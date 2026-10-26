Lionel Messi finalizó 5° en la votación del Balón de Oro 2026: el repaso de sus ocho trofeos y 14 presencias en el podio

Leo Messi con su octavo Balón de Oro

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Lionel Messi volvió a ser candidato para ganar su noveno Balón de Oro, pero finalmente el galardón 2026 quedó en manos de Harry Kane. A pesar de eso, el astro rosarino volvió a ser una de las figuras centrales de la velada en Londres, ya que a sus 39 años y gracias a un Mundial histórico con ocho goles con la selección argentina, estuvo entre los mejores de la votación aunque no asistió. El argentino finalizó 5° en la votación.

El paso de Messi por la máxima cita del fútbol mundial individual consolidó una hegemonía sin precedentes que acumuló ocho trofeos y 14 presencias en el podio. A lo largo de 16 años, desde su primera invitación formal en París hasta su última coronación, Messi transformó su asistencia a la gala organizada por la revista francesa France Football en una cita habitual que redefinió los registros estadísticos de este galardón internacional.

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La relación del futbolista rosarino con la ceremonia comenzó en diciembre de 2007. Con 20 años, ocupó el tercer escalón de la votación por detrás del brasileño Kaká y del portugués Cristiano Ronaldo. Doce meses después, en 2008, ascendió al segundo puesto de la clasificación, preludio del ciclo más dominante que registró la distinción desde su fundación en 1956.

En 2009, tras obtener el triplete de títulos de la temporada con el FC Barcelona, el atacante recibió su primer Balón de Oro con una diferencia récord en el escrutinio, al sumar 473 puntos sobre un máximo posible de 480. Aquella entrega marcó además el inicio de una etapa de unificación institucional con la FIFA, lo que trasladó las celebraciones anuales a la ciudad de Zúrich.

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Durante ese periodo conjunto, el capitán de la selección argentina encadenó tres galardones adicionales de manera ininterrumpida. En 2010 compartió la terna final de la ceremonia con sus compañeros de equipo Andrés Iniesta y Xavi Hernández. En 2011 revalidó el primer lugar tras una campaña en la que sumó cinco títulos colectivos, mientras que en 2012 alcanzó el cuarto trofeo consecutivo, un registro que ningún otro jugador logró en la historia del certamen. Aquella noche en Suiza, el deportista acaparó la atención tanto por el hito deportivo como por un esmoquin negro estampado con lunares blancos.

Messi con uno de sus tantos trofeos (EFE/EPA/YOAN VALAT)

Entre 2013 y 2017, las ceremonias del premio reflejaron la competencia deportiva directa entre el futbolista sudamericano y el delantero luso del Real Madrid. Messi se ubicó en el segundo puesto en las ediciones de 2013, 2014, 2016 y 2017, ocasiones en las que acompañó al ganador en el escenario del Palacio de Congresos de la ciudad helvética y en eventos posteriores celebrados en territorio galo.

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La interrupción de esa serie de segundos puestos ocurrió en 2015. Apoyado en la conquista de la Liga de Campeones, la Liga española y la Copa del Rey con el conjunto catalán, el atacante alzó su quinta estatuilla dorada tras adjudicarse el 41,33% de los votos emitidos por capitanes, entrenadores y periodistas. Esta victoria consolidó una racha récord de once podios consecutivos entre 2007 y 2017, una marca que se detuvo de forma momentánea en 2018 cuando finalizó en la quinta posición.

El retorno a la cúspide aconteció en diciembre de 2019 en el Teatro del Châtelet, ubicado en París. En esa velada, el futbolista superó por siete votos al defensor neerlandés Virgil van Dijk y levantó su sexto trofeo individual, una década después de su primera coronación en la capital francesa. Tras la cancelación del evento en 2020 a causa de la crisis sanitaria internacional, la gala de 2021 reconoció su campaña deportiva y la obtención de la Copa América con la Albiceleste.

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El cierre de esta trayectoria en el certamen tuvo lugar el 30 de octubre de 2023. Como integrante del Inter Miami de Estados Unidos, el astro argentino recibió su octavo galardón de manos del exfutbolista David Beckham, luego de capitanear la victoria de su país en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En su discurso de agradecimiento ante el auditorio, dedicó unas palabras al aniversario de Diego Maradona: “Quiero hacer una mención a Diego; no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños que rodeado de tanta gente a la que le gusta el fútbol”.

El astro argentino mostró el Balón de Oro al público del Inter Miami (EFE/Inter Miami)

Aquel galardón de 2023 completó una hoja de ruta final de ocho primeros puestos, cinco segundos lugares y una tercera ubicación, balance que sitúa a Messi como el protagonista con mayor cantidad de reconocimientos en las siete décadas de historia del trofeo para el mundo del fútbol.

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