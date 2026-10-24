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Diego Dabove se fue de Tigre: el Clausura ya tuvo ocho cambios de técnico y suman 27 en la temporada

El Matador perdió como local ante Atlético Tucumán y quedó prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs

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Diego Dabove renunció a su cargo como entrenador de Tigre después de la caída por 1 a 0 ante Atlético Tucumán por la fecha 14 del Torneo Clausura. El técnico comunicó su decisión en la conferencia de prensa posterior al partido y puso fin a un ciclo que había comenzado en enero de 2025.

El equipo de Victoria volvió a perder como local y extendió una racha que terminó por precipitar la salida del director técnico. Tigre acumula ocho encuentros sin triunfos, con seis derrotas en ese tramo, y quedó sin margen en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de su zona para los playoffs.

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Dabove se presentó ante los medios, aunque anticipó que no respondería preguntas. Su intervención tuvo un tono de despedida, con agradecimientos a los dirigentes, al plantel y a los empleados del club. “Hablé con la gente del club y presenté la renuncia”, expresó el entrenador al confirmar que no continuaría al frente del Matador. La derrota ante Atlético Tucumán fue la última de una secuencia que dejó a Tigre sin respuestas en el Clausura. El conjunto tucumano se impuso con un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez y profundizó el mal momento del local, que no logró revertir su situación pese a jugar ante su público.

Durante su despedida, Diego Dabove hizo referencia al desenlace de su etapa en Tigre y asumió la responsabilidad por los resultados del último tramo. “Pedirle disculpas a la gente por este final, la tristeza y la amargura del final del proceso, que claramente no fue bueno”, afirmó.

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“Uno deja un montón de amigos y seguiremos haciendo fuerza desde otro lado, pero no quería dejar de venir y de dar la cara. Hicimos lo mejor posible. A veces sale, a veces no”, sostuvo Dabove, quien optó por no extenderse sobre aspectos futbolísticos ni abrir una ronda de consultas.

En septiembre, luego de una derrota ante Vélez, Dabove también había presentado la renuncia. En aquel momento, una charla con la dirigencia y el respaldo del plantel lo convencieron de seguir. Esta vez, tras el traspié frente a Atlético Tucumán, su salida no tuvo marcha atrás.

Dabove había asumido en Tigre en enero de 2025. Su gestión se extendió por casi dos años y comprendió 81 partidos oficiales, con un registro de 28 victorias, 25 empates y 28 derrotas. El balance arroja una efectividad cercana al 45%. Durante ese período, el equipo consiguió una clasificación a la Copa Sudamericana 2026, uno de los resultados que sostuvo al ciclo en su primera etapa. Sin embargo, la temporada actual no tuvo los resultados esperados para el club de Victoria.

Tigre quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana y se despidió de la Copa Argentina en los 16avos de final. En el ámbito local, no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura y ahora quedó prácticamente fuera de la pelea en el Clausura, cuando restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

El deterioro de los resultados se hizo evidente en las últimas semanas. La derrota frente a Atlético Tucumán dejó al Matador con 13 puntos en la Zona B y lejos de los puestos de clasificación. La falta de triunfos, sumada a la distancia con los equipos que pelean por ingresar a la próxima instancia, aceleró el final de la etapa.

La dirigencia deberá resolver quién conducirá al plantel en los compromisos restantes del certamen. Tigre tiene por delante el partido ante Huracán, en Parque Patricios, y luego cerrará su participación en la fase regular como local frente a Sarmiento de Junín.

La renuncia de Dabove se produjo en un campeonato con numerosos cambios en los bancos de suplentes. Su salida lo convirtió en el octavo entrenador que dejó su cargo durante el Torneo Clausura. Antes se fueron Walter Zunino (Platense), Gustavo Quinteros (Independiente), Eduardo Coudet (River), Israel Damonte (Aldosivi), Jorge Sampaoli (Talleres), Néstor Gorosito (San Lorenzo) y Juan Pablo Vojvoda (Racing).

A su vez, la Primera División ya acumuló 27 salidas de directores técnicos en la temporada 2026, una cifra que refleja la inestabilidad de los procesos en varios clubes antes de la finalización del año futbolístico.

Todos los entrenadores que dejaron su cargo en 2026:

Daniel Oldrá (Instituto)

Eduardo Domínguez (Estudiantes)

Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell’s)

Hugo Colace (Atlético Tucumán)

Marcelo Gallardo (River Plate)

Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)

Damián Ayude (San Lorenzo)

Guillermo Farré (Aldosivi)

Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)

Gustavo Benítez (Deportivo Riestra)

Fernando Zaniratto (Gimnasia)

Gerardo Acuña (Estudiantes de Río Cuarto)

Mariano Sosa (Defensa y Justicia)

Carlos Tevez (Talleres)

Gustavo Costas (Racing)

Claudio Ubeda (Boca)

Rubén Insúa (Barracas Central)

Gustavo Álvarez (San Lorenzo)

Lucas Pusineri (Central Córdoba)

Walter Zunino (Platense)

Gustavo Quinteros (Independiente)

Eduardo Coudet (River)

Israel Damonte (Aldosivi)

Jorge Sampaoli (Talleres)

Néstor Gorosito (San Lorenzo)

Juan Pablo Vojvoda (Racing)

Diego Dabove (Tigre)

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