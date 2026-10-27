América Latina

Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado desde Argentina

Se presume que el senador brasileño cruzó la frontera hacia Misiones con su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, abordaría un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado (REUTERS)
Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado (REUTERS)
Guardar

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Argentina en un vuelo privado cuya partida desde Puerto Iguazú, Misiones, estaba prevista para las 02:00 de este martes, hora local. El posible viaje se conoce después de que el legislador denunció que la Justicia le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país.

Se presume que Bolsonaro cruzó la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, viajaría a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. Según la información a la que accedió Infobae, la compañía solicitó los trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes.

PUBLICIDAD

Avión Marca de Agua - Bolsonaro
Desde Puerto Iguazú, viajaría a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A

La aeronave está registrada en Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 a nombre de esa compañía. Antes utilizó matrículas de Estados Unidos y México, entre ellas N524GA, N522AC, N522AG, XA-CHG y N152GA.

El Gulfstream G400 LV-JQW fue fabricado en 2004 por Gulfstream Aerospace. Tiene 14 asientos, dos motores Rolls-Royce Tay y una autonomía estimada de entre 7.000 y 7.800 kilómetros.

En cuanto a la estructura directiva de Baires Fly S.A., Luis Grande figura como presidente; María Belén Grande Ratti, como vicepresidenta, y María Florencia Grande Ratti, como directora suplente.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

PUBLICIDAD

El vuelo llegó a Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires (FlightRadar)
El vuelo llegó a Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires (FlightRadar)

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales sobre los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó en cuál de las investigaciones se encuadra la medida.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador. Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (REUTERS)
El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (REUTERS)

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, de acuerdo con lo informado por las agencias. Bolsonaro tampoco precisó en cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta se enmarca la nueva medida.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas a la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma una segunda investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador, según revelaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas del balotaje. Bolsonaro niega cualquier irregularidad en ambos casos.

Lula da Silva se impuso en los comicios del domingo con el 51,79% de los votos frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro, una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales que le permitió al mandatario asegurarse un nuevo mandato. El resultado desafió el pronóstico de buena parte de las encuestas previas a la votación.

Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y anticipó que pedirá la anulación de los comicios, al considerar que la extensión del horario de votación durante la jornada del domingo favoreció al candidato oficialista. Pese a ese cuestionamiento, el senador aseguró que encabezará la resistencia política al nuevo gobierno.

Lula da Silva se impuso en los comicios del domingo con el 51,79% de los votos frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro, una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales que le permitió al mandatario asegurarse un nuevo mandato (REUTERS)
Lula da Silva se impuso en los comicios del domingo con el 51,79% de los votos frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro, una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales que le permitió al mandatario asegurarse un nuevo mandato (REUTERS)

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición”, afirmó Bolsonaro en el mismo video en el que relató la orden judicial sobre su pasaporte. “Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, agregó el senador.

Temas Relacionados

Flávio BolsonaroBolsonaroBrasilEstados UnidosArgentinaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta por chikungunya en Honduras: reportan 25 casos sospechosos

Las autoridades sanitarias de Honduras mantienen la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de propagación del chikungunya

Alerta por chikungunya en Honduras: reportan 25 casos sospechosos

Parlamento Centroamericano eligió nueva junta directiva sin representantes de Nicaragua tras el anuncio de retiro de Managua

El Parlacen anunció que Samuel Armando Reyes, diputado de Honduras, asumirá la presidencia el 28 de octubre, tras una elección que excluyó representantes nicaragüenses luego de la notificación de Managua

Parlamento Centroamericano eligió nueva junta directiva sin representantes de Nicaragua tras el anuncio de retiro de Managua

Costa Rica inició traslado de 123 reclusos a megacárcel CACCO: ingresaron rapados y con uniformes naranja

Los primeros privados de libertad llegaron este lunes 26 de octubre al centro penitenciario inspirado en el modelo de seguridad de El Salvador. Entre ellos figuran tres sospechosos del asesinato de un policía costarricense.

Costa Rica inició traslado de 123 reclusos a megacárcel CACCO: ingresaron rapados y con uniformes naranja

La fiesta de 15 años que puso bajo escrutinio a una alcaldesa de Guatemala: flores de Ecuador, un diseñador mexicano y un esposo que se declaró culpable de narcotráfico

La celebración de Adriana Cifuentes en Zacapa fue descrita como "la fiesta del año", pero también disparó preguntas sobre el origen del dinero. El analista Manfredo Marroquín fue contundente: ni ahorrando cuatro años de salario alcanzaría para cubrir ese despliegue.

La fiesta de 15 años que puso bajo escrutinio a una alcaldesa de Guatemala: flores de Ecuador, un diseñador mexicano y un esposo que se declaró culpable de narcotráfico

República Dominicana no participará en las operaciones militares contra las pandillas en Haití

El canciller Víctor Bisonó afirmó que Santo Domingo mantendrá respaldo diplomático, humanitario y logístico a la misión internacional, ya que el despliegue de tropas dominicanas podría afectar la neutralidad, legitimidad y credibilidad de la intervención

República Dominicana no participará en las operaciones militares contra las pandillas en Haití
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Keanu Reeves ficha por Netflix para una película de acción más allá del universo de ‘John Wick’: un proyecto de hace 33 años que dirigirá un español

Keanu Reeves ficha por Netflix para una película de acción más allá del universo de ‘John Wick’: un proyecto de hace 33 años que dirigirá un español

MinSalud denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades por $32.500 millones en recursos para hospitales públicos

Sin dietas restrictivas ni rutinas extremas: Judith Kovalovsky, la bailarina que creó un método fitness para el bienestar femenino +40

Saberes ancestrales, drones y energía solar: las soluciones comunitarias frente a la crisis climática en América Latina

El cerebro de los cuervos procesa señales visuales casi dos veces más rápido que el de humanos y monos, según un estudio

DEPORTES

Estudiantes perdió y se alejó de la zona de Sudamericana: así quedaron las posiciones y la clasificación a las Copas

Estudiantes perdió y se alejó de la zona de Sudamericana: así quedaron las posiciones y la clasificación a las Copas

Riquelme habló del Superclásico ante River, cuestionó las críticas a los árbitros y se emocionó al recordar el secuestro de su hermano

¿Llega al Superclásico con Boca?: qué arrojaron los estudios a Aníbal Moreno tras la lesión que sufrió en River-Racing

La decisión de Lionel Scaloni que puede dejar a Boca sin dos piezas fundamentales antes de la semifinal por Copa Argentina

La reacción de Kylian Mbappé cuando anunciaron a Harry Kane como el ganador del Balón de Oro 2026

ENTRETENIMIENTO

Keanu Reeves ficha por Netflix para una película de acción más allá del universo de ‘John Wick’: un proyecto de hace 33 años que dirigirá un español

Keanu Reeves ficha por Netflix para una película de acción más allá del universo de ‘John Wick’: un proyecto de hace 33 años que dirigirá un español

El legado musical de Elvis Presley se enfrenta a la inteligencia artificial en los tribunales

Nicolas Cage revela que perdió el control mientras filmaba una escena de ‘Cara a cara’

Esto es lo que opina Gisele Bündchen sobre el romance de su exesposo Tom Brady con Candice Swanepoel

Sharon Osbourne revela las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dijo antes de morir