Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda de los dos partidos de la jornada

Unión-Estudiantes e Instituto-Riestra se enfrentarán por la fecha 14 del Torneo Clausura

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La fecha 14 del Torneo Clausura continuará con su actividad con dos partidos en la jornada del lunes. Unión de Santa Fe se medirá contra Estudiantes de La Plata desde las 19:00, mientras que Instituto de Córdoba chocará contra Deportivo Riestra a las 21:15.

Unión de Santa Fe - Estudiantes de La Plata

Unión y Estudiantes se medirán en un duelo clave de la zona A

Unión de Santa Fe y Estudiantes de La Plata abrirán la jornada del lunes a partir de las 19:00 en el Estadio 15 de Abril. Ambos elencos llegan con la obligación de ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs en la zona A. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y la televisación correrá por ESPN Premium.

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El Tatengue arribará al encuentro con su gente con el objetivo de cortar una extensa racha de resultados: acumula cuatro derrotas al hilo (Talleres, Independiente, Boca Juniors y Defensa y Justicia) y empató 1-1 contra Riestra en su última presentación. Esto relegó al equipo de Leonardo Madelón en la tabla de posiciones al 11° puesto con 14 unidades.

El Pincha está con los mismos puntos que Unión, por lo que está obligado a sumar para no quedar relegado de la pelea por los playoffs. En medio de las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo, el cuadro de Alexander Medina cayó de forma agónica 2-1 contra San Lorenzo en UNO y quedó con 45 unidades en la tabla anual.

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Posibles formaciones

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Edwuin Cetré, Tiago Palacios y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: 15 de abril

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Instituto - Deportivo Riestra

Duelo de opuestos en Córdoba: Instituto pelea por los primeros puestos y Riestra, por los últimos

Instituto recibirá a Deportivo Riestra en Alta Córdoba desde las 21:15. La Gloria buscará un triunfo que la mantenga en los primeros puestos de la tabla anual, mientras que el Malevo debe hacer lo propio para escapar de los últimos puestos. Andrés Gariano será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de TNT Sports.

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El equipo de Diego Flores lidera la zona A con 29 unidades y, con un triunfo, prácticamente se asegurará el primer puesto de su grupo en el Clausura. El cuadro cordobés no pierde hace cinco partidos y viene de vencer por la mínima a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Del otro lado, Riestra se ubica en el lado opuesto de las tablas: solo suma 12 unidades en el Clausura y 23 en la Anual. La última victoria del Malevo fue hace 12 partidos, aunque el mal año de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto le permitió tener ventaja en la pelea por el descenso.

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Posibles formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Jeremías Lázaro y Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Nicolás Ramírez

Estadio: Monumental Presidente Perón

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL