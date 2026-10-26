Deportes

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz es el único colombiano nominado al premio que se entrega al mejor jugador del mundo en la temporada

El colombiano en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich ganó los tres títulos más importantes de Alemania y debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia

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Nominación de Luis Díaz al Balón de Oro tras su rendimiento individual en el 2026 con Bayern Múnich y la selección Colombia - crédito Balón de Oro
Nominación de Luis Díaz al Balón de Oro tras su rendimiento individual en el 2026 con Bayern Múnich y la selección Colombia - crédito Balón de Oro

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrán seguir a detalle la ceremonia del Ballon d’Or, que se entrega al mejor futbolista del mundo en la temporada 2025-2026. En la lista de nominados se destaca la presencia de Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y la selección Colombia, que podría ser incluido además en el XI Ideal.

La ceremonia se realizará por primera vez en su historia en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. La alfombra roja con los futbolistas inicia a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y la ceremonia está agendada para las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

13:11 hsHoy

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados

Julián Quiñones es el otro futbolista nacido en territorio colombiano, aunque con posterior nacionalización en México, para el galardón que será entregado el lunes 26 de octubre

Cuatro jugadores del equipo masculino están nominados al equipo masculino - crédito Bayern Múnich

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, con Luis Díaz entre los 30 nominados al premio masculino. La ceremonia distinguirá a futbolistas, entrenadores, clubes, arqueros, delanteros y jóvenes destacados de la temporada 2025-26.

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12:46 hsHoy

Lista de los 30 nominados al Balón de Oro masculino

  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid).
  • Pau Cubarsí (España/FC Barcelona).
  • Marc Cucurella (España/Real Madrid).
  • Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain).
  • Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich).
  • Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United).
  • Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal).
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City).
  • Achraf Hakimi (Marruecos/París Saint-Germain).
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich).
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/París Saint-Germain).
  • Lamine Yamal (España/FC Barcelona).
  • Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr).
  • Marquinhos (Brasil/París Saint-Germain).
  • Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán).
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid).
  • Nuno Mendes (Portugal/París Saint-Germain).
  • Lionel Messi (Argentina/Inter Miami).
  • João Neves (Portugal/París Saint-Germain).
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich).
  • Willian Pacho (Ecuador/París Saint-Germain).
  • Julián Quiñones (México/Al-Qadisiyah).
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal).
  • Rodri (España/FC Barcelona).
  • Fabián Ruiz (España/París Saint-Germain).
  • William Saliba (Francia/Arsenal).
  • Ferran Torres (España/París Saint-Germain).
  • Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich).
  • Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid).
  • Vitinha (Portugal/París Saint-Germain).

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