En un duelo clave por el título de la Tabla Anual, Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

Argentinos e Independiente Rivadavia cierra la fecha en La Paternal

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Argentinos Juniors buscará alcanzar a Rosario Central en la cima de la Zona B y a Boca Juniors en la Tabla Anual cuando reciba a Independiente Rivadavia, otro de los aspirantes al título del año. Desde las 19, se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports, con Darío Herrera como árbitro y Lucas Novelli a cargo del VAR.

El equipo de Nicolás Diez llega a La Paternal con 25 puntos, tres menos que Rosario Central, que ya venció 2-0 a Huracán y quedó como líder con 28. El Bicho tiene un partido pendiente y, si se impone ante el conjunto mendocino, igualará la línea del Canalla cuando restarán dos fechas para el cierre de la fase regular.

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El cruce también tendrá peso en la Tabla Anual, donde Boca Juniors lidera con 57 unidades. Rosario Central reúne 56, Argentinos suma 54 e Independiente Rivadavia acumula 53. Una victoria local sostendría al equipo de La Paternal en la pelea por el primer puesto, mientras que un triunfo de la Lepra le permitiría alcanzar a Central y quedar a una unidad de Boca.

Argentinos afrontará el partido después de un triunfo 1-0 ante Banfield en el estadio Florencio Sola. Matías Giménez Rojas definió aquel encuentro con un remate que le dio tres puntos al conjunto de Diez y mantuvo al equipo en el segundo lugar de la zona.

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En la clasificación anual, Argentinos ocupa el cuarto puesto y conserva aspiraciones de disputar un lugar en la próxima Copa Libertadores. La diferencia con Boca es de tres puntos, por lo que el margen de error se redujo en la recta final de la temporada.

Independiente Rivadavia llega a Buenos Aires después de igualar 2-2 con Tigre en el Bautista Gargantini. El equipo de Alfredo Berti estuvo dos veces en ventaja y parecía encaminarse hacia una victoria necesaria, pero Manuel Fernández marcó para el Matador a los 92 minutos y dejó al conjunto mendocino sin los tres puntos.

José Florentín y Matías Fernández convirtieron para la Lepra, que suma 19 unidades y ocupa el noveno puesto de la Zona B. Huracán, octavo y último clasificado a los playoffs, tiene el mismo puntaje, aunque lo supera por diferencia de gol. Un triunfo en La Paternal podría modificar ese escenario cuando quedarán seis puntos en disputa tras esta jornada.

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La pelea anual amplía la trascendencia del encuentro. Con 53 unidades, Independiente Rivadavia está a cuatro de Boca, a tres de Rosario Central y a una de Argentinos. Por eso, el partido representa una oportunidad para mantenerse cerca de los puestos que entregan clasificación a las copas internacionales y para sostener sus posibilidades en la parte alta.

Berti deberá resolver varias ausencias en la última línea. Luciano Gómez se recupera de una lesión, Ezequiel Bonifacio tampoco estará disponible, Iván Villalba debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas y Sheyko Studer sufrió un desgarro.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

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Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Luis Sequeira; Matías Fernández, Matías Reali y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

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