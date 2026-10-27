Lourdes Sánchez confirmó su romance con Francisco Liotta tras separarse del Chato Prada: “Mi corazón está muy feliz”

Lourdes Sánchez confirmó su relación con Francisco Liotta Hernández (Video: Ya Fue Todo)

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Lourdes Sánchez confirmó públicamente su relación con Francisco Liotta Hernández y reveló detalles del vínculo que mantiene con el empresario y rugbier correntino, tras poner fin a 16 años de pareja con Pablo “Chato” Prada. En diálogo con Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax Digital, la bailarina remarcó su derecho a rehacer su vida sentimental y defendió la decisión de avanzar en este nuevo capítulo personal.

“El corazón está muy bien, muy feliz”, aseguró Sánchez al referirse a su presente afectivo. La artista se mostró entusiasmada al describir el vínculo que comenzó con Liotta Hernández, de 27 años: “Es una relación muy nueva y vamos muy bien. Estoy contenta”, expresó, en medio de la repercusión que generó la noticia de su nuevo romance.

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La bailarina también reconoció el peso emocional que implica esta etapa, después de más de una década y media de historia junto al productor televisivo, con quien tiene un hijo en común, Valentín. “Es un cambio importante en la mía, fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo, además con un nene muy chiquito”, explicó Sánchez, al ponderar la magnitud del proceso que atraviesa tanto en lo personal como en lo familiar.

El vínculo entre ambos comenzó cuando el empresario correntino le mostró un departamento a la bailarina

Consultada sobre el origen de la relación, la artista contó que ya conocía a Liotta Hernández antes de que surgiera el romance, debido al vínculo previo que mantenía con parte de su familia. “Yo ya lo conocía porque conocía a parte de su familia. Se dio en el momento que tenía que pasar, creo mucho en el Universo y en Dios”, relató, sin precisar fechas concretas sobre el inicio del vínculo.

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Sánchez también reconoció que las circunstancias que rodearon el comienzo de la relación no fueron exactamente como hubiera deseado, aunque evitó profundizar en los detalles. “No se dio de la manera en que me hubiese gustado, pero todo pasa por algo”, sostuvo, en una frase que generó repercusión entre quienes siguieron de cerca la separación de la bailarina.

Más allá de las circunstancias del comienzo, la artista fue contundente al defender su derecho a buscar una nueva etapa de felicidad. “Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”, afirmó, en una reflexión que funcionó como respuesta a las versiones y comentarios generados en torno a su separación y su nuevo vínculo sentimental.

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La bailarina destacó el cambio que atraviesa su vida familiar, después de 16 años en pareja con Prada

El affaire entre Sánchez y Liotta Hernández quedó expuesto públicamente después de que la pareja fuera interceptada por el periodista en su llegada a Buenos Aires, tras haber sido vistos previamente en Corrientes, ciudad donde la bailarina reside por su cargo como presidenta del Instituto de Cultura provincial. Las imágenes del aeropuerto mostraron a ambos con sonrisas, miradas cómplices y gestos de cariño, en lo que representó una nueva señal pública del presente sentimental de la artista.

Según trascendió, el vínculo entre ambos comenzó cuando Liotta Hernández le mostró un departamento a Sánchez, y con el paso del tiempo la relación avanzó más allá de ese primer contacto. El joven correntino mantiene, no obstante, un perfil bajo respecto a la exposición mediática. Según explicó la propia Sánchez durante la entrevista, Liotta Hernández se mostró reacio a hablar con la prensa en esa misma jornada: “Él no quiere hablar porque no tiene nada que ver con este mundo”, relató, y agregó una frase que él mismo le habría dicho al respecto: “Me adapto a tu mundo, pero enseñame”.

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La bailarina también precisó que la pareja todavía no comparte todas las actividades de su rutina diaria, en lo que describió como un proceso gradual de adaptación mutua. “Hay actividades a las que no, porque vamos de a poco”, explicó. Antes de cerrar la entrevista, Sánchez confirmó además que en diciembre estará a cargo de la conducción de los Martín Fierro de la Danza, en medio de una agenda que combina sus compromisos laborales con esta nueva etapa personal junto a Liotta Hernández.