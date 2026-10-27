Bandai Namco detalla la historia original de ‘BLEACH Mirrors High’

Bleach Mirrors High presenta su tráiler.

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Bandai Namco confirmó que BLEACH Mirrors High, su nuevo juego gratuito para iOS y Android, se lanzará el 28 de octubre de 2026. El título contará una historia situada después de Thousand-Year Blood War, permitirá crear un Soul Reaper propio y tendrá personajes inéditos diseñados por Tite Kubo, autor de Bleach. El registro previo ya está disponible mediante App Store y Google Play.

Una historia posterior a Thousand-Year Blood War

BLEACH Mirrors High fue desarrollado como un juego con licencia oficial y en colaboración directa con Kubo. La trama llevará la historia más allá de los acontecimientos de Thousand-Year Blood War y seguirá a un protagonista creado por el jugador, quien comenzará su recorrido como Soul Reaper.

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El mangaka participó desde las reuniones iniciales y trabajó en el título, el guion y los diseños de los nuevos personajes. También intervino en el diseño de escenarios, las sesiones de grabación de voces y la supervisión narrativa, con el objetivo de mantener la historia vinculada con la continuidad principal de Bleach.

“En cuanto a los diseños de personajes, me entusiasmé tanto trabajando en ellos que terminé haciendo más de lo que se me pidió”, explicó Kubo al hablar de su participación. El autor también diseñó el logotipo y buscó que conservara su estilo mediante una imagen sencilla y reconocible.

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Entre las incorporaciones se encuentran Shirane Sanari y Shirin Migishima, dos Soul Reapers creados especialmente para el videojuego. Estos personajes compartirán la historia con figuras conocidas de la franquicia, entre ellas Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki y Renji Abarai.

Las interpretaciones estarán a cargo de integrantes del reparto japonés original del anime. Bandai Namco todavía no detalló si habrá doblajes en otros idiomas para la versión final, aunque la prueba cerrada incluyó opciones de texto en japonés, inglés, francés, alemán, chino y coreano.

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Creación de personajes y combates con cartas

Uno de los elementos centrales será la personalización del protagonista. Los jugadores podrán elegir su apariencia y estilo, además de modificar su Zanpakuto, el arma asociada a cada Soul Reaper. La propuesta busca que el personaje creado por el usuario ocupe el centro de la nueva historia, en lugar de limitarse a controlar a los integrantes conocidos del elenco.

Los enfrentamientos combinarán acción rápida con decisiones tácticas. Cada equipo estará compuesto por tres personajes y utilizará cartas de ataque, que podrán mezclarse para producir diferentes movimientos y combinaciones. El sistema obligará a decidir qué cartas usar y en qué orden durante cada batalla.

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Otra mecánica será SOUL DRIVE, un recurso que activará ataques combinados capaces de alterar el desarrollo de un combate. Bandai Namco describe el sistema como enfrentamientos tácticos de tres contra tres, aunque todavía no informó cómo funcionarán la obtención de personajes, la progresión o las posibles compras dentro de la aplicación.

BLEACH Mirrors High será free-to-play, lo que significa que podrá descargarse y comenzar a jugarse sin un pago inicial. Sus páginas oficiales aún no especifican qué contenidos estarán incluidos gratuitamente ni qué elementos podrían formar parte de su sistema de monetización.

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BLEACH Mirrors High

Registro previo, beta y presentación animada

Antes de confirmar el estreno del 28 de octubre, Bandai Namco presentó una beta cerrada durante Anime Expo 2026. Las solicitudes se habilitaron hasta el 13 de julio y la prueba fue programada del 22 al 29 del mismo mes para dispositivos compatibles con iOS y Android.

En equipos de Apple, los requisitos indicados fueron iOS 17.0 o una versión posterior, un mínimo de 4 GB de memoria RAM y la aplicación TestFlight. Los dispositivos Android necesitaron Android 12.0 o superior y al menos 6 GB de RAM. La participación exigía un registro previo, y no se anunció una beta abierta.

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Junto con la información del lanzamiento se publicó la animación de apertura, producida por PIERROT FILMS. La secuencia utiliza la canción CRITICAL, escrita, compuesta y arreglada por suisoh, con colaboración de Takahiro Yamada en los arreglos.

Bandai Namco también dejó disponible el archivo de una transmisión especial dedicada al proyecto. La versión final de BLEACH Mirrors High podrá reservarse desde sus fichas oficiales para recibir una notificación cuando la descarga quede habilitada el 28 de octubre.

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