Pattinson. El actor resumió la propuesta de Soderbergh como un deseo de ayudar a Reeves, trabajar junto a él y llevar la película hasta la sala de edición.

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Matt Reeves seguirá ligado a la película

La incorporación de Soderbergh no implica la salida definitiva de Reeves. El director aclaró en redes sociales que no está abandonando The Batman Part II y continuará involucrado en la película una vez completada la fotografía principal.

Reeves se encargará de las tareas de posproducción en colaboración con Soderbergh. Esa fase incluye el montaje, la integración de efectos visuales, el trabajo de sonido y los ajustes necesarios para preparar la versión final destinada a los cines.

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La pausa había comenzado a principios del mes en el que se conoció la noticia, cuando Reeves dejó temporalmente el set para atender una situación familiar que seguía en curso. Poco después se anunció que Soderbergh asumiría las jornadas pendientes con el respaldo de DC Studios.

Pattinson destacó la experiencia del reemplazo temporal, responsable de películas como Traffic, Erin Brockovich y la saga Ocean’s. “Tener a alguien tan talentoso como Steven haciéndolo es genial”, afirmó.

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El esquema permite que la filmación continúe mientras Reeves permanece apartado de las cámaras. También preserva su participación durante la etapa en la que se definirá el corte final de la secuela, un punto relevante ante las dudas que había generado el cambio de director en pleno rodaje.

El director Steven Soderbergh posa en la sesión fotográfica de la película "John Lennon: The Last Interview" durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, el sábado 16 de mayo de 2026, en el sur de Francia. (AP Foto/John Locher)

Robert Pattinson vuelve al set

Cuando fue consultado por el reinicio de la producción, Pattinson indicó que parte del equipo ya estaba trabajando. “Creo que ya están en producción”, respondió. Luego precisó que él comenzaría nuevamente “en un par de días”.

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El regreso del actor marca la reanudación de las escenas centradas en Bruce Wayne y Batman. Las fuentes no detallaron cuánto material falta filmar ni qué secuencias dirigirá Soderbergh, aunque Pattinson afirmó que el proceso se encuentra cerca de su conclusión.

La entrevista citada ocurrió durante la promoción de Primetime, uno de los estrenos recientes del actor. Pattinson también participa en La Odisea, El Drama y la próxima Dune 3, pero su agenda inmediata incluye completar la fotografía principal de la secuela de Batman.

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The Batman Part II tiene previsto estrenarse exclusivamente en cines el 18 de febrero de 2028. Reeves continuará con la posproducción junto a Soderbergh una vez que finalicen las jornadas pendientes de rodaje.