Es hijo de un ex campeón con River Plate, deslumbra en el Atlético de Madrid y marcó un golazo en la Messi Cup

Golazo de tiro libre de Benjamín Fernández Almada con el Atlético de Madrid ante Independiente del Valle

Guardar

Benjamín Fernández Almada, hijo del ex mediocampista Augusto Fernández, se convirtió en una de las figuras del Atlético de Madrid en la Messi Cup, el torneo juvenil que se disputa en Miami bajo la organización del propio Lionel Messi. El joven de 14 años convirtió un golazo de tiro libre que selló el empate 1-1 ante Independiente del Valle, en un encuentro disputado bajo la lluvia.

La definición del juvenil del Colchonero llegó por encima de la barrera rival, con un derechazo preciso que dejó sin opciones al arquero ecuatoriano Mateo Velarde. El tanto le permitió al equipo español rescatar un punto frente al club de Ecuador, en el marco de la segunda fecha del certamen que reúne a formaciones juveniles de distintas partes del mundo.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la actuación de su primogénito, Augusto Fernández, quien vistió las camisetas de River Plate, Vélez Sarsfield, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Beijing Renhe y Cádiz a lo largo de su carrera profesional, expresó su emoción como padre: “Es un orgullo y la adrenalina de un padre de tener a un hijo que lucha por algo. Me lleva a límites que no imaginaba. No hay nada más incontrolable por alguien a quien no podés controlar. Es puramente paternal el sentimiento”.

Por su parte, Benjamín se refirió a su participación en el torneo organizado por Messi en declaraciones a ESPN: “La verdad que me siento muy bien, es un torneo muy lindo. Ver que lo organiza Leo todavía más. Me considero un jugador que le gusta correr, con un buen remate, me gusta meter, trabar”. El juvenil también expresó sus aspiraciones futuras: “Quiero jugar con la selección argentina y también con mi club. Y además siempre está el sueño de ganar un Mundial”.

PUBLICIDAD

Augusto Fernández y Benjamín (@augusto12fernandez)

Antes de su participación en la Messi Cup, Benjamín ya había probado las mieles del triunfo con la camiseta del Atlético de Madrid. El equipo participó en el torneo MIC Football, certamen que acumula 23 ediciones y que reunió en 2025 a 444 equipos de 44 países. El Colchonero se impuso en tres categorías del campeonato, entre ellas la Sub 14 que integró el hijo de Augusto Fernández, con un rendimiento que incluyó ocho victorias en ocho partidos y apenas un gol en contra.

El juvenil, que se incorporó al club madrileño en 2022, forma parte del plantel del Infantil A, equipo que compitió por el título de su categoría con el Real Madrid hasta las últimas fechas del certamen local. A diferencia de su padre, que se desempeñaba como mediocampista, Benjamín juega como defensor, aunque mantiene un vínculo simbólico con la trayectoria paterna al utilizar el mismo dorsal que Augusto llevó durante su etapa en el club español: el número 12.

PUBLICIDAD

El exmediocampista debutó en la Primera División de River Plate el 29 de enero de 2006 y conquistó el Torneo Clausura 2008 con el Millonario, bajo la dirección técnica de Diego Simeone. Tras un breve paso por el Saint-Étienne francés, regresó al fútbol argentino en 2010 para sumarse a Vélez Sarsfield, club con el que ganó el Torneo Clausura 2010, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2011 y encontró su mejor versión futbolística, en el mismo año en que nació su hijo Benjamín.

Esa trayectoria le abrió las puertas de la selección argentina, con la que debutó en septiembre de 2011 frente a Brasil. Convocado por Alejandro Sabella, integró el plantel que disputó la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania. En 2016 llegó al Atlético de Madrid, club con el que disputó la final de la Champions League de ese año ante el Real Madrid, antes de cerrar su carrera profesional en 2021 tras pasos por China y el Cádiz de España.

PUBLICIDAD