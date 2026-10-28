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El enojo de Sabrina Rojas tras los rumores de su vínculo con un joven de 19 años: “Luciano salió con Flor y nadie dijo nada”

La conductora se refirió a la diferencia de edad en las parejas y cuestionó el trato que reciben las mujeres que se vinculan con hombres más jóvenes

El enojo de Sabrina Rojas por la viralización de su romance con un joven de 20 años
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Tras referirse a los rumores de su relación con un joven deportista de 19 años, y aclarar que no se trataba de Franco Mastantuono, la conductora Sabrina Rojas realizó un descargo por la polémica que se generó alrededor de la diferencia de edad en los vínculos de parejas famosas.

Durante una charla con sus compañeros en DGO Stream, Rojas cuestionó que las relaciones entre mujeres mayores y hombres jóvenes reciban un tratamiento distinto al de los hombres que salen con parejas de menor edad. “Veinte años más chico”, respondió cuando uno de los panelistas señaló que se la juzgaba por estar con alguien bastante menor.

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El planteo surgió luego de que uno de sus compañeros apuntara contra la reacción que generan esas diferencias etarias. “Basta de la hipocresía humana. Porque si esta relación fuera al revés y el que tuviera veinte años más fuera él, nadie diría nada”, sostuvo.

Rojas coincidió y puso como ejemplo a su exmarido, Luciano Castro, por su vínculo con Flor Vigna, con quien mantuvo una relación y tiene una diferencia de edad de dos décadas. Según expresó, esa distancia nunca fue motivo de preguntas recurrentes en entrevistas o publicaciones.

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La conductora cuestionó la reacción social ante la diferencia de edad en parejas donde la mujer es mayor

“Si yo me hubiese puesto de novia con un chico veinte años más chico, en cada nota, en cada portal, se la vio a Sabrina saliendo del cine con su novio veinte años más chico”, planteó la conductora. También consideró que las consultas sobre la edad se sostendrían con el paso del tiempo si se tratara de una mujer mayor junto a un hombre joven.

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En ese sentido, recordó el caso de Viviana Saccone, quien mantuvo una relación con un hombre menor y, de acuerdo con Rojas, todavía recibe preguntas vinculadas con la diferencia de edad. “Al chabón que sale con una de veinte no es noticia”, remarcó antes de cerrar su descargo con una expresión de fastidio por el doble estándar que, según señaló, persiste en esos casos.

Días antes, Sabrina Rojas había vuelto sobre las versiones que la vincularon con Franco Mastantuono. La conductora explicó que la historia de un deportista de 19 años que le escribía con insistencia por redes sociales combinaba datos ciertos con otros modificados para resguardar la identidad del joven que, según contó, le enviaba los mensajes.

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La actriz aseguró que la asociación con el futbolista le provocó incomodidad porque no lo conoce. “Me agarró mucho pudor verme en los portales con una persona que ni conozco”, afirmó. También señaló que suele introducir detalles para desviar especulaciones sobre las personas involucradas en sus relatos, aunque reconoció que esa estrategia no funcionó como esperaba en esta ocasión.

“Yo juego mucho con la realidad, pero también lo decoro un poquito, muchas veces para distraer, que no se sepa el personaje. Y esta vez me salió mal porque decodificaron a una persona que no sé”, explicó. Rojas agregó que le preocupaba que la difusión de esa versión pudiera afectar al jugador: “Espero que no tenga novia porque me muero de la vergüenza”.

En su ciclo de DGO Stream, profundizó sobre el origen de la confusión y sostuvo que no buscó mentir, sino evitar que trascendiera el nombre del joven que le escribía. “Tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan: está hablando de tal”, expresó. “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”.

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La conductora remarcó que desconoce la vida privada de Mastantuono y planteó que una identificación errónea podría traerle consecuencias personales. “Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es. Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, señaló.

Rojas insistió en que no había aportado referencias que permitieran reconocer al futbolista. “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”, sostuvo. En su relato inicial, había contado que un futbolista argentino radicado en el exterior le proponía verse cuando viajaba al país, una posibilidad que descartó por la edad del joven. “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, había dicho, antes de remarcar que ya había sido tajante: “No hay manera”.

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