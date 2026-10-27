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EN VIVO: Abrieron los comicios en Israel en unas elecciones parlamentarias reñidas que definirán el futuro político del país

Unos 7,3 millones de personas están habilitadas para votar, entre ellas más de medio millón de jóvenes que participarán por primera vez

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Los comicios se celebrarán bajo el impacto de tres años de guerras regionales en múltiples frentes (REUTERS/ARCHIVO)
Los comicios se celebrarán bajo el impacto de tres años de guerras regionales en múltiples frentes (REUTERS/ARCHIVO)

Israel acud a las urnas este martes por primera vez desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, en unas elecciones que pondrán a prueba al primer ministro Benjamin Netanyahu y el giro a la derecha del país. Los comicios se celebrarán bajo el impacto de tres años de guerras regionales en múltiples frentes, con el trauma aún reciente y las cuestiones de responsabilidad y seguridad como ejes centrales de la campaña.

Las últimas encuestas publicadas mostraron a Netanyahu, el primer ministro que más tiempo lleva en el cargo en Israel, prácticamente empatado con su principal rival centrista, Gadi Eisenkot, un exjefe militar que se incorporó recientemente a la política. La votación se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional de Israel, en medio de las consecuencias de su campaña militar en Gaza y la expansión de los asentamientos y la violencia en la Cisjordania.

Unos 7,3 millones de personas están habilitadas para votar, entre ellas más de medio millón de jóvenes que participarán por primera vez. Según encuestas citadas por AFP y Reuters, la gran mayoría de estos nuevos votantes se identifica con la centroderecha o la derecha. Además, se estima que decenas de miles de israelíes viajaron desde el extranjero para participar en unos comicios considerados cruciales para definir el futuro del país.

A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre las elecciones en Israel:

05:13 hsHoy

Abrieron los comicios en Israel

Los colegios electorales abrieron en Israel para unas elecciones parlamentarias reñidas que definirán el futuro político del país. Unos 7,3 millones de personas están habilitadas para votar, entre ellas más de medio millón de jóvenes que participarán por primera vez.

Según encuestas citadas por AFP y Reuters, la gran mayoría de estos nuevos votantes se identifica con la centroderecha o la derecha. Además, se estima que decenas de miles de israelíes viajaron desde el extranjero para participar en los comicios.

05:11 hsHoy

Quiénes son los principales candidatos que disputan las elecciones parlamentarias en Israel

Los israelíes acudirán a las urnas este martes para votar por partidos, cuyos escaños parlamentarios se distribuirán entre los candidatos de sus listas mediante un sistema de representación proporcional

Un trabajador prepara las urnas para su distribución en el almacén de la Comisión Electoral Central de Israel, antes de las elecciones nacionales de Israel, en Shoham (Israel), el 14 de octubre de 2026. (REUTERS/Ronen Zvulun)
Un trabajador prepara las urnas para su distribución en el almacén de la Comisión Electoral Central de Israel, antes de las elecciones nacionales de Israel, en Shoham (Israel), el 14 de octubre de 2026. (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, busca conservar el poder en unas elecciones parlamentarias que se presentan más ajustadas de lo previsto. Sus principales rivales, sin embargo, todavía no tienen un camino claro para formar gobierno. Los israelíes votarán este martes por los partidos, que se repartirán los escaños del Parlamento entre los candidatos de sus listas mediante un sistema de representación proporcional.

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