Sistema bancario panameño continúa bien capitalizado y rentable, asegura el FMI

Una mujer realiza un trámite financiero y recibe billetes en la ventanilla de atención de una sucursal bancaria en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en su reciente visita a Panamá, a mediados de octubre, la resiliencia del sistema bancario panameño y los avances alcanzados en materia de capital y supervisión.

Subrayó la importancia de continuar fortaleciendo la gestión de riesgos, el marco de resolución bancaria y la integridad financiera.

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El sistema bancario, dijo, continúa estando bien capitalizado y es rentable, y los riesgos sistémicos están contenidos.

Para reforzar la resiliencia, el organismo de crédito internacional aduce que sería necesario mantener una vigilancia constante de la liquidez y las exposiciones sectoriales, seguir aplicando las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero de 2023 y fortalecer los mecanismos de gestión de crisis.

Agregó que los bancos cuentan con una sólida capitalización y son rentables, la cartera vencida se mantiene bajo control y las pruebas de tensión realizadas por los supervisores muestran resiliencia ante escenarios adversos plausibles.

A agosto de este año los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $120,889.1 millones, con un crecimiento interanual de 6.83%, equivalente a $7,731.0 millones adicionales respecto a agosto de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, manifestó que sigue siendo necesario mantener una vigilancia supervisora constante, en particular en lo que respecta a las exposiciones a los sectores de la construcción, los inmuebles comerciales, la vivienda preferencial y los créditos de consumo, así como a las prácticas de constitución de provisiones y al reducido número de bancos que requieren una supervisión más estrecha.

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Si bien los bancos se benefician de una base de depósitos generalmente estable y mantienen holgados colchones de activos líquidos, el FMI puntualiza que estos han disminuido con respecto a los niveles máximos registrados anteriormente.

Afirma que la gestión de la liquidez por parte de los bancos debe seguir siendo la primera línea de defensa frente a los riesgos de liquidez, y estar respaldada por colchones adecuados, fuentes de financiamiento diversificadas y planes de financiamiento de contingencia creíbles.

De acuerdo con el organismo, los requerimientos de supervisión deben ofrecer fuertes incentivos para que los bancos tengan plenamente en cuenta el riesgo de liquidez, incluso a nivel consolidado.

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A agosto de este año los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $120,889.1 millones, con un crecimiento interanual de 6.83%, equivalente a $7,731.0 millones adicionales respecto a agosto de 2025.

La Superintendencia de Bancos de Panamá informó que la serie de reuniones de trabajo con la misión del FMI fueron desarrolladas en el marco de la Consulta del Artículo IV. (Cortesía)

Por componente, los depósitos externos aumentaron 9.87%, hasta alcanzar $50,548.2 millones, mientras que los depósitos internos crecieron 4.75%, hasta $70,340.9 millones.

El mayor dinamismo del componente externo elevó su participación dentro de las captaciones de 40.7% a 41.8%.

Las cifras indican que la cartera de crédito neta alcanzó $104,468.3 millones, con un crecimiento interanual de 4.87%, equivalente a $4,855.3 millones.

Por su parte, la cartera interna se ubicó en $64,250.5 millones, con un incremento de 2.26%, mientras que la cartera externa alcanzó $40,217.7 millones, con un crecimiento de 9.33%.

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Mientras, los nuevos créditos otorgados alcanzaron $17,855 millones, con un incremento de aproximadamente 4% frente al mismo período de 2025.

El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. REUTERS/Benoit Tessier

Solo en agosto, indican las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), los nuevos créditos sumaron $2,497 millones, un aumento de 26% respecto a agosto del año anterior.

La SBP informó que la serie de reuniones de trabajo con la misión del FMI fueron desarrolladas en el marco de la Consulta del Artículo IV.

La Consulta del Artículo IV del FMI es el eje central de la supervisión económica que ejerce este organismo sobre sus países miembros y constituye, en el caso de Panamá, uno de los principales espacios de diálogo técnico entre las autoridades nacionales y la comunidad financiera internacional.

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El encuentro tuvo como objetivo intercambiar análisis sobre la situación del sistema financiero panameño, los avances regulatorios y los principales desafíos que enfrenta el sector.

Panamá se define en buena medida por su Centro Bancario Internacional, un conglomerado de bancos locales e internacionales que operan bajo licencias generales e internacionales y que han convertido al país en un nodo financiero para Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica.