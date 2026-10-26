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Facundo Bagnis vuelve al tenis tras un año de suspensión por doping: “Dejó una cicatriz enorme en mí”

El rosarino, de 36 años, cumplió la sanción y regresará a la competencia en el cuadro de dobles del Challenger de Guayaquil

Facundo Bagnis compartió su emoción por volver a jugar (Crédito: Reuters)
Facundo Bagnis compartió su emoción por volver a jugar (Crédito: Reuters)
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Facundo Bagnis volverá al tenis profesional después de más de un año alejado del circuito a raíz de una suspensión por doping. El rosarino, de 36 años y ex número 55 del ranking mundial, regresará en el cuadro de dobles del Challenger de Guayaquil, en Ecuador, donde formará pareja con el local Emilio Gómez. Enfrentará a los argentinos Juan Manuel La Serna y Mateo del Pino en un cruce programado para el miércoles.

Horas atrás, Bagnis compartió un mensaje en sus redes sociales en el que repasó lo que significó atravesar el proceso y agradeció a quienes lo acompañaron. “Pareciera ayer cuando recibí ese mensaje que derrumbaba mi carrera profesional, pero no. Fue hace más de un año y no derrumbó nada. Dejó una cicatriz enorme en mí para el resto de mi vida”, escribió el zurdo, que jugó su último partido oficial en septiembre del año pasado, en el Challenger de Antofagasta.

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Y continuó: “Gracias a mi fuerza, mi corazón, y el apoyo incondicional de muchísimas personas, vuelvo a una cancha de tenis a competir de manera profesional. En un formato diferente pero con la misma ilusión de siempre”.

El tenista también agradeció a quienes lo apoyaron, trabajaron con él y se interesaron por su situación durante el último año. “Cada punto podré jugar con esa fuerza y voluntad que dejó atrás ese injusto momento que atravesé”, concluyó.

La publicación recibió numerosos mensajes de respaldo de colegas y referentes del tenis argentino, entre ellos Mariano Navone, Juan Ignacio Chela, Federico Coria, Facundo Mena, Nadia Podoroska, Julia Riera, Jazmín Ortenzi, Andrea Collarini, Eduardo Schwank y Carlos Berlocq.

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Facundo Bagnis publicó un mensaje en sus redes sociales (Crédito: Instagram / @facubagnis)
Facundo Bagnis publicó un mensaje en sus redes sociales (Crédito: Instagram / @facubagnis)

La sanción que lo alejó del circuito

El caso de Bagnis se conoció en octubre de 2025, cuando la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) informó que el argentino había optado por una suspensión provisional voluntaria mientras avanzaba una investigación por una infracción a las normas antidopaje.

El control que dio origen al expediente se había realizado el 18 de agosto de 2025, durante la clasificación para el US Open. En la muestra se detectó hidroclorotiazida, un diurético y agente enmascarante incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Durante la investigación, el rosarino sostuvo que el resultado positivo se había producido por un suplemento contaminado. Para respaldar su explicación, presentó documentación médica, comprobantes de compra e informes de especialistas. A comienzos de 2026, la ITIA sometió el producto a un análisis en un laboratorio independiente acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, que confirmó la presencia de la sustancia y la posibilidad de que ese suplemento hubiera sido el origen del positivo.

En julio de este año, el organismo anunció la resolución del expediente: confirmó que la infracción no había sido intencional y estableció una suspensión de 12 meses, que Bagnis aceptó sin solicitar una audiencia ante un tribunal independiente. Como el período de suspensión provisional se computó dentro de la sanción, quedó habilitado para regresar el 17 de octubre de 2026.

Así, el argentino volverá a competir en Guayaquil apenas nueve días después de completar formalmente la sanción. Su regreso será en dobles, una modalidad diferente de la que lo tuvo como protagonista durante buena parte de su carrera individual, en la que llegó al puesto 55 del ranking ATP en noviembre de 2016 y conquistó 17 títulos del circuito Challenger.

Bagnis se presentará en dupla con Emilio Gómez, tenista ecuatoriano de 34 años que llegó a ocupar el puesto 90 del ranking mundial en febrero de 2023. Tiempo atrás, Gómez había anunciado su retiro de la competencia profesional después de un prolongado período marcado por las lesiones. Su último partido oficial registrado por la ATP fue el 29 de julio de 2024, en el torneo M25 de Edwardsville, en Illinois, Estados Unidos, donde perdió ante el local Francis Corwin.

Del otro lado de la red estarán los argentinos Juan Manuel La Serna y Mateo del Pino. La Serna figura en el puesto 251 del ranking ATP de singles, mientras que Del Pino aparece en el 1099.

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