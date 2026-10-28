Costa Rica

Hombre de 24 años fue asesinado a balazos y otros tres resultaron heridos mientras empujaban un vehículo sin combustible en Costa Rica

Las víctimas fueron interceptadas por varios sujetos que viajaban en otro automóvil. El OIJ investiga las circunstancias del ataque y busca identificar a los responsables.

Un cuerpo cubierto por una sábana blanca yace en una carretera de asfalto gris. En primer plano, una cinta amarilla de seguridad con "NO PASAR" atraviesa la imagen.
Un hombre de apellido Navarrete, de 24 años, murió tras recibir múltiples impactos de bala durante un ataque armado ocurrido en Playa Hermosa de Jacó. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre de 24 años murió y otros tres resultaron heridos de bala durante un ataque armado ocurrido pasada la medianoche de este lunes en el sector de Playa Hermosa de Jacó, en Garabito, Puntarenas, sobre la ruta nacional 34, conocida como Costanera Sur.

El fallecido fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Navarrete, de 24 años, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

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En el mismo incidente resultaron heridos otros tres hombres, identificados con los apellidos Fallas, de 20 años; Cerdas, de 22 años; y Arce, de 29 años, quienes también recibieron impactos de bala y debieron ser trasladados a un centro médico de la zona.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por los agentes judiciales, las cuatro víctimas viajaban juntas en un automóvil cuando, aparentemente, se quedaron sin combustible.

Ante esta situación, los ocupantes habrían descendido del vehículo y comenzaron a empujarlo sobre la vía pública, sin imaginar que minutos después serían víctimas de un ataque armado.

Mientras se encontraban en carretera, varios sujetos que viajaban en otro automóvil se aproximaron al grupo. Por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, se produjo un incidente que terminó con las cuatro personas heridas por arma de fuego.

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Navarrete falleció en el lugar de los hechos, mientras que los otros tres hombres sobrevivieron al ataque y fueron trasladados para recibir atención médica.

OIJ investiga qué provocó el ataque armado

Tras recibir el reporte de la emergencia, agentes del OIJ de Jacó se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias judiciales y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores efectuaron la inspección de la escena, donde localizaron indicios balísticos que fueron recolectados y remitidos a los laboratorios forenses para su correspondiente análisis.

Estos elementos forman parte de las pruebas que serán examinadas durante la investigación para tratar de reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Asimismo, los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo de Navarrete, que posteriormente fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El procedimiento permitirá establecer con mayor precisión las lesiones que provocaron el fallecimiento del joven y aportar información relevante para el expediente judicial.

Por su parte, los tres sobrevivientes fueron llevados a un centro médico local.

Unas manos en primer plano sostienen una pistola que apunta hacia una calle y un restaurante iluminado durante la noche.
Las víctimas presuntamente empujaban un automóvil que se había quedado sin combustible cuando fueron interceptadas por varios sujetos que viajaban en otro vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscan identificar a los responsables del homicidio

Una de las principales líneas de trabajo de los investigadores consiste en determinar qué motivó la agresión y quiénes fueron los sujetos que llegaron en el segundo automóvil.

Por ahora, las autoridades manejan una versión preliminar de los acontecimientos, por lo que todavía no es posible establecer si el ataque fue planificado o si se originó a partir de alguna situación ocurrida en ese momento.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

El OIJ deberá determinar la secuencia exacta de los hechos, identificar a los sospechosos y establecer el móvil del crimen, mediante las diligencias correspondientes.

Las autoridades judiciales reiteraron que el caso permanece bajo investigación, mientras los agentes de Jacó continúan recopilando elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que un joven perdió la vida y otros tres hombres resultaron heridos en plena vía pública.

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