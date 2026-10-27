Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado desde Argentina

Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado (REUTERS)

Guardar

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Argentina en un vuelo privado cuya partida desde Puerto Iguazú, Misiones, estaba prevista para las 02:00 de este martes, hora local. El posible viaje se conoce después de que el legislador denunció que la Justicia le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país.

Se presume que Bolsonaro cruzó la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, viajaría a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. Según la información a la que accedió Infobae, la compañía solicitó los trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes.

PUBLICIDAD

Desde Puerto Iguazú, viajaría a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A

La aeronave está registrada en Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 a nombre de esa compañía. Antes utilizó matrículas de Estados Unidos y México, entre ellas N524GA, N522AC, N522AG, XA-CHG y N152GA.

El Gulfstream G400 LV-JQW fue fabricado en 2004 por Gulfstream Aerospace. Tiene 14 asientos, dos motores Rolls-Royce Tay y una autonomía estimada de entre 7.000 y 7.800 kilómetros.

En cuanto a la estructura directiva de Baires Fly S.A., Luis Grande figura como presidente; María Belén Grande Ratti, como vicepresidenta, y María Florencia Grande Ratti, como directora suplente.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

PUBLICIDAD

El vuelo llegó a Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires (FlightRadar)

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales sobre los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó en cuál de las investigaciones se encuadra la medida.

PUBLICIDAD

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador. Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (REUTERS)

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, de acuerdo con lo informado por las agencias. Bolsonaro tampoco precisó en cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta se enmarca la nueva medida.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas a la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma una segunda investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador, según revelaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas del balotaje. Bolsonaro niega cualquier irregularidad en ambos casos.

PUBLICIDAD

Lula da Silva se impuso en los comicios del domingo con el 51,79% de los votos frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro, una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales que le permitió al mandatario asegurarse un nuevo mandato. El resultado desafió el pronóstico de buena parte de las encuestas previas a la votación.

Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y anticipó que pedirá la anulación de los comicios, al considerar que la extensión del horario de votación durante la jornada del domingo favoreció al candidato oficialista. Pese a ese cuestionamiento, el senador aseguró que encabezará la resistencia política al nuevo gobierno.

PUBLICIDAD

Lula da Silva se impuso en los comicios del domingo con el 51,79% de los votos frente al 48,21% obtenido por Bolsonaro, una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales que le permitió al mandatario asegurarse un nuevo mandato (REUTERS)

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición”, afirmó Bolsonaro en el mismo video en el que relató la orden judicial sobre su pasaporte. “Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, agregó el senador.