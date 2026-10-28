“Dame la azul y amarilla”: Giunta reveló detalles de su encuentro con Messi durante el torneo que participa Boca en Estados Unidos

El ídolo de Boca Juniors habló sobre su charla con Leo (Créditos: @yoanadon)

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En la jornada de este lunes, Blas Armando Giunta y Lionel Messi compartieron un momento muy distendido durante la realización de la Messi Cup, el trofeo que lleva el nombre del campeón del mundo y se realiza en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Y una de las personas que integra la estructura del fútbol juvenil de Boca Juniors brindó detalle de ese encuentro.

El ídolo del Xeneize dialogó con la periodista Yoana Don en Miami después de haberle entregado una camiseta del club argentino que participa en la competición a la Pulga: “Fue hermoso porque lo miramos siempre de lejos, ¿no? La última vez que lo vi fue cuando River le hizo la despedida. Lo conozco. Acá apenas lo vi, ya me conoció y me dio un abrazo, me dijo que vaya al palco... Después disfrutándolo como a todos los chicos”.

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A continuación, contó algunas cuestiones del obsequio que le hizo llegar y reveló que la iniciativa partió del presidente Juan Román Riquelme: “No sabía si se la iba a poder dar, pero le dije que le traje algo de allá de parte de Román y de toda la banda de allá de Boca. Se la di y se puso recontento, con el nombre de él. Y nos sacamos una foto”.

En este sentido, Giunta declaró que le entregó la camiseta titular con los colores tradicionales del cuadro de la Ribera y la suplente, que es blanca con bastones azules, pero la Pulga eligió posar con una de ellas: “Me dijo: ‘Dame mejor la azul y amarilla’. La otra era con las rayas y me dijo que a él le gusta más la azul y amarilla”.

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Durante la celebración de la Messi Cup, Lionel Messi recibió una camiseta de Boca Juniors con el dorsal número 10 de manos del exfutbolista e integrante del club Blas Giunta.

Por último, Blas Giunta destacó el gesto del astro con los juveniles de Boca Juniors en medio de la realización de este torneo amistoso: “Quiere tanto a los pibes, los agarró a todos, les firmaba, se sacó fotos uno por uno. Sabe dónde está la esencia de la persona”.

Todo sucedió en medio de la gala del Balón de Oro que se celebraba en el London Palladium de Londres, y que tenía a Leo como uno de los nominados al premio que ganó en ocho oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Finalmente, terminó en el quinto lugar de la votación, por detrás de Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

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La ausencia del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 tuvo lugar después de afrontar un extenuante periplo, que lo llevó por Atlanta, Miami, Oviedo, Nueva York y de nuevo Miami. Su presencia en España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 lo llevó a recorrer más de 12.000 kilómetros en pocas horas con el agregado de haber sumado 35 minutos el sábado pasado en la caída del Inter Miami ante New York RB por la MLS.

Estas cuestiones lo llevaron a evitar afrontar otro viaje con dirección a Europa y se dejó ver en el predio de las Garzas durante el comienzo de la Messi Cup, en la que este domingo había dado el puntapié inicial con un discurso de tono distendido. Ese mismo día acompañó a su hijo Mateo, que convirtió un gol en la victoria de Inter en la categoría Sub 12 de la Legends Cup.

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El 10 podría reaparecer en una cancha de fútbol en la jornada de este miércoles, ya que Inter Miami se medirá a Cincinnati desde las 20:30 (hora argentina) en su antepenúltima presentación por la Temporada Regular de la MLS antes de enfocarse en los Playoffs.