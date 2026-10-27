Dani La Chepi, tras el caso de bullying en Catamarca, recordó cómo enfrentó el acoso que sufrió su hija Isa

La influencer recordó los episodios en los que tuvo que intervenir cuando su hija fue acosada por compañeras de colegio (Video: Instagram)

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Dani La Chepi pidió que las familias y las escuelas asuman un papel activo frente al bullying, a partir del caso de una estudiante de Catamarca que denunció haber sufrido hostigamiento por parte de sus compañeras. La actriz e influencer compartió una reflexión en redes sociales y relató situaciones que atravesó su hija, Isa, durante el jardín y la primaria.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir justificando este bullying, esta agresión, esta violencia porque son chicos?”, planteó la artista. En su mensaje, cuestionó que las agresiones entre alumnos se minimicen por la edad de quienes las ejercen y remarcó que los adultos deben intervenir ante las advertencias de sus hijos.

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“¿Hasta cuándo vamos a seguir justificando este bullying, esta agresión, esta violencia porque son chicos?”, se preguntó Dani La Chepi sobre el caso de Catamarca (Candela Teicheira)

La reflexión de Dani La Chepi surgió tras la viralización de un video sobre el caso del Colegio Pía Didoménico, en Catamarca. En la grabación, una adolescente reconoció burlas, insultos y otros episodios de acoso escolar contra una compañera de sexto año durante el viaje de egresados a Bariloche.

La influencer sostuvo que este tipo de situaciones exige una respuesta de padres, madres y autoridades educativas. “Nos preocupamos muchísimo porque nuestros hijos se puedan defender del bullying, pero cuánto nos ocupamos de enseñarles a que ellos no hagan bullying”, expresó. También cuestionó la idea de que la edad atenúe la gravedad de las agresiones: “¿Hasta cuándo vamos a seguir justificando este bullying, esta agresión, esta violencia porque son chicos?”.

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Al recordar la experiencia de su hija, contó que Isa fue acorralada contra una pared por otra niña cuando asistía al jardín. Según su relato, una docente intervino y la institución actuó después de que ella pidió explicaciones. “Lo primero que hice fue entrar al jardín y preguntar qué había pasado”, recordó. La actriz afirmó que, a su entender, los insultos que recibía su hija reproducían expresiones que la agresora había escuchado en su entorno familiar.

“Nunca más se metieron con mi hija”, recordó Dani La Chepi sobre cómo intervino ante el acoso

La influencer aseguró que luego habló con la madre de la niña involucrada. “Le hablé directamente a la madre”, afirmó, y sostuvo que después de esa conversación la situación no volvió a repetirse. “Nunca más se metieron con mi hija”, agregó.

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También relató que los episodios volvieron a repetirse durante la primaria, cuando Isa recibía burlas por el vello en sus brazos y evitaba usar remera de manga corta en verano. “‘Mamá, me cargan porque tengo muchos pelos en los brazos’ y en verano no quería ir con manga corta”, recordó que le dijo su hija. Dani La Chepi contó que acudió a la dirección del colegio y que, en una oportunidad, recibió como respuesta que eran “cosas de chicos”.

Ante esa postura, cuestionó la falta de intervención y aseguró que habló con familiares de la alumna involucrada. “Como nunca había visto a la madre ni al padre, la cargué a la abuela”, relató. Dijo que le explicó la situación “con muchísima educación” y que las burlas cesaron. Su mensaje incluyó un llamado a no desentenderse de las situaciones de violencia entre pares, incluso cuando los propios chicos piden a los adultos que no intervengan. “Si viene tu nene o tu nena y te dice: ‘Está pasando esto’, involucrate”, pidió. “Vos decilo, vos sos la adulta”.

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“Son cosas de chicos”, la respuesta que cuestionó Dani La Chepi ante las burlas a su hija

La actriz también planteó que las instituciones educativas deben involucrarse y pidió a las familias no mirar hacia otro lado. “La educación empieza por casa, ya lo sabemos, pero no mirar para otro lado también educa”, afirmó.

El caso de Catamarca se conoció después de que una estudiante difundiera en Instagram un video en el que describió agresiones contra una compañera durante el viaje de egresados. La joven relató situaciones de hostigamiento en un boliche en Bariloche, insultos reiterados y un episodio en el que arrojó agua sobre la víctima. La grabación expuso un presunto patrón de maltrato reiterado, de acuerdo con las declaraciones de la propia adolescente.

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Allegados a la estudiante afectada afirman que el hostigamiento había comenzado antes del viaje. Según la información que trascendió, en abril otros alumnos habrían accedido sin autorización a su teléfono celular y difundido material íntimo. Por ese hecho, la Fiscalía Penal Juvenil, a cargo de Guillermo Narváez, imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales explícitas de una persona menor de 18 años.

Un video expuso las burlas e insultos contra una adolescente durante el viaje a Bariloche, en el que también habrían circulado referencias a material íntimo. La Justicia investiga los hechos y el Ministerio de Educación provincial intervino en el caso

La Fiscalía de Instrucción Nº 7, conducida por Paola González Pinto, abrió otra causa por el presunto hostigamiento sistemático y sus posibles efectos en la salud psicológica de la adolescente. A su vez, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca inspeccionó el colegio y abrió un sumario para determinar cómo actuó ante las denuncias.

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Dani La Chepi afirmó en su publicación que la víctima no pudo terminar la secundaria y que recibe tratamiento psiquiátrico, datos que no fueron confirmados de forma independiente. Mientras avanzan las investigaciones, estudiantes y familias realizaron una sentada frente al Colegio Pía Didoménico para reclamar respuestas institucionales.