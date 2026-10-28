El Salvador

Programa mundial capacitó a estudiantes de la UES en herramientas tecnológicas

La iniciativa de Red Hat Academy habilita el acceso de nuevos participantes a materiales sobre gestión de sistemas, creación de aplicaciones y automatización informática, tras haber atendido a jóvenes salvadoreños durante su primer año de operaciones

Estudiantes trabajando, proyecto tecnológico, equipo colaborativo, innovación educativa, jóvenes creativos, desarrollo de ideas, aprendizaje práctico - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudiantes desarrollando un proyecto tecnológico en equipo, combinando creatividad y habilidades en un entorno de aprendizaje colaborativo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al menos 55 estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) fueron capacitados a través de Red Hat Academy, un programa de formación tecnológica que comenzó a operar en la institución en mayo de 2025. La iniciativa busca ampliar el acceso de alumnos de carreras tecnológicas a herramientas de código abierto utilizadas en el sector informático.

La UES, la única universidad estatal salvadoreña, integró el programa con cursos prácticos sobre Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift y Red Hat Ansible Automation Platform. La propuesta incluye planes de estudio, laboratorios en la nube y recursos para docentes de instituciones públicas y privadas.

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Los estudiantes que participaron durante el primer año de operaciones pertenecen a carreras tecnológicas de grado y posgrado. La oferta abarca modalidades presencial, virtual e híbrida, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

Hasta el 31 de agosto de 2026, la academia registraba 19 alumnos activos en la UES. La continuidad del programa permite que nuevos grupos accedan a contenidos vinculados con administración de sistemas, desarrollo de aplicaciones y automatización de procesos informáticos.

Auditorio con personas sentadas frente a un escenario decorado con el logotipo de Red Hat, globos, banderas y una pantalla
Estudiantes de la Universidad de El Salvador asisten a una jornada del programa tecnológico Red Hat Academy en el auditorio institucional. (UES y Red Hat Academy)

Acceso a prácticas y certificaciones

El programa pone a disposición cursos dictados por instructores y módulos autorregulados, junto con laboratorios prácticos y evaluaciones de certificación supervisadas a distancia. Al concluir la formación, los alumnos tienen la posibilidad de rendir exámenes para obtener certificaciones de Red Hat.

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“La Red Hat Academy promueve el desarrollo profesional al brindarles a los alumnos la oportunidad de adquirir experiencia con un conjunto de productos de Red Hat ampliamente utilizados en el sector de la informática”, afirmó Martha Ardila, directora regional de Red Hat para Centroamérica y el Caribe.

La participación de la UES se inserta en una red regional de instituciones de educación superior que incorporan contenidos sobre tecnologías de código abierto. En América Latina, Red Hat Academy cerró 2025 con 15,375 estudiantes activos en 182 instituciones, dentro de un total de 360 centros que forman parte de la red en la región.

Auditorio con personas sentadas frente a un escenario decorado con el logotipo de Red Hat, globos, banderas y una pantalla
Estudiantes de la Universidad de El Salvador asisten a una jornada del programa tecnológico Red Hat Academy en el auditorio institucional. (UES y Red Hat Academy)

Alcance global del programa en 2025

A escala global, el programa informó que capacitó a 94,849 estudiantes en 1,039 universidades durante 2025. Las instituciones participantes desarrollaron actividades en áreas como Linux, OpenShift y Ansible, con contenidos orientados a acercar la enseñanza técnica a las demandas del empleo especializado.

Herramientas de aprendizaje fuera del aula tradicional

Para los estudiantes de la Universidad de El Salvador, el programa contempla recursos que complementan la formación académica convencional. Los laboratorios en la nube permiten realizar ejercicios prácticos sin depender exclusivamente de infraestructura física, mientras que los cursos virtuales facilitan la participación de alumnos de distintas modalidades educativas.

La academia también ofrece acceso al Red Hat Academy Student Ambassador Program, que vincula a participantes con mentores y profesionales de la industria. Otra alternativa es la Red Hat Learning Community, una plataforma virtual donde los usuarios pueden intercambiar recursos, participar en debates técnicos y obtener distintivos digitales.

La UES prioriza la formación tecnológica, con inversiones superiores a USD 30 millones para impulsar la educación digital y virtual desde antes de la pandemia. (Foto cortesía redes sociales)
La UES prioriza la formación tecnológica, con inversiones superiores a USD 30 millones para impulsar la educación digital y virtual desde antes de la pandemia. (Foto cortesía redes sociales)

Con la incorporación de Red Hat Academy, la UES amplió su oferta de formación para estudiantes de carreras vinculadas con tecnología y prevé la continuidad de cursos y opciones de certificación para quienes finalicen los contenidos disponibles.

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