Banfield recibirá a Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur: hora, TV y formaciones

Banfield y Lanús animarán una nueva edición del Clásico del Sur

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El plato fuerte del sábado será el encargado de levantar el telón de la jornada. Desde las 14.45, en el estadio Florensio Sola, se vivirá una nueva edición del Clásico del Sur entre Banfield y Lanús. El Taladro se jugará su última ficha para acceder a los playoffs, mientras que el Granate intentará meterse entre los mejores cuatro, ubicación que permite definir de local el primer cruce de la siguiente ronda. Por el Interzonal de la fecha 14, con televisación de TNT Sports. Facundo Tello será el árbitro principal. Laura Fortunato estará a cargo del VAR y Gastón Suárez se desempeñará como AVAR.

Los dirigidos por Pedro Troglio llegan tras caer por 1 a 0 ante Argentinos Juniors y buscarán recuperarse en un partido de fuerte valor para su gente. El equipo verdiblanco suma 13 puntos y ocupa el duodécimo puesto de la Zona B, por lo que necesita volver al triunfo para reducir la distancia con los lugares de clasificación a los playoffs. Aparece a seis de Barracas Central y Huracán, últimos en meterse en los octavos de final.

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Aunque el Taladro ganó solamente uno de sus últimos 10 partidos en los 90 minutos (en dos avanzó por penales), se encuentra en semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que chocará contra Boca Juniors.

Lanús atraviesa un presente distinto. El conjunto conducido por Mauricio Pellegrino viene de vencer por 1 a 0 a Platense, acumula seis partidos sin derrotas y reúne 23 unidades, registro que lo ubica quinto en la Zona A. El Granate intentará prolongar su invicto y repetir el triunfo por 1 a 0 que logró ante Banfield en el último cruce entre ambos, disputado por el Torneo Apertura.

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Para este partido el entrenador tendrá una baja sensible, ya que no podrá contar con Marcelino Moreno, la gran figura del equipo, quien sufrió una lesión muscular al inicio de la semana. Por su parte, el paraguayo Allan Wlk le ganaría la pulseada por ser el centrodelantero titular al colombiano Yoshan Valois, autor del tanto en el último Clásico del Sur.

Aunque comenzaron el año ganando la Recopa ante Flamengo en el Maracaná, el equipo del Flaco luego cayó en un bajón anímico, al quedar eliminados en fase de grupos de la Copa Libertadores y luego de la Copa Sudamericana. Ahora todos su cañones apuntan al torneo local, algo que quedó en evidencia tras las declaraciones del arquero Nahuel Losada.

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“Es un partido aparte, una semana atípica. Quizás ellos piensan salvar el año, nosotros queremos salir campeones; y para salir campeón hay que ganarle. Es un poco lo que nos divide, la mentalidad de ambos clubes”, subrayó el arquero con pasado en Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba.

Probables formaciones:

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Lucas Besozzi, Eduardo Salvio, Ramiro Carrera; y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

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Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Hora: 14.45

Televisación: TNT Sports

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