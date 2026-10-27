Dos pitbull atacaron a una mujer en La Plata y terminó internada con lesiones graves

La mujer de 46 años fue atacada por dos pitbulls en la zona de 146 y 79 y debió ser trasladada a un hospital de La Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 46 años fue atacada por dos perros pitbull en plena vía pública de Los Hornos y terminó internada con mordeduras en las piernas, los brazos y las costillas. El episodio ocurrió este lunes en la esquina de 146 y 79.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911, que derivó en la llegada de efectivos del Comando de Patrullas. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6, donde recibió las primeras curaciones antes de que se resolviera su derivación a un hospital de La Plata.

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La investigación quedó caratulada como “lesiones” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 3 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 3. Las actuaciones comenzaron de oficio en la comisaría Tercera de Los Hornos.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la pertenencia de los animales, las circunstancias en las que se produjo la agresión ni el estado de salud actualizado de la víctima. Esos puntos forman parte de las averiguaciones que deberá realizar la Justicia.

El debate legislativo apunta a reforzar la identificación, el control y la responsabilidad ante ataques de perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso, el 11 de octubre un nene de 4 años murió tras ser atacado por un pitbull en una vivienda de Moreno. Personal médico acudió al domicilio luego de un llamado al 911, pero constató que el menor ya había fallecido.

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Según la reconstrucción inicial del ataque, el niño estaba al cuidado de su madrina, quien se había ausentado de la vivienda durante unos minutos. La mujer fue aprehendida por homicidio culposo y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Morón, a cargo de la fiscal Carina Saucedo.

La Fiscalía ordenó la autopsia y otras medidas para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer eventuales responsabilidades. El perro, en tanto, quedó bajo la órbita de Zoonosis municipal. El episodio permite explicar por qué, ante ataques con lesiones graves o consecuencias fatales, la intervención judicial busca establecer las condiciones de guarda del animal y el deber de cuidado de los adultos responsables.

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En Santiago del Estero, el 3 de octubre, una nena de 3 años sufrió heridas de consideración en la cabeza tras ser atacada por un pitbull. Según las primeras informaciones, el animal, que pertenecería a un vecino, ingresó al patio de la casa de la familia y mordió a la menor.

La víctima fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil para recibir atención de mayor complejidad. Los médicos habían previsto una intervención quirúrgica debido a las lesiones en la cabeza y al riesgo de que perdiera uno de sus ojos. Hasta el momento, no trascendió un parte médico posterior sobre su evolución.

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La provincia ya cuenta con una norma específica sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos. La Ley 6973 de Santiago del Estero establece que estos animales deben circular atados, con bozal y bajo vigilancia constante en los espacios públicos autorizados. Además, prohíbe su presencia en parques, jardines públicos y áreas cercanas a escuelas, guarderías, mercados, espacios recreativos, deportivos o comerciales de alta circulación entre las 7 y las 22.

La sucesión de ataques con personas heridas y víctimas fatales también reavivó el debate a nivel nacional. En septiembre, diputados presentaron un proyecto para fijar reglas comunes sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos en todo el país.

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La iniciativa plantea la creación de un registro especial, la identificación de cada animal mediante un chip y la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil. El objetivo es vincular a cada perro con una persona responsable y facilitar la determinación de responsabilidades ante un eventual ataque.

Además, el proyecto propone incorporar sanciones para propietarios, tenedores o cuidadores cuando una agresión provoque lesiones o una muerte. También contempla medidas preventivas, como sancionar a quienes dejen animales sueltos en espacios públicos sin las condiciones de seguridad correspondientes.