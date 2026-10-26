Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz es el único colombiano nominado al premio que se entrega al mejor jugador del mundo en la temporada

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrán seguir a detalle la ceremonia del Ballon d’Or, que se entrega al mejor futbolista del mundo en la temporada 2025-2026. En la lista de nominados se destaca la presencia de Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y la selección Colombia, que podría ser incluido además en el XI Ideal.
La ceremonia se realizará por primera vez en su historia en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. La alfombra roja con los futbolistas inicia a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y la ceremonia está agendada para las 3:00 p. m. (hora de Colombia).
La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, con Luis Díaz entre los 30 nominados al premio masculino. La ceremonia distinguirá a futbolistas, entrenadores, clubes, arqueros, delanteros y jóvenes destacados de la temporada 2025-26.
Lista de los 30 nominados al Balón de Oro masculino
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid).
- Pau Cubarsí (España/FC Barcelona).
- Marc Cucurella (España/Real Madrid).
- Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain).
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich).
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United).
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal).
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City).
- Achraf Hakimi (Marruecos/París Saint-Germain).
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich).
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/París Saint-Germain).
- Lamine Yamal (España/FC Barcelona).
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr).
- Marquinhos (Brasil/París Saint-Germain).
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán).
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid).
- Nuno Mendes (Portugal/París Saint-Germain).
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami).
- João Neves (Portugal/París Saint-Germain).
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich).
- Willian Pacho (Ecuador/París Saint-Germain).
- Julián Quiñones (México/Al-Qadisiyah).
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal).
- Rodri (España/FC Barcelona).
- Fabián Ruiz (España/París Saint-Germain).
- William Saliba (Francia/Arsenal).
- Ferran Torres (España/París Saint-Germain).
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich).
- Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid).
- Vitinha (Portugal/París Saint-Germain).