Panamá vuelve a Nicaragua, donde hizo historia en el futsal, en busca de un nuevo título

El equipo dirigido por Jaime Aizpú afrontará la competencia internacional como parte de su preparación para el próximo Premundial de Concacaf. Tomada de la Fepafut

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La selección masculina de futsal de Panamá regresó a Nicaragua, escenario de su histórica conquista continental de 2024, para participar en la Copa de Naciones 2026, que se disputará del 28 al 31 de octubre.

El equipo dirigido por Jaime Aizpú buscará medir su nivel ante rivales centroamericanos y fortalecer su preparación para el próximo Premundial de Concacaf.

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El combinado nacional llegó a Managua durante la noche del lunes 26 de octubre, después de completar su traslado y los trámites correspondientes. La delegación tardó más de dos horas en llegar al hotel de concentración y tiene previsto reconocer la cancha del Polideportivo Alexis Argüello, sede de todos los encuentros del certamen.

El escenario tiene un significado especial para el futsal panameño, porque allí conquistó su primer Campeonato de Concacaf en abril de 2024. En aquella final, Panamá derrotó a Cuba por 4-3, con goles de Ruman Milord, Aquiles Campos y un doblete de Claudio Goodridge, para alcanzar uno de los mayores logros de su historia.

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Panamá regresa al Polideportivo Alexis Argüello de Managua, escenario donde conquistó su primer título del Campeonato de Futsal de Concacaf en 2024. Tomada de Pandeporte

Aquella conquista también consolidó una trayectoria de cuatro clasificaciones consecutivas a mundiales, iniciada en Tailandia 2012 y continuada en Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. La selección panameña alcanzó los octavos de final en su primera participación, que continúa siendo su mejor resultado en una Copa Mundial de Futsal.

Antes de levantar el trofeo continental, Panamá había conseguido su clasificación al Mundial de Uzbekistán tras vencer 2-1 a Estados Unidos en los cuartos de final. Posteriormente superó 6-3 a Guatemala en las semifinales, resultados que confirmaron su crecimiento competitivo y le permitieron disputar su segunda final de Concacaf, después del subcampeonato obtenido en 2016.

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El historial incluye otros resultados destacados, como el tercer lugar continental de 2012 y las medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos. Panamá conquistó la plata en 2013 y el oro en 2017, antecedentes que reflejan su presencia entre las selecciones competitivas de la región durante la última década.

Para esta edición de la Copa de Naciones, Panamá quedó ubicada en el grupo B junto con Costa Rica y El Salvador. El grupo A estará integrado por Nicaragua, Honduras y Cuba, por lo que seis selecciones competirán en Managua durante cuatro jornadas destinadas a fortalecer su preparación internacional.

Un total de 14 jugadores integran la selección de futsal de Panamá, incluidos dos legionarios que militan en clubes de Ecuador y Costa Rica. Tomada de Pandeporte

El debut panameño está programado para el miércoles 28 de octubre, a las 3:30 de la tarde, frente a El Salvador. Su segundo compromiso será el viernes 30, a la misma hora, contra Costa Rica, mientras que la jornada definitiva se celebrará el sábado 31 de octubre.

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Según el formato anunciado, los primeros lugares de cada grupo disputarán la final, mientras que las demás selecciones jugarán encuentros para definir sus posiciones. Para Panamá, el torneo representa una oportunidad de evaluar su funcionamiento colectivo, corregir aspectos tácticos y observar el rendimiento de sus futbolistas antes de afrontar nuevos compromisos oficiales.

Una convocatoria con jugadores locales y legionarios

El entrenador Jaime Aizpú convocó a 14 futbolistas, incluidos dos que militan en el extranjero. José Yearwood juega en el SS Bocca de Ecuador y Luis Vásquez pertenece a Corredores Futsal de Costa Rica, mientras que los otros doce integrantes proceden de equipos del ámbito nacional.

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La portería estará defendida por Noel Hernández, de Río Abajo FS, y Jorge Hernández, de Villa 9. Como cierres fueron seleccionados Alfonso Maquensi, Ricardo Castillo, Fernando Sánchez y Alexis Castillo, quienes aportarán alternativas para la organización defensiva durante los encuentros del campeonato.

Panamá iniciará su participación en la Copa de Naciones de Futsal este miércoles 28 de octubre frente a El Salvador, a las 3:30 de la tarde. EFE/ Carlos Lemos

En las posiciones de ala figuran Ruman Millord, Abdiel Ortiz, Jafet Alvarado, José Yearwood, Didier Herrera y Luis Vásquez. Para desempeñarse como pívots, el cuerpo técnico convocó a Ángel Sánchez, de Río Abajo FS, y Jesús Santos, de Diamante FS, completando así el plantel anunciado.

Entre los convocados sobresalen Alfonso Maquensi y Ruman Millord, protagonistas del título continental de 2024. Maquensi recibió el reconocimiento como mejor jugador de aquel campeonato, mientras que Millord marcó en la final frente a Cuba, aportando experiencia a una selección que inicia una nueva etapa de preparación.

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El desafío en Managua permitirá comprobar la evolución del equipo bajo la dirección de Jaime Aizpú, frente a adversarios habituales del fútbol sala regional. Panamá buscará aprovechar su experiencia internacional y mantener el nivel competitivo que le permitió conquistar Concacaf y participar en cuatro mundiales consecutivos.