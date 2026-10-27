El inesperado enfrentamiento de Marta Fort con Juli Poggio en MasterChef Celebrity: “No seas envidiosa”

La ex Gran Hermano se quejó de las fotos entrenando en el grupo de WhatsApp de participantes (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

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Juli Poggio y Marta Fort protagonizaron un cruce en pleno detrás de escena de MasterChef Celebrity (Telefe), a raíz de la costumbre de varios participantes de compartir fotos de sus entrenamientos físicos en el grupo de WhatsApp del certamen. La discusión comenzó cuando La China Ansa manifestó su hartazgo por la práctica y encontró eco inmediato en Poggio, quien calificó la situación de “cringe”, lo que en español llamamos “vergüenza ajena”.

“Qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio, me vuelvo loca”, lanzó la animadora al iniciar la conversación entre los participantes. La exfinalista de Gran Hermano no tardó en sumarse al reclamo: “Ay, sí, no, no, no entiendo eso. Me dan un poco de... un poquito de cringe”, remarcó, mientras su compañera describía con humor el contenido de las publicaciones que circulaban en el chat grupal: “Mandan fotos en cuero, en bolas, piernas, bíceps, tríceps”.

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“¿Ustedes quieren que les pongamos ‘che, qué fuerte que estás’? Les ponemos”, soltó Ansa. El comentario generó una respuesta inmediata entre otros participantes presentes en la cocina. Pablo Giralt se diferenció de las críticas y defendió abiertamente la costumbre cuestionada. “A mí me gustaría. A mí me levanta eso. ¿Qué? ¿Está mal? Musculosa, para lucirse. ¿Qué? ¿Está mal?”, planteó el participante, en una postura que contrastó con el fastidio expresado segundos antes por sus compañeras.

Marta Fort tildó de envidiosa a Juli Poggio en el cierre del debate sobre las publicaciones internas

En medio del intercambio, Marta Fort decidió involucrarse directamente al reconocer que ella también había compartido una foto de uno de sus entrenamientos en el grupo. “Bueno, che, paren, que yo también mandé foto entrenando en el grupo”, admitió, lo que derivó en una serie de comentarios de aprobación por parte de Giralt. La participante defendió su postura con firmeza: “Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?”, planteó.

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Poggio, lejos de ceder en su posición, redobló la crítica y cuestionó directamente la elección del canal utilizado para compartir ese tipo de contenido. “Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?”, disparó la participante, visiblemente molesta por la frecuencia de esas publicaciones dentro del chat compartido por el elenco del certamen.

Ante la insistencia de Poggio, Fort cerró el intercambio con una frase que terminó de definir el tono picante de la discusión: “Ay, bueno. No seas envidiosa”, le respondió, en una chicana que generó repercusión entre quienes presenciaron el cruce. Poggio, por su parte, remató la escena con un comentario irónico hacia la cámara: “Estoy sacando brazos, ¿eh?”, en referencia a su propia rutina de entrenamiento.

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El chef le reclamó a la participante su decisión de guardar un ingrediente para su lasaña de puerro, luego de que la China Ansa necesitara ayuda en el desafío culinario (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El clima tenso entre los participantes no se limitó a este episodio puertas adentro del certamen. Durante la gala de última chance emitida el lunes 26 de octubre, Poggio también protagonizó un cruce con el jurado Germán Martitegui, luego de negarse a prestarle ricota a la China Ansa durante el desafío. La consigna de esa noche pedía elaborar un plato que pusiera en valor una verdura particular, y a Poggio le había tocado el puerro, con el que decidió preparar una lasaña.

Mientras cocinaba, Martitegui se acercó para ayudar a la China Ansa y le pidió a Poggio que le prestara parte de su ricota, pero la participante se negó al considerarla uno de los ingredientes centrales de su propia receta. “Encima, Martitegui, vos nunca venís para acá, nunca venís a ayudarme a mí, nunca te toca conmigo”, le reclamó la participante al chef, quien respondió sin vueltas: “Bueno, menos me va a tocar si no me prestás ricota”.

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El reclamo del jurado no terminó ahí. Al momento de la devolución, cuando Poggio presentó su lasaña de berenjenas con ricota, puerro, hongos y espinaca, Martitegui volvió a mencionar el episodio de la ricota. La participante intentó justificarse al asegurar que ella siempre comparte sus ingredientes con sus compañeros, pero el chef fue contundente: “No, en este caso no podés decir eso”, sentenció, en una nueva muestra de la tensión que atraviesa la convivencia dentro del certamen de cocina.