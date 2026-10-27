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Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Los Gunners cayeron 5-3 en los tiros desde los doce pasos ante Fleetwood tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario

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Arsenal protagonizó una de las noticias más resonantes en este inicio de temporada en Europa: el campeón de la Premier League cayó 5-3 en los penales contra Fleetwood, equipo de la Cuarta División de Inglaterra, tras igualar 1-1 en los 90 minutos y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El inicio del partido registró un hecho peculiar porque se frenó por más de ocho minutos, luego de que el árbitro Michael Salisbury diera aviso a las autoridades por la presencia de un dron sobre el campo de juego. Incluso, llamó a los jugadores a metros del túnel que conecta a los vestuarios, pero finalmente la Policía reconoció al operador del vehículo aéreo y se pudo reanudar el compromiso en Lancashire.

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De regreso al plano futbolístico, los vigentes ganadores de la Primera División realizaron una importante rotación para darles minutos a otros intérpretes de su plantel. Las nueve modificaciones de Mikel Arteta con respecto al último triunfo contra Everton incluyeron la presencia de Illan Meslier bajo los tres palos en lugar de David Raya, las ausencias de Declan Rice y Mikel Merino y las suplencias de Martin Odegaard y Eberechi Eze, entre otros.

Bajo este escenario, el anfitrión evitó pensar en la diferencia de categorías y buscó aprovechar sus esporádicos ataques al campo de los Gunners para ilusionarse con el triunfo. Y la intención le trajo un premio porque Aaron Loupalo-Bi rompió la paridad a los 21 minutos de juego y adelantó al Fleetwood en su modesto recinto, ubicado en el condado de Lancashire y con capacidad para poco más de 5.000 espectadores.

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El delantero inglés de 20 años anotó su cuarto tanto en 16 compromisos de la presente temporada, que tiene a su equipo en la 18.ª colocación de la League Two con 14 puntos, a dos unidades de los puestos de descenso, después de 13 presentaciones.

El dron que detuvo el partido

Arsenal encontró rápido la igualdad porque Viktor Gyökeres marcó las tablas a los cinco minutos de la segunda parte. Ya en el entretiempo, Arteta había metido a Odegaard para cambiarle la cara a un equipo aturdido y, a pesar del 1-1, recién movió el banco por segunda vez a los 82 minutos con las entradas de Bruno Guimaraes y Ezri Konsa. En total, realizó cuatro modificaciones (también ingresó Ben White) y dejó a Eberechi Eze entre los suplentes.

La expulsión de Max Dowman sobre el cierre del compromiso dejó con 10 hombres al elenco de Londres antes de que todo culmine en los tiros desde los doce pasos. En ese momento, Guimaraes rompió la racha de efectividad y falló el octavo penal, el cuarto del Arsenal. Acto seguido, Conor Haughey convirtió el suyo y decretó el triunfo del Fleetwood para avanzar a los cuartos de final.

Esto es un golpe inesperado para el último subcampeón de la UEFA Champions League. Los Gunners venían de perder la final de la pasada edición de la Copa de la Liga ante Manchester City y, actualmente, son los líderes de la Premier League con 21 puntos, misma cantidad de unidades que los Ciudadanos, pero con peor diferencia de gol. Solo perdieron 1 de 14 partidos de la temporada en los 90 minutos (11 victorias, 2 empates y 1 derrota). Volverá a jugar este domingo desde las 13:30 ante Liverpool en Anfield.

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