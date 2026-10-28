Deportes

Es hijo de un ex campeón con River Plate, deslumbra en el Atlético de Madrid y marcó un golazo en la Messi Cup

El juvenil de 14 años, defensor del Infantil A desde 2022, suma un título en el MIC Football y expresa su deseo de jugar para la selección argentina y ganar un Mundial

Golazo de tiro libre de Benjamín Fernández Almada con el Atlético de Madrid ante Independiente del Valle
Guardar

Benjamín Fernández Almada, hijo del ex mediocampista Augusto Fernández, se convirtió en una de las figuras del Atlético de Madrid en la Messi Cup, el torneo juvenil que se disputa en Miami bajo la organización del propio Lionel Messi. El joven de 14 años convirtió un golazo de tiro libre que selló el empate 1-1 ante Independiente del Valle, en un encuentro disputado bajo la lluvia.

La definición del juvenil del Colchonero llegó por encima de la barrera rival, con un derechazo preciso que dejó sin opciones al arquero ecuatoriano Mateo Velarde. El tanto le permitió al equipo español rescatar un punto frente al club de Ecuador, en el marco de la segunda fecha del certamen que reúne a formaciones juveniles de distintas partes del mundo.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la actuación de su primogénito, Augusto Fernández, quien vistió las camisetas de River Plate, Vélez Sarsfield, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Beijing Renhe y Cádiz a lo largo de su carrera profesional, expresó su emoción como padre: “Es un orgullo y la adrenalina de un padre de tener a un hijo que lucha por algo. Me lleva a límites que no imaginaba. No hay nada más incontrolable por alguien a quien no podés controlar. Es puramente paternal el sentimiento”.

Por su parte, Benjamín se refirió a su participación en el torneo organizado por Messi en declaraciones a ESPN: “La verdad que me siento muy bien, es un torneo muy lindo. Ver que lo organiza Leo todavía más. Me considero un jugador que le gusta correr, con un buen remate, me gusta meter, trabar”. El juvenil también expresó sus aspiraciones futuras: “Quiero jugar con la selección argentina y también con mi club. Y además siempre está el sueño de ganar un Mundial”.

PUBLICIDAD

Benjamín Fernández Almada
Augusto Fernández y Benjamín (@augusto12fernandez)

Antes de su participación en la Messi Cup, Benjamín ya había probado las mieles del triunfo con la camiseta del Atlético de Madrid. El equipo participó en el torneo MIC Football, certamen que acumula 23 ediciones y que reunió en 2025 a 444 equipos de 44 países. El Colchonero se impuso en tres categorías del campeonato, entre ellas la Sub 14 que integró el hijo de Augusto Fernández, con un rendimiento que incluyó ocho victorias en ocho partidos y apenas un gol en contra.

El juvenil, que se incorporó al club madrileño en 2022, forma parte del plantel del Infantil A, equipo que compitió por el título de su categoría con el Real Madrid hasta las últimas fechas del certamen local. A diferencia de su padre, que se desempeñaba como mediocampista, Benjamín juega como defensor, aunque mantiene un vínculo simbólico con la trayectoria paterna al utilizar el mismo dorsal que Augusto llevó durante su etapa en el club español: el número 12.

El exmediocampista debutó en la Primera División de River Plate el 29 de enero de 2006 y conquistó el Torneo Clausura 2008 con el Millonario, bajo la dirección técnica de Diego Simeone. Tras un breve paso por el Saint-Étienne francés, regresó al fútbol argentino en 2010 para sumarse a Vélez Sarsfield, club con el que ganó el Torneo Clausura 2010, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2011 y encontró su mejor versión futbolística, en el mismo año en que nació su hijo Benjamín.

Esa trayectoria le abrió las puertas de la selección argentina, con la que debutó en septiembre de 2011 frente a Brasil. Convocado por Alejandro Sabella, integró el plantel que disputó la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania. En 2016 llegó al Atlético de Madrid, club con el que disputó la final de la Champions League de ese año ante el Real Madrid, antes de cerrar su carrera profesional en 2021 tras pasos por China y el Cádiz de España.

Temas Relacionados

Atlético de MadridAugusto FernándezLionel MessiMessi Cup

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión en Argentinos-Independiente Rivadavia: un empleado de seguridad tomó del cuello a un alcanzapelotas y desató una gresca

El final de la primera etapa estuvo marcado por una discusión acalorada entre integrantes de ambos equipos

Tensión en Argentinos-Independiente Rivadavia: un empleado de seguridad tomó del cuello a un alcanzapelotas y desató una gresca

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Los Gunners cayeron 5-3 en los tiros desde los doce pasos ante Fleetwood tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Cabezazo salvador y asistencia: el show de Nico Paz en la remontada del Como sobre Torino en la Serie A

Su equipo iba perdiendo, pero el argentino se erigió como la figura del 3-1 final

Cabezazo salvador y asistencia: el show de Nico Paz en la remontada del Como sobre Torino en la Serie A

Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado

La edición 49ª volverá a África, pero su arranque será en Europa. La localidad que albergaría el campamento inicial y el comienzo de la carrera

Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

Un dron forzó la detención del compromiso de los Gunners en la casa del Fleetwood por la cuarta ronda de ese trofeo

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

MALDITOS NERDS

James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

‘Moonlight Peaks’ lleva su granja gótica y vampírica a PlayStation 5

‘Bad Ice-Cream Triple Scoop’ reúne la trilogía de Nitrome con nuevos niveles

Bandai Namco detalla la historia original de ‘BLEACH Mirrors High’

Robert Pattinson elogia a Steven Soderbergh por ayudar a terminar ‘The Batman Part II’

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba sin Estado: iglesias que dan comida, una enfermera que hace milagros y un exsoldado del Che que pide bombardear al régimen

Cuba sin Estado: iglesias que dan comida, una enfermera que hace milagros y un exsoldado del Che que pide bombardear al régimen

Emily Osment recordó las escenas íntimas con Montana Jordan en El joven Sheldon: “Era un niño con un peinado mullet”

Satélites rusos ayudan a aliados de Irán a atacar a Arabia Saudita

Una avería en la Guiteras reduce la generación disponible durante una jornada de apagones

La sequía más grave en 18 años redujo la producción agropecuaria dominicana en septiembre