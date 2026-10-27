“Cuba necesita un cambio muy drástico” reafirma Marco Rubio y vuelve a pedir que cubanos colaboren con la CIA

Foto de Archivo: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece su rueda de prensa en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EE. UU. REUTERS/Kevin Mohatt

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el lunes 26 de octubre que Cuba necesita “un cambio muy drástico”, pocos días después de instar a quienes buscan transformaciones en la isla a establecer una “colaboración discreta” con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Creemos que Cuba necesita un cambio muy drástico, y lo dejaré ahí”, dijo Rubio durante una teleconferencia con periodistas, según informó la agencia AFP. El jefe de la diplomacia estadounidense no precisó qué medidas contempla Washington ni cuál sería el alcance de ese cambio para la isla.

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Las declaraciones se produjeron tras un mensaje publicado el viernes en redes sociales, dirigido a los cubanos que cuestionan al régimen de La Habana. En él, Rubio aludió a “las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos”, exhortó a aprovechar la coyuntura para impulsar el cambio deseado y convocó a una “colaboración discreta con la CIA”. “A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba: este es el momento”, escribió el secretario de Estado.

El mensaje tuvo una difusión inusual para una convocatoria vinculada con los servicios de inteligencia estadounidenses. La CIA replicó el llamado y divulgó una guía en español sobre las formas de comunicarse con la agencia, de acuerdo con información recogida por AFP.

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Consultado sobre por qué alentaba el contacto con la CIA en vez de promover acciones pacíficas, Rubio evitó desarrollar la respuesta. “No puedo contestar a eso”, señaló durante la conferencia.

Marco Rubio se reúne con el jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba para evaluar la entrega de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. Foto de archivo

Washington elevó la presión sobre el régimen cubano

La posición de Rubio se inscribe en la presión política, económica y diplomática que la administración del presidente Donald Trump ha incrementado contra el régimen cubano. La isla enfrenta una situación económica marcada por las dificultades de acceso a combustible, los cortes eléctricos y problemas de abastecimiento.

Washington endureció su postura luego de la caída, en enero, del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, uno de los principales aliados de La Habana en América Latina. El vínculo entre Caracas y Cuba incluyó durante años el envío de petróleo y cooperación política, económica y de seguridad.

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Rubio estableció una diferencia entre ambos escenarios, aunque no dio detalles sobre los motivos. “Cuba es un caso muy diferente de Venezuela, y no diré más”, afirmó ante los periodistas.

La referencia a Venezuela llegó después de que Estados Unidos intensificara las sanciones y otras medidas contra Cuba, entre ellas un bloqueo de facto al suministro de energía procedente de países terceros, según AFP. La presión ha coincidido con un deterioro de las condiciones económicas en la isla, cuya población ronda los 9.4 millones de habitantes.

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro observan mientras Donald Trump y Marco Rubio señalan a Cuba, representada con cadenas, candados y símbolos de sanciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trump volvió a plantear una demostración militar frente a la isla

Trump, por su parte, ha expresado en varias ocasiones su intención de provocar un cambio en Cuba. El viernes, durante un acto electoral en Florida, mencionó la posibilidad de que barcos militares estadounidenses que operan en Oriente Medio realicen una escala cerca de la costa cubana en su regreso.

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“Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Ellos levantarán las manos. Y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el trato”, afirmó el mandatario republicano.

El presidente no detalló si esas palabras describían una iniciativa militar o diplomática concreta. Sus declaraciones coincidieron con el llamado de Rubio a la población cubana y elevaron la tensión entre Washington y La Habana.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó las amenazas estadounidenses y advirtió que el país responderá ante cualquier intento de intervención. La reacción del régimen cubano se produjo mientras la Casa Blanca mantiene abierta la presión sobre la isla, sin anunciar hasta ahora un mecanismo de negociación ni un plan público para modificar su relación bilateral.

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