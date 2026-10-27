James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

James Gunn, director de Superman, en podcast "Armchair Expert" con Dax Shepard (Armchair Expert)

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James Gunn defendió en una publicación reciente de Threads el modelo narrativo de DC Studios, tres años después de anunciar sus planes para la franquicia. El codirector del estudio explicó que el DCU tendrá conexiones entre sus proyectos, pero sus películas y series no estarán obligadas a funcionar como preparación para una historia mayor.

Autonomía antes que preparación

La respuesta de Gunn llegó después de que una crítica enumerara producciones como Supergirl, Lanterns y Clayface para preguntar: “¿Para qué se está haciendo esto?” El planteamiento señalaba una aparente falta de dirección común entre historias con géneros, protagonistas y tonos diferentes.

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Gunn, quien dirige DC Studios junto con Peter Safran, sostuvo que esa variedad es deliberada. Cada proyecto debe tener una trama con sentido propio, en vez de quedar reducido a un puente hacia la siguiente película o serie. La continuidad compartida existe, pero no determina la función principal de todas las producciones.

Esa diferencia afecta directamente a la forma de ver el DCU. Según el modelo descrito por Gunn, el público puede entrar mediante distintas épocas, lugares o personajes sin depender de una secuencia rígida de títulos anteriores. También permite que una historia policial, una película de terror o una aventura de superhéroes utilicen recursos narrativos distintos dentro de la misma continuidad.

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La propuesta se distancia de la fórmula asociada con Marvel Studios, basada durante años en proyectos que anticipaban encuentros, conflictos y entregas posteriores. Gunn no descarta los cruces ni la presencia de personajes conocidos; rechaza que esas conexiones sean la razón de existir de cada historia.

La referencia de una saga de 50 años

Para explicar su postura, Gunn comparó el enfoque de DC Studios con Star Wars. La franquicia ha contado durante cinco décadas historias situadas en diferentes periodos y lugares a través de películas, series, videojuegos y libros, sin que todas formen parte de una única trama central.

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“El DCU es simplemente un universo alternativo; podemos entrar en cualquier ubicación o época y contar ESA historia. No me gusta la idea de que las historias individuales no tengan sentido a menos que lleven a algo más. Me parece extraño que la gente no entienda esto, porque Star Wars esencialmente ha estado haciendo esto durante 50 años a través de películas, series, juegos y libros, aunque es cierto que sin la variedad tonal. Ahora bien, esto no significa que no haya conectividad”.

La última aclaración es central: los proyectos podrán compartir personajes y consecuencias. La diferencia estará en el peso de esos enlaces. Una producción deberá ofrecer un conflicto completo incluso cuando alguno de sus elementos vuelva a aparecer más adelante.

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Gunn también marcó una diferencia con Star Wars al mencionar la variedad tonal. DC Studios puede pasar del terror a la ciencia ficción, el drama policial o la aventura superheroica. Esa libertad permite que cada equipo creativo adapte el género a su protagonista, en lugar de mantener una estructura uniforme para todas las entregas.

Superman de James Gunn. (Warner Bros. Pictures)

Del terror a la próxima película

El ejemplo utilizado para explicar esta estrategia es Clayface. La película aborda al villano relacionado con Batman mediante una combinación de thriller, relato de origen y body horror, un tipo de terror centrado en la transformación o destrucción física del cuerpo. La dirección quedó en manos de James Watkins.

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La intención, según el planteamiento de Gunn, no es presentar al personaje para convertirlo automáticamente en el antagonista de la siguiente película de Batman. Clayface debe funcionar primero como una historia de terror protagonizada por ese personaje, aunque forme parte de la misma continuidad que otros títulos de DC Studios.

La producción contó con un presupuesto informado de $44 millones y recaudó $43 millones en la taquilla mundial durante su primer fin de semana. Ese estreno prácticamente igualó el costo de producción citado, después del tropiezo comercial atribuido a Supergirl.

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La próxima prueba para esta estructura será Man of Tomorrow, continuación de Superman. Gunn adelantó que la película incluirá a varios personajes introducidos en otras historias, lo que aportará una conexión más visible entre producciones. También precisó que esos títulos anteriores no fueron realizados únicamente para preparar lo que sucederá en la secuela: “Contendrá muchos personajes presentados en otras historias, pero no significa que esas otras historias solo existan para sentar las bases de lo que ocurre en ella”.