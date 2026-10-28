Crimen y Justicia

Los presos que tomaron como rehén a un penitenciario en Mendoza fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad

Los internos fueron enviados al régimen de Muy Alto Perfil, el sector más estricto del sistema penitenciario mendocino. Durante la toma de rehén, la madre y una tía del agente murieron en un choque cuando viajaban hacia el penal

Toma de rehenes en Mendoza
Los dos presos que protagonizaron la toma de rehén al momento del traslado
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Los dos presos que retuvieron durante siete horas a un agente penitenciario en el penal de Boulogne Sur Mer en la ciudad de Mendoza fueron trasladados de cárcel. Los enviaron al régimen de Muy Alto Perfil (MAP), el sector de mayor seguridad del sistema penitenciario mendocino.

El caso sucedió anoche y tuvo un desenlace trágico, ya que durante la toma de rehén, la madre y una tía del trabajador murieron en un choque cuando viajaban hacia el penal, preocupadas por la situación.

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Los captores son Ramiro Colucci y Claudio González Flores, quienes fueron alojados en el sector de MAP del Complejo Penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta. Allí permanecerán al menos 180 días, aunque el plazo puede extenderse hasta 360 días.

Según explicaron las autoridades, el MAP está destinado a internos considerados de riesgo extremo. El régimen contempla celdas individuales, aislamiento del resto de la población penal, monitoreo permanente, controles reforzados, visitas limitadas a familiares directos y la prohibición de contacto físico durante esos encuentros.

El complejo penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta
El complejo penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta

La medida se tomó después de que ambos presos mantuvieron retenido al agente penitenciario Mauro Zagasti en el pabellón 16 de Boulogne Sur Mer. El episodio comenzó cerca de la 1.15, cuando los internos llegaron al sector de guardia, y terminó alrededor de las 8.30 con la liberación del trabajador.

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Los detenidos exigían beneficios y traslados. Pretendían que los cambien de pabellón o que los deriven a una cárcel de Jujuy.

Colucci cumple una condena de 27 años por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, robos agravados y portación ilegítima de arma de guerra. Lleva más de 18 años detenido.

González Flores, en tanto, fue condenado a 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal y uso de arma de fuego. Acumula más de 17 años de detención.

Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer
El penal Boulogne Sur Mer en donde se produjo la toma de rehén por la madrugada

El director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, indicó que ambos internos registraban antecedentes de conflictos de convivencia y habían pasado por distintos establecimientos durante el cumplimiento de sus condenas.

Ahora también deberán responder ante la Justicia por los delitos que se investigan a partir de la toma de rehén, entre ellos amenazas a familiares del agente y agresiones contra otras personas privadas de libertad.

Una camioneta oficial dañada junto a un árbol al costado de una ruta de noche, con conos de tránsito y una ambulancia al fondo
La camioneta en la que viajaban los familiares del agente penitenciario (2634 Diario)

Dos familiares del agente murieron camino a la penitenciaría

Mientras las autoridades negociaban la liberación de Zagasti, familiares del penitenciario viajaban desde La Paz hacia la capital provincial. La camioneta en la que se trasladaban chocó contra un árbol sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín, bajo una intensa lluvia y granizo.

En el siniestro murieron la madre y una tía del agente, que viajaban en los asientos traseros. También resultaron heridos un hermano del penitenciario, otra tía y el conductor del vehículo, aunque ninguno sufrió lesiones de gravedad.

Tras lo sucedido, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó: “No hay lugar para privilegios, concesiones ni impunidad. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad del personal penitenciario y mantener el orden dentro de las cárceles. La ley se cumple, la autoridad se respeta y cada delito tiene sus consecuencias”.

“Estas acciones son producto de los criterios de organismos de Derechos Humanos que alientan estas cosas, asesoran mal a las personas privadas de libertad, los estimulan a exigir lo que no corresponde, generándoles falsas expectativas que llevan a este tipo de situaciones”, amplió.

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