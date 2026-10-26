El discurso de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro por primera vez en su carrera: el gesto de Lamine Yamal que llamó la atención

El gesto de Lamine Yamal en el discurso de Harry Kane en la entrega del Balón de Oro

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Harry Kane se consagró ganador del Balón de Oro 2026 en una ceremonia realizada en el London Palladium, en Londres, donde recibió el trofeo de manos de Ronaldo Nazario. El delantero de Bayern Múnich y capitán de la selección de Inglaterra, de 33 años, se convirtió en el primer futbolista inglés en obtener la distinción desde Michael Owen en 2001.

“Wow. En primer lugar, la verdad es que no tengo palabras, gracias a France Football. Gracias a todos los que han votado por mí, tenemos jugadores increíbles, felicidades a todos los ganadores y nominados. A mis compañeros de equipo, sin ustedes no hubiera sido posible, me hicieron un mejor jugador”, comenzó Kane su discurso tras recibir el premio.

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Mientras hablaba se pudo observar al español Lamine Yamal, otro de los nominados al galardón, captado por las cámaras de la transmisión oficial con un aparente gesto de decepción por no haber sido seleccionado.

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 (Reuters/Matthew Childs)

El atacante dedicó buena parte de sus palabras al cuerpo técnico y a la institución alemana que lo recibió en 2023. “A todo el personal, la forma en la que entrenamos, desde que estamos juntos he mejorado como jugador, como persona, muchas gracias al Bayern Múnich, estoy muy contento de traer de vuelta este trofeo a casa”, expresó. También se refirió al plantel nacional y al cuerpo técnico que condujo a Inglaterra en el Mundial 2026: “Gracias a todos mis compañeros de la selección inglesa, nos hemos sentido unidos en el Mundial, estoy orgulloso. A Thomas Tuchel y al equipo les agradezco el liderazgo”.

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El delantero no dejó de lado al club que lo formó desde la infancia. “También le tengo que agradecer a mi primer equipo, el Tottenham Hotspur, no podría haber estado aquí sin ellos, estuve ahí desde los 11 años, me han permitido cumplir mi sueño. Muchas gracias a todos los hinchas”, afirmó.

En ese pasaje recordó además a los entrenadores que acompañaron su carrera: “Significa mucho poder jugar al fútbol, que era mi sueño desde la infancia, es un honor y un privilegio y quisiera mencionar a los entrenadores que he tenido durante mi carrera. Todos han sido fundamentales para mi carrera, he tenido las mejores personas a mi alrededor”.

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El discurso continuó con agradecimientos de carácter más íntimo. “A título personal, al doctor Alejandro Claraco, muchas gracias. Tanto trabajo juntos, nos hemos hecho amigos. A los padres y hermanos de mi mujer, me han hecho parte de la familia cuando llegué”, señaló.

También tuvo palabras para su hermano: “Gracias a Charly, hace poco tiempo le dábamos patadas al balón en el jardín, tener el apoyo de un hermano mayor significa mucho”. Y para sus padres: “Gracias a mamá y papá, qué momento. Siempre estuvieron, nunca recibí ninguna presión, me han transmitido valores que me permitieron estar aquí, los quiero mucho”.

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Antes del cierre, el futbolista se dirigió a sus hijos y a su esposa. “A mis muchachos en casa, ya es tarde y se deberían haber acostado, pero los quiero mucho, no puedo esperar para mostrarles este trofeo”, dijo, y agregó: “A mi esposa, mi mejor amiga, eres mi mayor seguidora, lo has ganado más que yo, siempre quisiste lo mejor para mí, no habría sido posible sin ti, eres mi mejor compañera, esta noche vamos a celebrar”.

El delantero cerró su discurso con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. “Para mí es un viaje pensando en los niños que sueñan con el triunfo, hay que creer en uno mismo, mi viaje personal no ha sido directo a la cima, espero que pueda inspirar a muchas niñas y niños”, concluyó.

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Harry Edward Kane nació el 28 de julio de 1993 en Chingford, Londres. Se formó en las divisiones juveniles del Tottenham Hotspur, club en el que debutó en 2009 y en el que permaneció durante 14 temporadas, con préstamos a Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City en sus primeros años. Con los Spurs disputó 435 partidos y marcó 280 goles, cifra que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la institución, aunque no obtuvo ningún título oficial durante su etapa en el club.

En agosto de 2023 se trasladó al Bayern Múnich por una cifra cercana a los 100 millones de euros, la transferencia más cara en la historia de la Bundesliga. En su primera temporada en Alemania convirtió 36 goles en el campeonato local y obtuvo la Bota de Oro europea. En la temporada 2025-26 consiguió su mejor registro individual, con 61 goles y siete asistencias en 51 partidos oficiales, lideró al Bayern a un doblete de Bundesliga y Copa de Alemania, y volvió a quedarse con la Bota de Oro europea tras anotar 36 tantos en la liga.

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Como capitán de la selección de Inglaterra desde 2018, participó en tres Copas del Mundo. En Rusia 2018 fue goleador del torneo con seis tantos, incluido un hat-trick ante Panamá, en la campaña que llevó a su equipo a las semifinales. En Qatar 2022 anotó dos goles, pero falló un penal decisivo ante Francia en los cuartos de final. En el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, condujo a Inglaterra hasta el tercer puesto, el mejor resultado del combinado inglés desde el título obtenido en 1966. Es el máximo goleador histórico de su selección, con 91 tantos en 125 partidos.