Estudiantes perdió y se alejó de la zona de Sudamericana: así quedaron las posiciones y la clasificación a las Copas

El Torneo Clausura 2026 determinará las clasificaciones a copas internacionales del próximo año (EFE/ Nathalia Aguilar POOL)

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El Torneo Clausura entra en una etapa decisiva, con varios equipos involucrados en la pelea por los playoffs y por la clasificación a las copas internacionales de 2027. El epílogo de la fecha 14 ofreció partidos que pueden modificar posiciones centrales tanto en las zonas del certamen como en la Tabla Anual.

La actividad comenzó el viernes con la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 ante Sarmiento de Junín. El resultado le permitió al Lobo acercarse a los puestos de copas internacionales y consolidarse dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Platense, a su vez, derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y puso fin a una serie de siete encuentros sin ganar. La jornada también incluyó el triunfo de Atlético Tucumán por 1-0 frente a Tigre en Victoria. La caída provocó la salida de Diego Dabove del conjunto local.

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El sábado, Banfield y Lanús igualaron 1-1 en el Clásico del Sur, un resultado que dejó al Granate en el cuarto lugar de la Zona A y en posiciones de Copa Sudamericana. En Córdoba, Defensa y Justicia venció 2-1 a Talleres y se ubicó cuarto en el grupo que lidera Instituto. San Lorenzo y Newell’s empataron sin goles en el Nuevo Gasómetro, mientras que Rosario Central superó 2-0 a Huracán en Rosario.

El domingo, Aldosivi derrotó 1-0 a Belgrano y sostuvo sus opciones de permanencia. Aunque deberá ganar sus próximos compromisos frente a Racing y River Plate, al que recibirá en Mar del Plata. El día continuó con el triunfo de Boca Juniors ante Independiente por 1-0 en Avellaneda, resultado que lo clasificó a los playoffs. Además, el Xeneize se mantiene como líder de la Tabla Anual y sigue dependiendo de sí mismo para ganar el título.

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En tanto que River Plate le ganó 1-0 a Racing Club y se afianzó en el cuarto lugar de la Zona B, además de escalar al sexto puesto en la general y a tres puntos de la zona de Copa Libertadores.

Precisamente ese puesto al que aspira el Millonario está en poder de Vélez Sarsfield, que goleó 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y se subió al podio de la tabla anual. Además, el Fortín es escolta en el Grupo A con 27 unidades, a solo dos puntos del líder Instituto. En tanto, Barracas Central se impuso 2-1 ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto y sueña con la Copa Sudamericana. Por lo pronto está en zona de playoffs del Clausura.

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Este lunes, Unión de Santa Fe le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata que está afuera de la zona de clasificación a copas internacionales a falta de dos fechas para terminar la fase regular. El Pincha quedó a 3 puntos del último que hoy está ingresando a la Copa Sudamericana, Lanús.

En el segundo encuentro de la jornada, Instituto de Córdoba venció 1-0 a Deportivo Riestra, se afirmó como líder en su zona y se clasificó a la Copa Sudamericana e incluso tiene chances de llegar a la Libertadores.

La fecha 14 se terminará este martes con el encuentro entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, desde las 19:00 en La Paternal. Son dos equipos que luchan por meterse en la Copa Libertadores de 2027.

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Vale recordar que Belgrano de Córdoba ya aseguró su presencia en la Copa Libertadores de 2027 como campeón del Torneo Apertura. A ese cupo se sumarán los tres mejores de la Tabla Anual, el ganador de la Copa Argentina y el campeón del Clausura. Boca Juniors también podría acceder si vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata tendrá la misma posibilidad si se consagra ante Palmeiras, una combinación que podría elevar a ocho la cantidad de equipos argentinos en el torneo de Conmebol.

Boca Juniors encabeza la Tabla Anual con 57 puntos por encima de Rosario Central, que aparece detrás con 56 y en la tercera posición se ubica Vélez con 55 unidades. En los lugares de Copa Sudamericana se ubican Argentinos Juniors con 54 unidades (debe su partido), Instituto (53), Independiente Rivadavia (53) (debe su partido), River Plate (52), Gimnasia y Esgrima La Plata (51), y Lanús (48). En la lucha por no descender, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría tras caer ante River Plate en el Monumental, mientras que Aldosivi y Deportivo Riestra definirán al otro equipo que bajará a la Primera Nacional.

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*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura

*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana, sacando a Belgrano que por ser campeón del Apertura jugará la Libertadores

AGENDA DE LA FECHA 14 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 23 de octubre

Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Sarmiento

Gimnasia de Mendoza 1-2 Platense

Tigre 0-1 Atlético Tucumán

Sábado 24 de octubre

Banfield 1-1 Lanús

Talleres 1-2 Defensa y Justicia

San Lorenzo 0-0 Newell’s

Rosario Central 2-0 Huracán

Domingo 25 de octubre

Aldosivi 1-0 Belgrano

Independiente 0-1 Boca Juniors

River Plate 1-0 Racing

Central Córdoba 0-5 Vélez

Barracas Central 2-1 Estudiantes de Río Cuarto

Lunes 26 de octubre

UNIÓN 3-1 Estudiantes de La Plata

INSTITUTO 1-0 DEPORTIVO RIESTRA

Martes 27 de octubre

19:00 - Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia