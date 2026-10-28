Costa Rica

Bryan Ruiz fija la disciplina como condición innegociable en su arranque como seleccionador de Costa Rica

El exfutbolista, sin experiencia previa en banquillos profesionales, excluye de momento a figuras sancionadas por indisciplina y advierte que ningún nombre propio estará por encima del compromiso con la escuadra nacional

El nuevo entrenador estableció que el compromiso con la selección nacional prevalece sobre cualquier nombre propio. (Video de cortesía)
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Bryan Ruiz confirmó durante su presentación como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica que Alejandro Bran y Kenneth Vargas no serán convocados por el momento, pese a estar habilitados para integrar el equipo.

El técnico situó la disciplina y el compromiso con el plantel por encima de cualquier nombre propio, en un proceso que busca recuperar la competitividad internacional del país.

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La situación de Warren Madrigal todavía no tiene una definición. Ruiz sostuvo que los futbolistas que fueron sancionados por indisciplina deberán responder en la cancha antes de volver a entrar en consideración.

El ex capitán explicó que Bran y Vargas no tienen una exclusión definitiva, aunque advirtió que otros jugadores han aprovechado las oportunidades disponibles. “Ellos se equivocaron, tienen que hacerse cargo de las equivocaciones que tuvieron. De momento no van a ser tomados en cuenta”, afirmó en conferencia de prensa.

La disciplina como condición para volver a la selección

Ruiz señaló que dará seguimiento al rendimiento de ambos futbolistas y que su regreso dependerá de que sostengan un buen nivel y de la competencia en sus posiciones. “En este momento la posibilidad para ser convocados es que lo sigan haciendo bien y que quienes estén en su puesto bajen el rendimiento”, agregó.

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La meta deportiva del nuevo ciclo incluye la recuperación de la competitividad regional y el regreso de la afición al Estadio Nacional. (Imagen de cortesía)
La meta deportiva del nuevo ciclo incluye la recuperación de la competitividad regional y el regreso de la afición al Estadio Nacional. (Imagen de cortesía)

El nuevo entrenador extendió esa exigencia a toda la plantilla de la selección mayor. “El que venga a selección tiene que poner a la selección como prioridad. No hay nombre que valga que esté por encima de la selección y eso va a quedar muy claro”, dijo.

Para Ruiz, cualquier jugador que tenga otras prioridades quedará fuera de las convocatorias, sin importar su trayectoria. El técnico pidió que quienes sean llamados demuestren estar comprometidos “cien por ciento” con la responsabilidad de revertir el momento del combinado nacional.

El entrenador reconoció que asume el cargo sin haber dirigido equipos de primera o segunda división, ni selecciones nacionales. Consideró que la oportunidad llegó por su trayectoria como futbolista y por haber disputado más de 100 partidos como capitán de Costa Rica.

“Si yo no me sintiera preparado para este posicionamiento aquí como entrenador, hubiera dicho que no”, sostuvo Ruiz. También aseguró que los resultados y el tiempo reducirán las dudas sobre su falta de experiencia en un banquillo profesional.

La meta de recuperar el protagonismo internacional

El cuerpo técnico estará integrado por Wilmer López y Christian Bolaños como asistentes. Wardy Alfaro se sumará en enero, debido a su vínculo con Alajuelense.

Ruiz planteó que la selección mayor atraviesa una situación compleja, aunque destacó que las categorías juveniles volvieron a clasificarse a mundiales. Espera que entre seis y ocho jugadores que participarán en torneos juveniles este año y el próximo puedan incorporarse gradualmente al plantel absoluto.

El entrenador sostuvo que esos futbolistas deberán ganarse su lugar con rendimiento. Consideró que el desarrollo de las selecciones menores puede ampliar las opciones para renovar el equipo mayor.

El ex capitán, que disputó más de 100 partidos con Costa Rica, afirmó que ningún nombre estará por encima del equipo y que quienes tengan otras prioridades quedarán fuera de las convocatorias. (Video de Cortesía)

La meta deportiva, según Ruiz, es devolver a Costa Rica al nivel que alcanzó en anteriores ciclos internacionales. “Hay que devolver a la Selección donde debe estar”, expresó durante sus primeras palabras como responsable del equipo.

También apuntó a recuperar el vínculo con la afición y a volver a llenar el Estadio Nacional. “Sueño con volver a ver nuestro Estadio Nacional a reventar y ver a todo un país celebrar triunfos”, manifestó.

Ruiz afirmó que Costa Rica perdió terreno en el fútbol de la región durante los últimos años y que el cambio dependerá del trabajo conjunto entre el cuerpo técnico y los jugadores. “Los jugadores son los más importantes dentro de un equipo de fútbol, dentro de una selección, porque son los que al final hacen posible que podamos sacar los resultados que todos necesitamos”, concluyó.

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