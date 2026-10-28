Christopher Lloyd, estrella de ‘Volver al futuro’, recuerda la vez que quedó gravemente herido durante su adicción a la cocaína

Christopher Lloyd revela su lucha contra la cocaína y el alcohol en sus memorias a los 88 años.

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Christopher Lloyd decidió abordar aspectos de su vida personal que mantuvo en privado durante gran parte de su carrera.

A los 88 años, el actor relata en sus memorias su lucha contra la adicción al alcohol y la cocaína, así como las circunstancias que lo llevaron a buscar ayuda y comenzar un proceso de recuperación.

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El libro repasa tanto su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro como las experiencias personales que marcaron su infancia y juventud.

Lloyd creció en Connecticut como el menor de siete hermanos, todos considerablemente mayores que él, una situación que describió como una infancia en la que, en cierta medida, se sintió como hijo único.

El actor también aborda las dificultades en sus relaciones familiares y el tiempo que necesitó para comprenderlas y trabajar en ellas.

Christopher Lloyd abordó las dificultades familiares que vivió hace años. (Instagram)

A lo largo de más de seis décadas de carrera, Lloyd participó en producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas la serie Taxi, por la que recibió premios Emmy, y la saga Volver al futuro, donde dio vida al científico Emmett “Doc” Brown.

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Sin embargo, mientras desarrollaba su trayectoria profesional, enfrentaba problemas de consumo de sustancias que, según relata, mantuvo separados de su trabajo como actor.

El inicio del consumo de cocaína

En sus memorias, Lloyd recuerda que probó cocaína por primera vez durante la década de 1970, cuando se encontraba en Los Ángeles. Según su relato, consumió un par de líneas fuera de un club de comedia, una experiencia que marcó el comienzo de su consumo habitual.

“Eso fue todo lo que hizo falta. Me enganché casi de inmediato. Me encantó, y fue entonces cuando comenzó mi abuso de la cocaína”, escribió.

Christopher Lloyd también reconoce que consumía alcohol y explica que, pese a sus problemas con las sustancias, no se presentó frente a las cámaras bajo sus efectos.

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Christopher Lloyd aseguró que jamás llegó a una grabación bajo los efectos del alcohol. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los episodios más graves que recuerda ocurrió alrededor de 1983, año en que terminó la serie Taxi, después de cinco temporadas.

En ese periodo, el actor atravesaba una etapa de consumo problemático que afectaba su vida personal.

Según su testimonio, después de una discusión con su entonces pareja, durante la cual ambos se encontraban en una situación marcada por el consumo de alcohol y drogas, pasó la noche en casa de su sobrino, en Los Ángeles.

Cuando regresó a su domicilio y descubrió que no podía entrar, intentó acceder por la fuerza y rompió las ventanas.

El episodio terminó con Christopher Lloyd gravemente herido. En sus memorias, recuerda el momento en que recuperó la conciencia durante la atención médica.

Christopher Lloyd tuvo un grave accidente mientras estaba drogado. (REUTERS/David Swanson)

“Lo siguiente que recuerdo es que estaba acostado en el suelo de la cocina, sangrando abundantemente mientras los médicos me atendían”, dijo.

La pérdida de sangre fue tan considerable que necesitó una transfusión de plasma de emergencia. También fue sometido a una cirugía y posteriormente realizó terapia física para recuperar la movilidad y el movimiento adecuado de los dedos.

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Después de años de consumo, la estrella de Hollywood decidió buscar ayuda profesional. En 1993 ingresó a un centro de rehabilitación, una decisión que, según explica en el libro, estuvo relacionada con el trabajo que había realizado con un psicólogo para reconocer el impacto que las sustancias tenían en su vida.

El actor permaneció cinco semanas en tratamiento. No obstante, su recuperación incluyó recaídas antes de alcanzar una etapa de sobriedad duradera.

Christopher Lloyd admitió que tuvo varias recaídas antes de encontrar la sobriedad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Ese fue el comienzo, pero no el final. Tuve algunas recaídas después de eso... Hasta que un 1 de abril finalmente logré una sobriedad duradera”, escribió.

Con sus memorias, Christopher Lloyd comparte una perspectiva personal sobre una etapa de su vida que permaneció alejada de la atención pública durante años.