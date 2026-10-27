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Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

La campaña reunió a figuras como Numa Numa, Chuck Testa y Annoying Orange, cuyos videos y memes se volvieron populares durante los primeros años de YouTube

La campaña reunió a figuras como Numa Numa, Chuck Testa y Annoying Orange, cuyos videos y memes se volvieron populares durante los primeros años de YouTube
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Firefox se volvió tendencia en redes sociales después de publicar un anuncio que reunió a varias figuras conocidas por sus videos virales de internet. La campaña, lanzada el 25 de octubre, aborda la privacidad en línea y recupera a personajes que alcanzaron popularidad durante los primeros años de YouTube, Facebook y otras redes sociales.

Tras su publicación, algunos usuarios compararon el video con YouTube Rewind, la serie de producciones con la que la plataforma repasaba los momentos más destacados de cada año.

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El anuncio, de aproximadamente un minuto de duración, parte de una pregunta sobre los cambios que ha experimentado internet en las últimas dos décadas.

A través de una referencia a 2006, Firefox plantea cómo la privacidad digital ha evolucionado desde una época en la que una familia podía compartir una sola computadora para conectarse a la red.

“¿Cómo es que internet es menos privado que en 2006, cuando toda la familia compartía una computadora?”, plantea la campaña.

Firefox plantea la poca privacidad del Internet en la actualidad. (Captura de video)
Firefox plantea la poca privacidad del Internet en la actualidad. (Captura de video)

El mensaje continúa con una reflexión sobre aquel periodo: “En aquel entonces, internet era extraño, personal y de todos nosotros”.

La empresa explica que reunió nuevamente a algunas de las figuras más reconocibles de la cultura de los memes para poner sobre la mesa una pregunta: “¿Qué pasó con internet?”.

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Entre los participantes aparecen el protagonista del fenómeno viral conocido como Numa Numa, Chuck Testa, Novia psicópata, La naranja molesta y Tay Zonday, cantante que alcanzó popularidad con la canción “Chocolate Rain”.

Estos personajes formaron parte de una etapa en la que los videos caseros, las parodias y los contenidos espontáneos se difundían ampliamente entre los usuarios.

La campaña también provocó comentarios relacionados con el paso del tiempo. Algunos espectadores señalaron los cambios físicos de personas que se hicieron conocidas a través de memes, entre ellas Apparently Kid y Bad Luck Brian, cuyos rostros circularon durante años en publicaciones y recopilaciones de internet.

El meme de "Bad Luck Brian" apareció en el comercial de Firefox. (Captura de video)
El meme de "Bad Luck Brian" apareció en el comercial de Firefox. (Captura de video)

La recepción del video llevó a que las conversaciones se centraran no solo en su mensaje sobre privacidad, sino también en la reunión de figuras que marcaron una etapa de la cultura digital.

En redes sociales, varios usuarios expresaron sorpresa por la participación de los antiguos protagonistas de videos virales y compararon la producción con YouTube Rewind.

“¿Cómo lograron hacerme sentir emociones por un montón de memes disparatados?”, escribió un usuario. Otro preguntó: “¿Por qué esto es mejor que YouTube Rewind?”.

Entre las reacciones también apareció el comentario: “De alguna manera, el mejor YouTube Rewind de todos los tiempos”.

Otro usuario se dirigió directamente a Firefox para destacar el reencuentro: “Un anuncio increíble, Firefox. De verdad. Es genial volver a ver a todas esas personas”.

Algunos usuarios comentaron su emoción por ver a los icónicos memes de los 2000.
Algunos usuarios comentaron su emoción por ver a los icónicos memes de los 2000.

De acuerdo con la información publicada sobre la campaña, el video había superado los ocho millones de visualizaciones al momento de redactarse el reporte.

Aunque el objetivo declarado de Firefox es promover una reflexión sobre la privacidad en internet, la reunión de estas figuras llevó a que el anuncio adquiriera una segunda lectura entre los espectadores: la de un homenaje a los primeros años de los videos virales.

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