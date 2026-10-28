La argentina Luna Cinalli dio la nota en el WTA de Curitiba: 18 años, revés a una mano y un ascenso veloz

Luna Cinalli se aseguró un salto de 92 posiciones en el ranking WTA

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El tenis femenino argentino tuvo una jornada llena de alegrías en el WTA 125 de Curitiba. Solana Sierra, Julia Riera, Luna Cinalli y María Lourdes Carlé ganaron sus partidos de primera ronda y se clasificaron para los octavos de final del torneo.

Cinalli (667°) protagonizó la historia del día sobre las canchas de polvo de ladrillo del Graciosa Country Club. A los 18 años, la tenista nacida en Ricardone, Santa Fe, consiguió su primer triunfo en un cuadro principal de un WTA 125 al derrotar a la brasileña Ana Candiotto (557°) por 6-2 y 6-3. Además, el resultado le permitió dar un salto importante en el ranking en vivo: subió 92 posiciones y se ubica en el puesto 575 antes de su partido por la ronda de 16.

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La victoria tuvo también un valor histórico: Cinalli se convirtió en la primera jugadora sudamericana nacida en 2008 en ganar un partido de cuadro principal de un torneo WTA 125.

Su aparición en Curitiba es otro paso en una transición al profesionalismo que empezó a tomar forma durante los últimos años. Antes de disputar su primer torneo de la temporada, en Antalya, Turquía, en febrero, figuraba en el puesto 1098 del ranking mundial.

Desde entonces fue sumando experiencia y resultados, mientras alternaba las competencias profesionales con su recorrido en el circuito junior. En los últimos 13 meses jugó 10 torneos internacionales en Argentina y acumuló 12 triunfos en suelo nacional.

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Cinalli nació el 10 de junio de 2008 y comenzó a jugar al tenis a los tres años. Su historia tiene una particularidad técnica que la distingue en el circuito: utiliza el revés a una mano, un golpe cada vez menos frecuente en el tenis moderno. Según contó en una entrevista con la Federación Internacional de Tenis (ITF), decidió cambiar el revés a dos manos cuando tenía 12 años, después de probar la variante durante un entrenamiento con su entrenador Gastón Espinosa.

Luna Cinalli se convirtió en la primera jugadora sudamericana nacida en 2008 en ganar en el cuadro principal de un WTA 125

Su desarrollo juvenil incluyó actuaciones destacadas en el circuito internacional y una presencia entre las mejores 20 del ranking junior. También alcanzó los cuartos de final de Roland Garros juvenil en 2025. Ahora busca trasladar esa experiencia al circuito profesional, en el que el triunfo en Curitiba representa un nuevo punto de partida.

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Sierra, Riera y Carlé también avanzaron

Solana Sierra ratificó su condición de tercera preclasificada del torneo con una victoria en sets corridos ante la argentina Justina González Daniele (421°), por 6-3 y 6-1. La marplatense, que ocupa el puesto 101 del ranking WTA, se impuso con autoridad y quedó a un paso de volver a ubicarse entre las cien mejores del mundo.

Julia Riera (140°) también consiguió su pasaje a los octavos de final, aunque debió atravesar una situación mucho más complicada. La jugadora de Pergamino remontó un partido adverso ante la suiza Rebeka Masarova (158°) y se impuso por 1-6, 6-4 y 6-1.

Riera, ubicada en el puesto 138 del ranking, llegó a estar abajo 1-6 y 1-4. En ese momento ajustó su juego, encadenó cinco games consecutivos y se quedó con el segundo set. En el parcial decisivo dominó las acciones y cedió apenas un juego para completar la remontada.

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Solana Sierra busca recuperar terreno en el ranking WTA (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

La cuarta victoria argentina fue para María Lourdes Carlé (191°). La tenista de Daireaux derrotó a la brasileña Laura Pigossi (258°) por 7-5 y 6-0. Después de un primer set parejo, Carlé, ubicada en el puesto 238 del ranking mundial, elevó su nivel en el segundo parcial y cerró el partido sin conceder más games.

Con estos resultados, las cuatro argentinas que ganaron este martes avanzaron a los octavos de final de la primera edición del Curitiba Open, un WTA 125 que forma parte de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Los próximos partidos en Curitiba

En la siguiente ronda, Sierra se enfrentará con la brasileña Gabriela Cé (346°), mientras que Cinalli tendrá como rival a la francesa Alice Tubello (207°). Riera enfrentará a la marroquí Yasmine Kabbaj (255°). Carlé, por su parte, jugará ante la austríaca Julia Grabher (122° y segunda favorita del torneo).

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Luisina Giovannini (199°), Jazmín Ortenzi (173°) y Lourdes Ayala (807°) ya habían avanzado a la segunda ronda. Ortenzi, octava preclasificada, venció a su compatriota Victoria Bosio (316°) por 7-5 y 6-2, mientras que Ayala, procedente de la clasificación, derrotó a la brasileña Luiza Fullana (468°) por 6-4 y 7-6 (6). Giovannini, en tanto, eliminó a la italiana Lucia Bronzetti (132°), sexta favorita, por 7-6 (6), 1-6 y 6-2.

La argentina Jazmín Ortenzi avanzó a octavos en Curitiba

Nadia Podoroska se presenta en el WTA 125 de Querétaro

La semana también tiene presencia argentina en el WTA 125 de Querétaro, México, donde Nadia Podoroska y Martina Capurro Taborda forman parte del cuadro principal.

Capurro Taborda (277° en el ranking WTA) cayó ante la eslovena Polona Hercog (206°) por 7-6 (5) y 7-5 en la primera ronda.

Podoroska, ubicada en el puesto 201 del ranking mundial, se medirá con la francesa Alice Rame (415°).